Đề xuất đại diện pháp luật công ty chứng khoán phải có chứng chỉ hành nghề

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú khẳng định, hồ sơ dự án Luật đủ điều kiện trình Chính phủ xem xét, quyết định sau khi tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.
Ngày 30/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chứng khoán.
Theo dự thảo tờ trình, Bộ Tài chính - cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung, trong đó có tiêu chuẩn người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh doanh chứng khoán.
Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 5, Điều 74 và khoản 5, Điều 75 Luật Chứng khoán theo hướng công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải có tối thiểu 01 người đại diện theo pháp luật đáp ứng các tiêu chuẩn về tình trạng pháp lý, kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề tương ứng áp dụng đối với Tổng giám đốc (Giám đốc).
Theo Bộ Tài chính, kinh doanh chứng khoán là ngành nghề có điều kiện. Người đại diện theo pháp luật mới là người nhân danh doanh nghiệp xác lập, thực hiện các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán.
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú khẳng định, hồ sơ dự án Luật đủ điều kiện trình Chính phủ xem xét, quyết định sau khi tiếp thu, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.
Pháp luật hiện hành mới quy định tiêu chuẩn đối với Tổng giám đốc (Giám đốc), chưa quy định yêu cầu tương ứng đối với người đại diện theo pháp luật giữ chức danh khác. Vì vậy, cần bảo đảm trong cơ cấu đại diện theo pháp luật của công ty có ít nhất 01 người đáp ứng năng lực chuyên môn cần thiết.
Đối với người đại diện theo pháp luật đã có trước ngày luật có hiệu lực thi hành, dự thảo quy định chuyển tiếp theo hướng không buộc công ty thay đổi nhân sự chỉ để đáp ứng yêu cầu mới; khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty phải bảo đảm có tối thiểu 01 người đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định.
Báo cáo dự thảo tổng kết cho thấy thực tiễn tổ chức và hoạt động của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ thì người đại diện theo pháp luật khôg đồng thời giữ chức danh Tổng giám đốc.
Qua rà soát, trong số 95 người đại diện theo pháp luật tại 82 công ty chứng khoán, có 47 người giữ chức danh khác Tổng giám đốc, trong đó 22 người đã có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Tại 43 công ty quản lý quỹ, có 13 công ty có người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
“Số liệu trên cho thấy một bộ phận tổ chức kinh doanh chứng khoán đã chủ động lựa chọn người đại diện theo pháp luật có trình độ chuyên môn và chứng chỉ hành nghề phù hợp với đặc thù hoạt động chứng khoán.
Tuy nhiên, việc áp dụng chưa thống nhất trên toàn thị trường do pháp luật hiện hành mới chỉ quy định tiêu chuẩn chuyên môn đối với Tổng giám đốc mà chưa đặt ra yêu cầu tương ứng đối với trường hợp người đại diện theo pháp luật giữ chức danh khác.
Vì vậy, việc bổ sung yêu cầu người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải đáp ứng tiêu chuẩn về kinh nghiệm và chứng chỉ hành nghề tương ứng với Tổng giám đốc là cần thiết.
Điều này nhằm bảo đảm người có thẩm quyền đại diện cho doanh nghiệp phải có đủ năng lực chuyên môn cần thiết để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp, trong đó có các hoạt động liên quan trực tiếp đến tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, nhà đầu tư do các tổ chức này quản lý”, báo cáo nêu rõ.
Bên cạnh đó, dự thảo cũng bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực chứng khoán.
Theo đó, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là môi trường thử nghiệm việc ứng dụng công nghệ mới, triển khai sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong giới hạn về phạm vi, đối tượng, không gian và thời gian.
Tổ chức tham gia phải đáp ứng điều kiện, tiêu chí xét duyệt, được cấp giấy chứng nhận và chịu sự giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ nội dung của cơ chế thử nghiệm và quy định pháp luật; được miễn trừ trách nhiệm hành chính, kỷ luật và dân sự đối với Nhà nước khi thiệt hại cho Nhà nước phát sinh do nguyên nhân khách quan và đã tuân thủ đúng quy định về hoạt động thử nghiệm.
Tổ chức, cá nhân đăng ký, tham gia tự chịu trách nhiệm về hoạt động thử nghiệm; trường hợp gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khác do lỗi của tổ chức được cấp giấy chứng nhận thì tổ chức đó phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
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