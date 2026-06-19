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Hà Nội hỗ trợ phát triển cho doanh nghiệp tư nhân trong 5 ngành trọng điểm

Gia Huy

19/06/2026, 07:39

Doanh nghiệp tư nhân trong những lĩnh vực gồm: công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục - đào tạo; y tế; logistics; và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sẽ được Hà Nội hỗ trợ chi phí, khả năng tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết quy định về hỗ trợ doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố, triển khai theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026.

Theo đó, các doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Hà Nội, không có vốn nhà nước hoặc có vốn nhà nước dưới 50% vốn điều lệ, hoạt động trong 5 lĩnh vực gồm công nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; giáo dục - đào tạo; y tế; logistics; và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng các tiêu chí về đóng góp ngân sách, tạo việc làm và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Thành phố sẽ hỗ trợ về mặt bằng sản xuất kinh doanh thông qua việc giảm tiền thuê hoặc thuê lại đất đã được đầu tư hạ tầng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vườn ươm công nghệ. Chính sách này được áp dụng tương tự như đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đang được hưởng các cơ chế hỗ trợ hiện hành.

Về nguồn vốn, các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được tiếp cận các khoản vay ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội để đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ mới; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển tín dụng xuất khẩu, tín dụng theo chuỗi cung ứng; đồng thời triển khai các dự án xanh, kinh tế tuần hoàn và áp dụng các tiêu chuẩn ESG trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế, Thành phố sẽ hỗ trợ 70% kinh phí tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn ở nước ngoài về thị trường quốc tế, kết nối với các doanh nghiệp lớn toàn cầu nhằm tiếp cận thị trường, nguồn vốn và công nghệ tiên tiến, với mức hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/doanh nghiệp/năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được hỗ trợ 70% chi phí thuê địa điểm, thiết kế, dàn dựng gian hàng và vận chuyển sản phẩm khi tham gia các hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại ở nước ngoài, tối đa 100 triệu đồng/doanh nghiệp/năm.

Việc triển khai các chính sách hỗ trợ này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh quá trình đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, đây cũng được xem là bước đi cụ thể của Hà Nội trong việc hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô có năng lực cạnh tranh cao, phát triển bền vững và đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố trong giai đoạn tới.

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Từ khóa:

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