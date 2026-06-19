Diễn đàn VPSF 2026 tại Nghệ An: Doanh nghiệp thôi “kêu khó”, chuyển sang “đồng kiến tạo chính sách”
19/06/2026, 09:49
Mặc dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP lên tới 8,15% trong quý 1/2026, kinh tế Nghệ An vẫn đang đối mặt với không ít điểm nghẽn về năng lực quản trị, nguồn vốn và thủ tục hành chính. Để đồng hành với địa, thay vì “kêu khó, kêu khổ”, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương đã cùng đối thoại để tìm kiếm giải pháp thực chất nhằm hiện thực hóa mục tiêu tự chủ ngân sách và phát triển bền vững…
Ngày 18/6, tại Nghệ An, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt
Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An tổ
chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF
2026) - Phiên đối thoại tỉnh Nghệ An.
Tiếp nối những phiên đối thoại địa phương trước, phiên đối
thoại lần này chuyển từ việc “nêu khó khăn” sang “đồng kiến tạo chính sách”; từ
các kiến nghị chung chung sang đề xuất giải pháp cụ thể; và từ đối thoại một
chiều sang hợp lực công - tư.
Sự kiện có sự tham dự của ông Hoàng Bình Quân, nguyên Trưởng
Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Đặng
Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Chủ tịch VPSF 2026, cùng các
lãnh đạo tỉnh Nghệ An như đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí
Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
KINH TẾ NGHỆ AN TĂNG TRƯỞNG NHƯNG CÒN NHIỀU “ĐIỂM NGHẼN”
Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ cho biết kinh tế địa phương những tháng đầu
năm có nhiều điểm sáng.
Quý I năm 2026, tốc độ tăng trưởng
GRDP của tỉnh đạt 8,15%, ghi nhận mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.
Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Nghệ An có hơn 2.600 doanh nghiệp thành lập mới,
tăng gần 20% so với cùng kỳ; trong khi số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt
động cũng tăng trên 30%. Theo đó, tính đến nay, toàn tỉnh có trên 19.000 doanh
nghiệp đang hoạt động.
Khu vực kinh tế tư nhân đang đóng góp hơn một nửa tổng thu
ngân sách nội địa của tỉnh và tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Tỉnh
Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng trong năm 2026
và hướng tới mốc 55.000 tỷ đồng để nâng cao khả năng tự chủ.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Đệ, kinh tế Nghệ An vẫn còn
những hạn chế đang tồn tại. Đó là phần lớn các doanh nghiệp tại Nghệ An có quy
mô nhỏ và vừa; khu vực tư nhân vẫn đang chật vật với năng lực tài chính, quản
trị hạn chế , khó khăn trong việc tiếp cận đất đai, nguồn vốn tín dụng, và nguồn
nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, chi phí logistics lớn cùng năng lực đổi mới
sáng tạo, chuyển đổi xanh chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cũng là những
thách thức không nhỏ.
DOANH NGHIỆP “ĐỒNG KIẾN TẠO”, GIẢI QUYẾT NHỮNG ĐIỂM NGHẼN
CỦA NỀN KINH TẾ
Phát biểu tại Phiên đối thoại, ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh,
tinh thần của VPSF 2026 không phải là nơi để doanh nghiệp “kêu khó, kêu khổ”. Thay
vào đó, đây là diễn đàn để doanh nghiệp và chính quyền cùng nhận diện điểm nghẽn,
đề xuất các giải pháp có địa chỉ, có mục tiêu và có tính khả thi cao.
Khẳng định tầm quan trọng của doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch
UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết Nghệ An đang tập trung các nguồn lực cho các dự
án trọng điểm, giảm thiểu tình trạng đầu tư dàn trải. Tỉnh đang ưu tiên mở rộng
không gian đô thị Vinh, phát triển kinh tế biển và các trục giao thông kết nối
Đông - Tây, đặc biệt là tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy.
Để cùng phát triển kinh tế với địa
phương, ông Hoàng Văn Toàn, đại diện MobiFone Nghệ An cho biết AI và chuyển đổi
số đang là động lực toàn cầu, tái định hình doanh nghiệp. Theo đó, ông đề xuất
các giải pháp chuyển đổi số “may đo”, hỗ trợ từng bước cho các doanh nghiệp vừa
và nhỏ tại Nghệ An, thay vì chỉ tuyên truyền chung chung.
Về nông nghiệp chế biến sâu, bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân từ
Nafoods Group khẳng định cơ hội lớn nhất của nông nghiệp Nghệ An nằm ở năng lực
chế biến sâu. Việc chế biến sâu có thể giúp gia tăng giá trị sản phẩm lên từ 3
đến 5 lần so với việc bán nông sản tươi hay bán thô. Trong khi đó, đại diện Tập
đoàn BOMETA đề xuất phát triển chuỗi giá trị nông dược công nghệ cao thông qua
mô hình liên kết 4 nhà: Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp – nhà nông.
Tuy vậy, để những đề xuất này khả thi, đại diện Công ty Cổ
phần Avatar Vinh cho rằng những khó khăn về thủ tục hành chính cần sớm được tháo
gỡ và đề xuất cơ chế “một đầu mối – một quy trình – một dữ liệu – một trách nhiệm
theo dõi”.
Từ góc nhìn chuyên gia, TS. Võ Trí Thành và đồng chí Hoàng
Bình Quân đều gợi mở việc Nghệ An nên nghiên cứu áp dụng mô hình sandbox (thử
nghiệm có kiểm soát) để nuôi dưỡng các dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp siêu
nhỏ.
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