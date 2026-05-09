Thẩm định chính sách Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi)

Tại cuộc họp thẩm định, đại diện VCCI kiến nghị để các chính sách phát huy hiệu quả thực chất, cần thiết kế thêm các cơ chế hỗ trợ ngay từ giai đoạn đầu; đồng thời nâng cao năng lực số và năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp...

Ngày 8/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định chính sách của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi).

Theo báo cáo tại cuộc họp, sau hơn 8 năm triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa đã từng bước góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cụ thể, khuôn khổ pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từng bước được hoàn thiện với 08 Nghị định và khoảng 20 Thông tư. Các quy định về hỗ trợ đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân… tại các pháp luật chuyên ngành đã tạo ra một hệ thống chính sách xuyên suốt và tương đối đầy đủ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai luật đã bộc lộ một số hạn chế, tập trung vào các nhóm vấn đề, như: tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, các nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa cần ưu tiên hỗ trợ;

Các nội dung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; phương thức, cơ chế tài chính thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thủ tục, quy trình hỗ trợ, công tác giám sát, đánh giá kết quả hỗ trợ.

Những hạn chế này đã làm cho các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thực sự hiệu quả, kém hấp dẫn đối với các doanh nghiệp.

Vì vậy, việc nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là cần thiết, đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng dự thảo đã bổ sung nhiều đối tượng được hưởng ưu đãi như doanh nghiệp nhỏ và vừa do người khuyết tật, người dân tộc thiểu số làm chủ; doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững, bao trùm, áp dụng ESG, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiên phong…

Theo VCCI, để các chính sách phát huy hiệu quả thực chất, cần thiết kế thêm các cơ chế hỗ trợ ngay từ giai đoạn đầu, đặc biệt là hỗ trợ kỹ thuật và chi phí để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các tiêu chuẩn xanh, nhãn sinh thái hoặc các chứng chỉ phát triển bền vững. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện tham gia sâu hơn vào thị trường và chuỗi cung ứng hiện đại.

Đại diện VCCI cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của thương mại điện tử trong hoạt động xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện không chỉ tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp lớn mà còn có thể trực tiếp tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các nền tảng số.

Vì vậy, các chính sách hỗ trợ cần hướng nhiều hơn tới nâng cao năng lực số và năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát để các chính sách đưa ra thực sự "trúng" và "đúng" vấn đề mà doanh nghiệp nhỏ và vừa đang cần nhất, đồng thời đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, như: chính sách hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh tín dụng…

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Cao Đăng Vinh - Phó Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu đầy đủ những ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định; tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cáo Chính phủ theo quy định.