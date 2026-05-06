Đề xuất xã hội hóa đầu tư mạng lưới trạm sạc xe ô tô điện

Bộ
Xây dựng vừa có văn bản giao Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây
dựng, Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nghiên cứu xây dựng Đề án
phát triển mạng lưới trạm sạc cho xe ô tô sử dụng điện.
Việc
xây dựng Đề án nhằm thực hiện Chỉ thị số 09/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và
phát triển phương tiện giao thông điện.
Đồng
thời, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương
trong việc phát triển mạng lưới trạm sạc cho xe ô tô sử dụng điện, năng lượng
xanh trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định
số 876/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo
chỉ đạo, tiến độ xây dựng Đề án sẽ trình Bộ Xây dựng trong năm 2026. Đề án phải được xây dựng theo hướng tổng thể, đồng bộ, khả thi, gắn chặt
với quy hoạch, đầu tư và khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,
đô thị và khu dân cư.
Một
trong những nội dung trọng tâm là đánh giá đầy đủ hiện trạng phát triển phương
tiện điện và hạ tầng trạm sạc hiện nay. Trên cơ sở đó, Đề án phải phân tích nhu
cầu sử dụng, xác định phương án phân bố mạng lưới, cũng như đánh giá khả năng
đáp ứng của hệ thống điện và quỹ đất. Các yêu cầu liên quan đến phòng cháy chữa
cháy, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường cũng phải được xem xét trong quá
trình xây dựng.
Bộ Xây dựng yêu cầu đề xuất rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và mô hình đầu tư, quản lý, vận hành mạng lưới trạm sạc theo hướng xã hội hóa. Theo đó, việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, thúc đẩy các hình thức hợp tác công - tư và các mô hình phù hợp khác được xác định là định hướng quan trọng trong phát triển hạ tầng trạm sạc thời gian tới.
Bên
cạnh đó, Đề án phải rà soát và kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên
quan, bao gồm hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; cơ chế đấu nối điện; giá
điện; chính sách đất đai; đầu tư và khai thác dịch vụ; các yêu cầu về an toàn
điện, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần làm rõ trách
nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai.
Bộ
Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu Đề án phải có tính thực tiễn cao, bảo đảm có thể triển
khai ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để đáp ứng tiến độ, các đơn
vị được phép huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp như kinh phí được giao,
nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn xã hội hóa, tài trợ, hợp tác
nghiên cứu và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, trên nguyên
tắc công khai, minh bạch và hiệu quả.
Về
tổ chức thực hiện, Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng chủ trì tham mưu việc lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo
Đề án. Đơn vị này cũng được giao phối hợp với Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ
xây dựng cập nhật nội dung Đề án vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết
định số 876/2022, trình lãnh đạo Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 3/2026.
Trước
đó, cuối tháng 3/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương
triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm
năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao
thông điện.
Đặc
biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất quy định tích hợp hạ tầng sạc cho
phương tiện giao thông điện trong các dự án đô thị, bãi đỗ xe và công trình xây
dựng; đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng sạc
trong đô thị.
Bên
cạnh đó, các đơn vị liên quan được giao tổng kết, đánh giá việc thực hiện
chương trình chuyển đổi năng lượng xanh theo Quyết định số 876/QĐ-TTg, làm cơ sở
đề xuất điều chỉnh chính sách nhằm thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải và phát triển
giao thông xanh trong thời gian tới.
Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đến cuối năm 2025, đã ban hành 28 Tiêu chuẩn quốc gia
(TCVN) liên quan đến trụ, trạm sạc điện, được xây dựng trên cơ sở chấp nhận
hoàn toàn, tương đương với tiêu chuẩn quốc tế IEC, từ đó, tạo nền tảng quan trọng
để doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất và triển khai hạ tầng sạc xe điện một cách
an toàn, đồng bộ và có khả năng hội nhập quốc tế.
Trong 28 tiêu chuẩn đã được
ban hành, có 12 tiêu chuẩn chuyên về trụ và trạm sạc điện, 6 tiêu chuẩn về đầu
sạc, 6 tiêu chuẩn về dây cáp sạc, cùng 4 tiêu chuẩn liên quan đến pin và ắc quy
trên xe điện trong quá trình sạc. Các tiêu chuẩn này bao quát đầy đủ các yêu cầu
kỹ thuật, từ tính năng vận hành đến bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.