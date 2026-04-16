Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Diamond Properties đăng ký thoái vốn tại NVL

Hà Anh

16/04/2026, 18:48

CTCP Diamond Properties vừa đăng ký bán ra 2,98 triệu cổ phiếu NVL, từ ngày 20/4 đến 19/5/2026 với lý do cân đối danh mục đầu tư.

Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.

CTCP Diamond Properties thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Mã NVL-HOSE).

Theo đó, CTCP Diamond Properties vừa đăng ký bán ra 2,98 triệu cổ phiếu NVL, từ ngày 20/4 đến 19/5/2026 với lý do cân đối danh mục đầu tư. Nếu bán thành công, tổ chức này sẽ giảm sở hữu từ 170,04 triệu cổ phiếu, chiếm 7,61% xuống còn 167,05 triệu cổ phiếu, chiếm 7,47% vốn tại NVL.

Mới đây, ngày 13/4, Diamond Properties cho biết bị công ty chứng khoán bán giải chấp 426.135 cổ phiếu NVL, theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, tổ chức này giảm sở hữu từ 170,46 triệu cổ phiếu, chiếm 7,62% xuống còn 170,04 triệu cổ phiếu, chiếm 7,61% vốn tại NVL.

Trước đó, Diamond Properties vừa đăng ký bán ra 2.157.000 cổ phiếu NVL nhằm mục đích cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận diễn ra từ ngày 29/1/2026 đến ngày 27/2/2026.

Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch trên, Diamond Properties đã không bán ra bất kỳ cổ phiếu NVL với lý do thay đổi kế hoạch. Như vậy, tổ chức này vẫn đang nắm giữ gần 171,4 triệu cổ phiếu NVL, tương đương 7,679% vốn điều lệ của Novaland.

Cũng với lý do bị công ty chứng khoán bán giải chấp, CTCP Novagroup cho biết bị bán 760.956 cổ phiếu NVL, từ ngày 10-13/4/2026 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch số lượng cổ phiếu NVL mà Novagroup đang nắm giữ giảm từ gần 492 triệu cổ phiếu, chiếm 22,011% xuống còn hơn 491 triệu cổ phiếu, chiếm 21,977% vốn tại NVL.

Hiện, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland, đang là người quản lý doanh nghiệp của Diamond Properties đang sở hữu hơn 96,7 triệu cổ phiếu, chiếm 4,335% vốn tại NVL.

Được biết, NVL đã công bố các tờ trình sẽ được trình thông qua tại ĐHCĐ của công ty vào ngày 23/04 tới.

Theo đó, NVL lên kế hoạch năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt 22,7 nghìn tỷ đồng (gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,85 nghìn tỷ đồng (ổn định so với cùng kỳ), lần lượt cao hơn 78% và 469% so với dự báo tương ứng của VCSC. 

VCSC cho rằng kế hoạch lợi nhuận sau thuế cao hơn dự báo của VCSC chủ yếu nhờ hoạt động bàn giao bất động sản mạnh hơn kỳ vọng và VCSC nhận thấy tiềm năng tăng đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2026 ở mức 402 tỷ đồng (-77% so với cùng kỳ năm trước), dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Về tái cấu trúc trái phiếu chuyển đổi quốc tế (dư nợ 305 triệu USD tại cuối năm 2025): NVL đề xuất các sửa đổi sau: Một là, gia hạn kỳ hạn: đề xuất gia hạn từ ngày 30/06/2027 sang ngày 16/07/2028. Đây là lần đề xuất gia hạn kỳ hạn thứ hai cho số trái phiếu này, sau lần gia hạn một năm đầu tiên từ kỳ hạn gốc tháng 07/2026 sang năm 2027 đã được thông qua vào tháng 07/2024.

Hai là, quyền chọn bán của trái chủ: đề xuất gia hạn ngày thực hiện quyền chọn bán từ ngày 31/12/2026 sang ngày 31/12/2027. Quyền chọn bán của trái chủ đối với toàn bộ hoặc một phần trái phiếu, nhưng không quá 50% nợ gốc ban đầu.

Ba là, cơ chế điều chỉnh giá chuyển đổi: có bốn mốc điều chỉnh tại thời điểm 6/18/30/42 tháng kể từ ngày 05/07/2024, với giá điều chỉnh bằng 90%/85%/75%/70% giá chuyển đổi tham chiếu là 40.000 đồng/cổ phiếu. Điều này tương ứng với các mức giá chuyển đổi sau điều chỉnh là 34.000 đồng từ ngày 05/01/2026, 30.000 đồng từ ngày 05/01/2027 và 28.000 đồng từ ngày 05/01/2028 (so với giá chuyển đổi hiện tại là 34.000 đồng/cổ phiếu).

Đối với khoản vay chuyển đổi: Ban lãnh đạo NVL đề xuất tiếp tục triển khai kế hoạch khoản vay chuyển đổi lên tới 15 nghìn tỷ đồng đã được phê duyệt năm 2025 sang năm 2026. Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, khoản vay 2,5 nghìn tỷ đồng đã được giải ngân (lãi suất 14%/năm, kỳ hạn 3 năm, có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu NVL mới).

Về phương án phát hành cổ phiếu: Ban lãnh đạo đề xuất tiếp tục triển khai hai phương án phát hành cổ phiếu đã được phê duyệt năm 2025 nhưng chưa thực hiện sang năm 2026, đồng thời xin điều chỉnh các điều khoản của phương án phát hành riêng lẻ:

Một là, phương án phát hành riêng lẻ: đề xuất điều chỉnh phát hành lên tới 800 triệu cổ phiếu (36% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá phát hành không thấp hơn giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch tính từ ngày phê duyệt (so với kế hoạch được duyệt tại ĐHCĐ tháng 04/2025 là tối đa 350 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu).

Hai là, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ trái phiếu trong nước: không đề xuất thay đổi so với kế hoạch đã được ĐHCĐ bất thường tháng 08/2025 thông qua, với tối đa 151,85 triệu cổ phiếu tại mức giá hoán đổi 40.000 đồng/cổ phiếu.

Đất Xanh có Tổng giám đốc và Chủ tịch mới trước thềm Đại hội cổ đông

Biến động giá xăng dầu ảnh hưởng thế nào tới PLX?

OCB lên kế hoạch phát hành 399,46 triệu cổ phiếu trong năm 2026

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

