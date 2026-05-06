Đề xuất xã hội hóa đầu tư mạng lưới trạm sạc xe ô tô điện

Minh Huy

06/05/2026, 10:03

Đề án phát triển mạng lưới trạm sạc cho xe ô tô điện đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng theo hướng tổng thể, đồng bộ và xã hội hóa. Việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác công - tư và các mô hình phù hợp khác là định hướng quan trọng trong phát triển hạ tầng trạm sạc thời gian tới...

Nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển mạng lưới trạm sạc cho xe ô tô sử dụng điện. Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng vừa có văn bản giao Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng, Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển mạng lưới trạm sạc cho xe ô tô sử dụng điện.

Việc xây dựng Đề án nhằm thực hiện Chỉ thị số 09/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.

Đồng thời, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương trong việc phát triển mạng lưới trạm sạc cho xe ô tô sử dụng điện, năng lượng xanh trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 876/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo chỉ đạo, tiến độ xây dựng Đề án sẽ trình Bộ Xây dựng trong năm 2026. Đề án phải được xây dựng theo hướng tổng thể, đồng bộ, khả thi, gắn chặt với quy hoạch, đầu tư và khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đô thị và khu dân cư. 

Một trong những nội dung trọng tâm là đánh giá đầy đủ hiện trạng phát triển phương tiện điện và hạ tầng trạm sạc hiện nay. Trên cơ sở đó, Đề án phải phân tích nhu cầu sử dụng, xác định phương án phân bố mạng lưới, cũng như đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống điện và quỹ đất. Các yêu cầu liên quan đến phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường cũng phải được xem xét trong quá trình xây dựng.

Bộ Xây dựng yêu cầu đề xuất rõ quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc và mô hình đầu tư, quản lý, vận hành mạng lưới trạm sạc theo hướng xã hội hóa. Theo đó, việc huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, thúc đẩy các hình thức hợp tác công - tư và các mô hình phù hợp khác được xác định là định hướng quan trọng trong phát triển hạ tầng trạm sạc thời gian tới.

Bên cạnh đó, Đề án phải rà soát và kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan, bao gồm hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; cơ chế đấu nối điện; giá điện; chính sách đất đai; đầu tư và khai thác dịch vụ; các yêu cầu về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Đồng thời, cần làm rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu Đề án phải có tính thực tiễn cao, bảo đảm có thể triển khai ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để đáp ứng tiến độ, các đơn vị được phép huy động và sử dụng các nguồn lực hợp pháp như kinh phí được giao, nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ, nguồn xã hội hóa, tài trợ, hợp tác nghiên cứu và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật, trên nguyên tắc công khai, minh bạch và hiệu quả.

Về tổ chức thực hiện, Vụ Khoa học công nghệ, môi trường và Vật liệu xây dựng chủ trì tham mưu việc lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương đối với dự thảo Đề án. Đơn vị này cũng được giao phối hợp với Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng cập nhật nội dung Đề án vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 876/2022, trình lãnh đạo Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 3/2026.

Trước đó, cuối tháng 3/2026, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất quy định tích hợp hạ tầng sạc cho phương tiện giao thông điện trong các dự án đô thị, bãi đỗ xe và công trình xây dựng; đồng thời xây dựng cơ chế khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng sạc trong đô thị.

Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan được giao tổng kết, đánh giá việc thực hiện chương trình chuyển đổi năng lượng xanh theo Quyết định số 876/QĐ-TTg, làm cơ sở đề xuất điều chỉnh chính sách nhằm thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải và phát triển giao thông xanh trong thời gian tới.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đến cuối năm 2025, đã ban hành 28 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) liên quan đến trụ, trạm sạc điện, được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn, tương đương với tiêu chuẩn quốc tế IEC, từ đó, tạo nền tảng quan trọng để doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất và triển khai hạ tầng sạc xe điện một cách an toàn, đồng bộ và có khả năng hội nhập quốc tế.

Trong 28 tiêu chuẩn đã được ban hành, có 12 tiêu chuẩn chuyên về trụ và trạm sạc điện, 6 tiêu chuẩn về đầu sạc, 6 tiêu chuẩn về dây cáp sạc, cùng 4 tiêu chuẩn liên quan đến pin và ắc quy trên xe điện trong quá trình sạc. Các tiêu chuẩn này bao quát đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, từ tính năng vận hành đến bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Gỡ vướng hạ tầng trạm sạc xe điện tại chung cư, khu đô thị

Đề xuất quy định về khu vực để xe điện và trạm sạc tại chung cư

TP.HCM: Chuẩn hóa định mức vận hành xe buýt, nâng cao chất lượng vận tải công cộng

Hỗ trợ tới 60.000 EUR các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt

Hỗ trợ tới 60.000 EUR các sáng kiến chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt

Nguồn hỗ trợ triển khai ở 6 tỉnh, thành phố trên cả nước tập trung vào các sáng kiến nhằm góp phần cải thiện sinh kế, tạo việc làm và nâng cao vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững và kinh tế tuần hoàn, phù hợp với điều kiện địa phương và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

Việt Nam hiện là quốc gia sản xuất xi măng lớn thứ ba thế giới. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những ngành chịu áp lực giảm phát thải lớn nhất, trong bối cảnh hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng “0” (Net Zero). Phóng viên Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Lương Đức Long, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA) để làm rõ lộ trình và các đòn bẩy chiến lược giúp ngành xi măng giải bài toán carbon.

Huế ban hành

Huế ban hành "Bộ tiêu chí Du lịch xanh”, siết chuẩn các cơ sở dịch vụ du lịch

UBND thành phố Huế vừa ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh, thiết lập khung chuẩn thống nhất cho các cơ sở lưu trú, điểm tham quan và dịch vụ ăn uống. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, nâng tầm hình ảnh điểm đến di sản theo hướng “xanh – sạch – sáng”.

"Khóa vòi nước trước khi lau sàn": Năng lượng tái tạo hiệu quả hơn thu CO₂ từ không khí

“Khóa vòi nước trước khi lau sàn”: Năng lượng tái tạo hiệu quả hơn thu CO₂ từ không khí

Công nghệ thu CO₂ trực tiếp từ không khí được coi là ‘thiết yếu’ cho mục tiêu khí hậu của EU, nhưng một nghiên cứu mới cho thấy đầu tư vào điện gió và điện mặt trời mang lại lợi ích lớn hơn về khí hậu và sức khỏe cộng đồng trên mỗi đồng vốn…

Séc: Quốc gia nhỏ với tham vọng lớn về năng lượng hạt nhân

Séc: Quốc gia nhỏ với tham vọng lớn về năng lượng hạt nhân

Dù quy mô dân số và nền kinh tế không lớn, Cộng hòa Séc đang nổi lên như một trong những quốc gia tham vọng nhất châu Âu trong phát triển điện hạt nhân (với mục tiêu nâng tỷ trọng lên 68% vào năm 2040), hướng tới tự chủ năng lượng và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch…

Đòn bẩy "vốn mồi" và tư duy "chấp nhận rủi ro"

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

