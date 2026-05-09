Thẩm định chính sách Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi)

Ngày 8/5, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định chính
sách của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi).
Theo báo cáo tại cuộc họp, sau hơn 8 năm triển khai Luật Hỗ
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa đã từng bước
góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh.
Cụ thể, khuôn khổ pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa từng
bước được hoàn thiện với 08 Nghị định và khoảng 20 Thông tư. Các quy định về hỗ
trợ đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân… tại các pháp luật
chuyên ngành đã tạo ra một hệ thống chính sách xuyên suốt và tương đối đầy đủ.
Tuy nhiên, quá trình triển khai luật đã bộc lộ một số hạn chế,
tập trung vào các nhóm vấn đề, như: tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa,
các nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa cần ưu tiên hỗ trợ;
Các nội dung chính sách hỗ
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
phương thức, cơ chế tài chính thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thủ tục,
quy trình hỗ trợ, công tác giám sát, đánh giá kết quả hỗ trợ.
Những hạn chế này đã làm cho các chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa chưa thực sự hiệu quả, kém hấp dẫn đối với các doanh nghiệp.
Vì vậy, việc nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Hỗ trợ doanh
nghiệp nhỏ và vừa là cần thiết, đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ
Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới
sáng tạo, chuyển đổi số.
Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Liên đoàn Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng dự thảo đã bổ sung nhiều đối tượng được hưởng
ưu đãi như doanh nghiệp nhỏ và vừa do người khuyết tật, người dân tộc thiểu số
làm chủ; doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững, bao trùm, áp dụng ESG, doanh
nghiệp nhỏ và vừa tiên phong…
Theo VCCI, để các chính sách phát huy hiệu quả thực chất, cần
thiết kế thêm các cơ chế hỗ trợ ngay từ giai đoạn đầu, đặc biệt là hỗ trợ kỹ
thuật và chi phí để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các tiêu chuẩn xanh,
nhãn sinh thái hoặc các chứng chỉ phát triển bền vững. Điều này sẽ giúp doanh
nghiệp nhỏ và vừa có điều kiện tham gia sâu hơn vào thị trường và chuỗi cung ứng
hiện đại.
Đại diện VCCI cũng nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của
thương mại điện tử trong hoạt động xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa
hiện không chỉ tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp lớn mà còn có thể trực
tiếp tiếp cận thị trường quốc tế thông qua các nền tảng số.
Vì vậy, các chính
sách hỗ trợ cần hướng nhiều hơn tới nâng cao năng lực số và năng lực đáp ứng
tiêu chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp.
Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị cơ quan soạn thảo
tiếp tục rà soát để các chính sách đưa ra thực sự "trúng" và
"đúng" vấn đề mà doanh nghiệp nhỏ và vừa đang cần nhất, đồng thời đảm
bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, như: chính sách hỗ trợ
lãi suất, bảo lãnh tín dụng…
Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Cao Đăng Vinh - Phó Cục trưởng Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, đề nghị cơ
quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu tiếp thu đầy đủ những ý kiến của các thành
viên Hội đồng thẩm định; tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát,
chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định, báo cáo Chính phủ theo quy định.