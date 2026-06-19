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Diễn đàn VPSF 2026 tại Nghệ An: Doanh nghiệp thôi “kêu khó”, chuyển sang “đồng kiến tạo chính sách”

19/06/2026, 09:49

Mặc dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP lên tới 8,15% trong quý 1/2026, kinh tế Nghệ An vẫn đang đối mặt với không ít điểm nghẽn về năng lực quản trị, nguồn vốn và thủ tục hành chính. Để đồng hành với địa, thay vì “kêu khó, kêu khổ”, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp địa phương đã cùng đối thoại để tìm kiếm giải pháp thực chất nhằm hiện thực hóa mục tiêu tự chủ ngân sách và phát triển bền vững…

Toàn cảnh diễn đàn.
Toàn cảnh diễn đàn.

Ngày 18/6, tại Nghệ An, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An tổ chức Vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Phiên đối thoại tỉnh Nghệ An.

Tiếp nối những phiên đối thoại địa phương trước, phiên đối thoại lần này chuyển từ việc “nêu khó khăn” sang “đồng kiến tạo chính sách”; từ các kiến nghị chung chung sang đề xuất giải pháp cụ thể; và từ đối thoại một chiều sang hợp lực công - tư.

Sự kiện có sự tham dự của ông Hoàng Bình Quân, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Chủ tịch VPSF 2026, cùng các lãnh đạo tỉnh Nghệ An như đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

KINH TẾ NGHỆ AN TĂNG TRƯỞNG NHƯNG CÒN NHIỀU “ĐIỂM NGHẼN”

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ cho biết kinh tế địa phương những tháng đầu năm có nhiều điểm sáng.

Quý I năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 8,15%, ghi nhận mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, Nghệ An có hơn 2.600 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 20% so với cùng kỳ; trong khi số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng trên 30%. Theo đó, tính đến nay, toàn tỉnh có trên 19.000 doanh nghiệp đang hoạt động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại diễn đàn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại diễn đàn.

Khu vực kinh tế tư nhân đang đóng góp hơn một nửa tổng thu ngân sách nội địa của tỉnh và tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng trong năm 2026 và hướng tới mốc 55.000 tỷ đồng để nâng cao khả năng tự chủ.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Đệ, kinh tế Nghệ An vẫn còn những hạn chế đang tồn tại. Đó là phần lớn các doanh nghiệp tại Nghệ An có quy mô nhỏ và vừa; khu vực tư nhân vẫn đang chật vật với năng lực tài chính, quản trị hạn chế , khó khăn trong việc tiếp cận đất đai, nguồn vốn tín dụng, và nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, chi phí logistics lớn cùng năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cũng là những thách thức không nhỏ.

DOANH NGHIỆP “ĐỒNG KIẾN TẠO”, GIẢI QUYẾT NHỮNG ĐIỂM NGHẼN CỦA NỀN KINH TẾ

Phát biểu tại Phiên đối thoại, ông Đặng Hồng Anh nhấn mạnh, tinh thần của VPSF 2026 không phải là nơi để doanh nghiệp “kêu khó, kêu khổ”. Thay vào đó, đây là diễn đàn để doanh nghiệp và chính quyền cùng nhận diện điểm nghẽn, đề xuất các giải pháp có địa chỉ, có mục tiêu và có tính khả thi cao.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Các doanh nghiệp chia sẻ tại diễn đàn.

Khẳng định tầm quan trọng của doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho biết Nghệ An đang tập trung các nguồn lực cho các dự án trọng điểm, giảm thiểu tình trạng đầu tư dàn trải. Tỉnh đang ưu tiên mở rộng không gian đô thị Vinh, phát triển kinh tế biển và các trục giao thông kết nối Đông - Tây, đặc biệt là tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Để cùng phát triển kinh tế với địa phương, ông Hoàng Văn Toàn, đại diện MobiFone Nghệ An cho biết AI và chuyển đổi số đang là động lực toàn cầu, tái định hình doanh nghiệp. Theo đó, ông đề xuất các giải pháp chuyển đổi số “may đo”, hỗ trợ từng bước cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Nghệ An, thay vì chỉ tuyên truyền chung chung.

Về nông nghiệp chế biến sâu, bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân từ Nafoods Group khẳng định cơ hội lớn nhất của nông nghiệp Nghệ An nằm ở năng lực chế biến sâu. Việc chế biến sâu có thể giúp gia tăng giá trị sản phẩm lên từ 3 đến 5 lần so với việc bán nông sản tươi hay bán thô. Trong khi đó, đại diện Tập đoàn BOMETA đề xuất phát triển chuỗi giá trị nông dược công nghệ cao thông qua mô hình liên kết 4 nhà: Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp – nhà nông.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Chủ tịch VPSF 2026 điều phối phiên thảo luận
Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Chủ tịch VPSF 2026 điều phối phiên thảo luận

Tuy vậy, để những đề xuất này khả thi, đại diện Công ty Cổ phần Avatar Vinh cho rằng những khó khăn về thủ tục hành chính cần sớm được tháo gỡ và đề xuất cơ chế “một đầu mối – một quy trình – một dữ liệu – một trách nhiệm theo dõi”.

Từ góc nhìn chuyên gia, TS. Võ Trí Thành và đồng chí Hoàng Bình Quân đều gợi mở việc Nghệ An nên nghiên cứu áp dụng mô hình sandbox (thử nghiệm có kiểm soát) để nuôi dưỡng các dự án khởi nghiệp và doanh nghiệp siêu nhỏ.

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Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 doanh nghiệp tư nhân Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam kinh tế Nghệ An

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