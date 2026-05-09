Trang chủ Dân sinh

Thẩm định chính sách Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi)

Đỗ Như

09/05/2026, 12:50

Tại cuộc họp thẩm định, đại diện VCCI kiến nghị để các chính sách phát huy hiệu quả thực chất, cần thiết kế thêm các cơ chế hỗ trợ ngay từ giai đoạn đầu; đồng thời nâng cao năng lực số và năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp...

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MOJ.

Ngày 8/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định chính sách của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi).

Theo báo cáo tại cuộc họp, sau hơn 8 năm triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa đã từng bước góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cụ thể, khuôn khổ pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từng bước được hoàn thiện với 08 Nghị định và khoảng 20 Thông tư. Các quy định về hỗ trợ đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân… tại các pháp luật chuyên ngành đã tạo ra một hệ thống chính sách xuyên suốt và tương đối đầy đủ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai luật đã bộc lộ một số hạn chế, tập trung vào các nhóm vấn đề, như: tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, các nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa cần ưu tiên hỗ trợ;

Các nội dung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; phương thức, cơ chế tài chính thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thủ tục, quy trình hỗ trợ, công tác giám sát, đánh giá kết quả hỗ trợ.

Những hạn chế này đã làm cho các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thực sự hiệu quả, kém hấp dẫn đối với các doanh nghiệp.

Vì vậy, việc nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là cần thiết, đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng dự thảo đã bổ sung nhiều đối tượng được hưởng ưu đãi như doanh nghiệp nhỏ và vừa do người khuyết tật, người dân tộc thiểu số làm chủ; doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững, bao trùm, áp dụng ESG, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiên phong…

Theo VCCI, để các chính sách phát huy hiệu quả thực chất, cần thiết kế thêm các cơ chế hỗ trợ ngay từ giai đoạn đầu, đặc biệt là hỗ trợ kỹ thuật và chi phí để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các tiêu chuẩn xanh, nhãn sinh thái hoặc các chứng chỉ phát triển bền vững. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện tham gia sâu hơn vào thị trường và chuỗi cung ứng hiện đại.

Đại diện VCCI cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của thương mại điện tử trong hoạt động xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện không chỉ tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp lớn mà còn có thể trực tiếp tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các nền tảng số.

Vì vậy, các chính sách hỗ trợ cần hướng nhiều hơn tới nâng cao năng lực số và năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để các chính sách đưa ra thực sự "trúng" và "đúng" vấn đề mà doanh nghiệp nhỏ và vừa đang cần nhất, đồng thời đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, như: chính sách hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng…

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Cao Đăng Vinh - Phó Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu đầy đủ những ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cáo Chính phủ theo quy định.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi): Đề xuất cho vay dựa trên dòng tiền

Sửa đổi Luật Phổ biến và giáo dục pháp luật theo hướng căn bản, toàn diện

Dự kiến bỏ điều kiện kinh doanh với dịch vụ kế toán, môi giới bảo hiểm, đại lý bảo hiểm

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năng lực số VCCI

Được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

Được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội điện tử để giải quyết các chế độ

Người tham gia được sử dụng sổ bảo hiểm xã hội bản điện tử để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử cũng được dùng khi đi khám chữa bệnh thay thẻ giấy...

Người lao động không thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện cùng lúc

Người lao động không thể đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện cùng lúc

Từ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 hiện đang áp dụng, người lao động không được tham gia song song bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện trong cùng một thời gian. Để nâng mức hưởng lương hưu hoặc có thêm nguồn tài chính khi về già, người lao động có thể đóng bảo hiểm xã hội trên mức lương cao hơn, hoặc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung...

Hà Nội: Hỗ trợ 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ công an

Hà Nội: Hỗ trợ 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ công an

Thành phố hỗ trợ hàng tháng mức 5 triệu đồng/người đối với cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Phòng Cảnh sát hình sự; Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát cơ động; Phòng Tài chính...

Hải Phòng: Khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng

Hải Phòng: Khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quyết Thắng

Việc đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã vào vận hành mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xã Quyết Thắng vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính loại 2 với quy mô lớn...

Mức phụ cấp khu vực sẽ tính theo lương cơ sở

Mức phụ cấp khu vực sẽ tính theo lương cơ sở

Bộ Nội vụ đang đề xuất điều chỉnh, bổ sung mức phụ cấp khu vực đối với các địa bàn cấp xã mới hình thành trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính. Trong đó, dự kiến mức phụ cấp khu vực sẽ được tính theo lương cơ sở, thay vì lương tối thiểu như quy định hiện hành...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

Thế giới

Nợ công tại các nền kinh tế lớn thay đổi thế nào trong 20 năm qua?

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Thế giới

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

Loại trừ nhóm Vingroup, định giá thị trường ngày càng rẻ hơn

Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ

Tháng 4, HNX huy động 45.455 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

Cá nhân tiếp tục mua ròng mạnh khi VN-Index rớt khỏi mốc 1.900 điểm

Vietnam Airlines chốt ngày đại hội cổ đông 2026

