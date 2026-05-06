Đề xuất xã hội hóa đầu tư mạng lưới trạm sạc xe ô tô điện

Đề án phát triển mạng lưới trạm sạc cho xe ô tô điện đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng theo hướng tổng thể, đồng bộ và xã hội hóa. Việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác công - tư và các mô hình phù hợp khác là định hướng quan trọng trong phát triển hạ tầng trạm sạc thời gian tới...

Bộ Xây dựng vừa có văn bản giao Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển mạng lưới trạm sạc cho xe ô tô sử dụng điện.

Việc xây dựng Đề án nhằm thực hiện Chỉ thị số 09/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.

Đồng thời, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển mạng lưới trạm sạc cho xe ô tô sử dụng điện, năng lượng xanh trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 876/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo chỉ đạo, tiến độ xây dựng Đề án sẽ trình Bộ Xây dựng trong năm 2026. Đề án phải được xây dựng theo hướng tổng thể, đồng bộ, khả thi, gắn chặt với quy hoạch, đầu tư và khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đô thị và khu dân cư.

Một trong những nội dung trọng tâm là đánh giá đầy đủ hiện trạng phát triển phương tiện điện và hạ tầng trạm sạc hiện nay. Trên cơ sở đó, Đề án phải phân tích nhu cầu sử dụng, xác định phương án phân bố mạng lưới, cũng như đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống điện và quỹ đất. Các yêu cầu liên quan đến phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường cũng phải được xem xét trong quá trình xây dựng.

Bộ Xây dựng yêu cầu đề xuất rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và mô hình đầu tư, quản lý, vận hành mạng lưới trạm sạc theo hướng xã hội hóa. Theo đó, việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, thúc đẩy các hình thức hợp tác công - tư và các mô hình phù hợp khác được xác định là định hướng quan trọng trong phát triển hạ tầng trạm sạc thời gian tới.

Bên cạnh đó, Đề án phải rà soát và kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan, bao gồm hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; cơ chế đấu nối điện; giá điện; chính sách đất đai; đầu tư và khai thác dịch vụ; các yêu cầu về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu Đề án phải có tính thực tiễn cao, bảo đảm có thể triển khai ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để đáp ứng tiến độ, các đơn vị được phép huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp như kinh phí được giao, nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn xã hội hóa, tài trợ, hợp tác nghiên cứu và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả.

Về tổ chức thực hiện, Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng chủ trì tham mưu việc lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Đề án. Đơn vị này cũng được giao phối hợp với Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng cập nhật nội dung Đề án vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 876/2022, trình lãnh đạo Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 3/2026.

Trước đó, cuối tháng 3/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất quy định tích hợp hạ tầng sạc cho phương tiện giao thông điện trong các dự án đô thị, bãi đỗ xe và công trình xây dựng; đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng sạc trong đô thị.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan được giao tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình chuyển đổi năng lượng xanh theo Quyết định số 876/QĐ-TTg, làm cơ sở đề xuất điều chỉnh chính sách nhằm thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải và phát triển giao thông xanh trong thời gian tới.