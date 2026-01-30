Đề xuất mở rộng cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ lên 6 làn xe để tránh “điểm nghẽn” trục về miền Tây

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 30/01/2026
Đan Tiên
30/01/2026, 14:07
Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép nghiên cứu mở rộng cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ lên 6 làn xe và mở rộng tuyến nối Trung Lương – Mỹ Thuận từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến Quốc lộ 1A, nhằm đồng bộ năng lực khai thác trục cao tốc TP HCM – Đồng bằng sông Cửu Long...
Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đoạn cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ được quy hoạch với quy mô 6 làn xe, dự kiến đầu tư trước năm 2030.
Tuy nhiên, hiện nay tuyến cao tốc này đang khai thác giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe hạn chế, nền đường rộng 17 m, làn dừng khẩn cấp bố trí không liên tục. Song song với đó, Bộ Xây dựng đang triển khai các thủ tục đầu tư cầu Cần Thơ 2 theo quy mô 6 làn xe.
Trong khi phần lớn trục cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ đã và đang được đầu tư theo quy mô cao tốc hoàn chỉnh từ 6 đến 8 làn xe, đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ hiện vẫn là khâu cuối còn khai thác với quy mô 4 làn xe hạn chế. Theo đánh giá của nhà đầu tư, sự thiếu đồng bộ này có nguy cơ tạo ra điểm nghẽn giao thông, làm giảm năng lực thông hành và chưa phát huy đầy đủ hiệu quả đầu tư toàn tuyến.
Tập đoàn Đèo Cả cho rằng việc nghiên cứu mở rộng đoạn Mỹ Thuận – Cần Thơ là cần thiết trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 05 ngày 20/1/2026, yêu cầu khẩn trương rà soát, đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, sớm đạt tiêu chuẩn cao tốc hoàn chỉnh.
Trên cơ sở đó, doanh nghiệp kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép nghiên cứu phương án đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) để mở rộng cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ lên quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch, với chiều dài dự kiến khoảng 23 km.
Đồng thời, nghiên cứu mở rộng tuyến nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến Quốc lộ 1A, với quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, trên tổng chiều dài khoảng 6 km.
Theo đề xuất, liên danh nhà đầu tư sẽ chịu trách nhiệm huy động toàn bộ nguồn vốn để triển khai dự án, không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.
Hiện nay, Tập đoàn Đèo Cả đang là đại diện liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận theo phương thức PPP. Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc này dự kiến được khai thác với quy mô 6–8 làn xe, góp phần hoàn thiện trục giao thông huyết mạch kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
16:24, 14/01/2026
14:23, 05/12/2025
