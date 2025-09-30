Đề xuất mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình lên 6 làn xe

Với quy mô 4 làn xe như hiện tại, lưu lượng xe trên tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình liên tục tăng cao và đã có biểu hiện ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ, gây ảnh hưởng tới giao thông trên toàn tuyến...

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về quy mô quy hoạch và phương án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Qua hơn 12 năm đưa vào khai thác kể từ năm 2012, đến hết năm 2024, lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc dài 50 km này tăng trung bình hơn 10% mỗi năm, hiện đã vượt quá năng lực khai thác của 4 làn xe, thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết.

Trước tình hình đó, VEC đề xuất phân kỳ đầu tư mở rộng tuyến từ 4 lên 6 làn xe, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027, đồng thời nghiên cứu nâng cấp lên quy mô 6 – 10 làn khi lưu lượng phương tiện đạt mức mãn tải và bảo đảm đồng bộ với các tuyến kết nối.

Theo tính toán, đoạn Đại Xuyên - Vực Vòng (Km210+000 – Km218+400) hiện có lưu lượng vượt hơn 40% năng lực thông hành. Nếu được mở rộng lên 6 làn vào năm 2027, đoạn tuyến này có thể đáp ứng nhu cầu vận tải ổn định đến năm 2033, sau đó cần xem xét nâng cấp theo quy hoạch 10 làn.

Đoạn Vực Vòng – Phú Thứ (Km218+400 – Km226+200) cũng đã vượt quá 20% công suất, dự kiến sau khi mở rộng lên 6 làn sẽ khai thác ổn định đến năm 2035 trước khi nghiên cứu mở rộng tiếp.

Tương tự, đoạn Phú Thứ – Liêm Tuyền (Km226+200 – Km230+700) hiện cũng vượt 20% năng lực; nếu hoàn thành nâng cấp trong năm 2027, tuyến có thể vận hành ổn định đến năm 2035. Sau thời điểm này, để đáp ứng nhu cầu vận tải, đoạn tuyến cần được tính toán phương án xây dựng đường song hành hai bên hoặc tổ chức phân luồng theo mạng lưới giao thông khu vực.

Đối với đoạn Liêm Tuyền – Cao Bồ (Km230+700 – Km260+030), quy mô 4 làn được đánh giá còn khả năng khai thác đến hết năm 2028. Sau khi mở rộng lên 6 làn theo quy hoạch, tuyến sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải đến năm 2035, sau đó cũng cần nghiên cứu phương án song hành hoặc phân luồng để bảo đảm hiệu quả khai thác.

VEC cũng cho biết hiện đoạn cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đã khai thác 6 làn hoàn chỉnh, trong khi đoạn Cao Bồ - Mai Sơn đang được mở rộng lên 6 làn, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Khi dự án này đi vào vận hành, áp lực giao thông sẽ gia tăng mạnh, tạo nguy cơ hình thành “nút thắt cổ chai” tại đoạn Cầu Giẽ – Ninh Bình. Do đó, việc sớm mở rộng tuyến cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình được xem là hết sức cấp thiết.