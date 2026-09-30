HoSE ra mắt chỉ số mới, quy tụ 30 cổ phiếu lớn thanh khoản tốt, tăng trưởng cao

VNPRIVGRO bao gồm 30 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ rổ chỉ số VNAllshare, đáp ứng các tiêu chí sàng lọc về thanh khoản và tỷ lệ sở hữu nhà nước, với tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước không vượt quá 15%.

Ảnh minh họa.

Triển khai Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán theo Quyết định số 3168/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 12/9/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã phối hợp với Công ty Quản lý Quỹ xây dựng và phát triển Chỉ số các cổ phiếu kinh tế tư nhân tăng trưởng (Vietnam Private Growth Index – VNPRIVGRO).

Đây là chỉ số đầu tư được xây dựng nhằm phản ánh diễn biến của nhóm doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân có quy mô lớn, cổ phiếu có thanh khoản tốt và tiềm năng tăng trưởng, qua đó tạo thêm một thước đo tham chiếu cho nhà đầu tư cũng như nền tảng để phát triển các sản phẩm đầu tư theo chỉ số trong tương lai.

VNPRIVGRO bao gồm 30 cổ phiếu thành phần được lựa chọn từ rổ chỉ số VNAllshare, đáp ứng các tiêu chí sàng lọc về thanh khoản và tỷ lệ sở hữu nhà nước, với tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước không vượt quá 15%.

Đồng thời, để đảm bảo tính đa dạng của danh mục và hạn chế sự tập trung vào một số lĩnh vực, chỉ số áp dụng giới hạn tối đa 8 cổ phiếu đối với mỗi nhóm ngành cấp 2 theo chuẩn GICS (GICS Industry Group).

Tương tự các chỉ số đầu tư khác đang được HOSE vận hành, VNPRIVGRO được tính theo phương pháp giá trị vốn hóa thị trường điều chỉnh tỷ lệ free-float và áp dụng các ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa nhằm đảm bảo khả năng đầu tư và tính đại diện của danh mục.

Cụ thể, tỷ trọng tối đa được áp dụng là 10% đối với từng cổ phiếu, 15% đối với nhóm cổ phiếu có liên quan và 40% đối với nhóm cổ phiếu cùng nhóm ngành cấp 2.

Danh mục cổ phiếu thành phần được xem xét định kỳ hai lần mỗi năm tại kỳ tháng 1 và kỳ tháng 7; các thông tin định kỳ được cập nhật hàng quý tại các kỳ tháng 1, 4, 7 và 10.

Kết quả của mỗi kỳ được công bố vào thứ Hai đầu tiên của tháng liền kề sau kỳ xem xét và có hiệu lực từ thứ Hai lần thứ ba của tháng đó.

Việc xây dựng VNPRIVGRO hướng đến nhóm doanh nghiệp tư nhân có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Chỉ số không chỉ giúp nhà đầu tư theo dõi hiệu quả hoạt động của nhóm doanh nghiệp này mà còn tạo cơ sở để phát triển các sản phẩm đầu tư theo chủ đề, góp phần đa dạng hóa lựa chọn đầu tư và nâng cao khả năng tiếp cận dòng vốn đối với khu vực kinh tế tư nhân.

HoSE nhấn mạnh, sự ra đời của VNPRIVGRO tiếp tục hoàn thiện hệ thống chỉ số đầu tư của HOSE, tăng cường tính kết nối giữa chỉ số, sản phẩm đầu tư và nhà đầu tư, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát triển các sản phẩm tài chính mới phù hợp với xu hướng đầu tư hiện đại và định hướng phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bên cạnh đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh Ngày công bố thông tin và Ngày hiệu lực lọc rổ, cập nhật thông tin định kỳ của Bộ chỉ số VNX-Index (bao gồm chỉ số VNXAllshare và VNX50) như sau: Ngày công bố thông tin: thứ Hai lần thứ 1 của tháng 2, 5, 8 và 11. Ngày hiệu lực: thứ Hai lần thứ 3 của tháng 2, 5, 8 và 11.