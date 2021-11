Diễn viên “Trò chơi con mực” trở thành tân đại sứ toàn cầu của Gucci

Với thành công của hiện tượng “Trò chơi con mực”, chúng ta đang chứng kiến những tài nguyên thời trang khổng lồ đến với dàn diễn viên chính. Sau Jung HoYeon với vai trò đại sứ cho Louis Vuitton, ngày 11/11, truyền thông thế giới lại tiếp tục chúc mừng nam diễn viên gạo cội Lee Jung Jae với vai trò mới: đại sứ toàn cầu của Gucci.

Trên Instagram, tài tử 49 tuổi mới đây cũng đã ăn mừng bằng cách đăng tải loạt ảnh anh tạo dáng trong trang phục Gucci trông vô cùng sang trọng. Dù sắp bước qua tuổi ngũ tuần, Lee Jung Jae không e ngại diện thiết kế suit có chi tiết lông vũ ở tay phá cách. Phong cách của anh cũng rất phù hợp với những gì thương hiệu đang theo đuổi: mạnh mẽ, lôi cuốn và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đại diện của nhà mốt Ý dành cho sao phim Squid Game những lời khen có cánh: "Lee Jung Jae được yêu mến trên toàn thế giới với tư cách là nghệ sĩ đại diện cho Hàn Quốc, sở hữu sự nghiệp thành công và phong cách thời trang tinh tế. Điều này tương tự bản sắc thương hiệu của Gucci".

Kể từ khi ra mắt vào giữa tháng 9/2021, Squid Game, tựa phim truyền hình thể loại sinh tồn của Hàn Quốc trên Netflix, trở thành hiện tượng toàn cầu và nắm giữ vị trí số 1 trên Netflix ở hơn 80 quốc gia. Dĩ nhiên một trong những tâm điểm của phim là nam chính Lee Jung Jae. Với sự nghiệp kéo dài gần ba thập kỷ, không có gì ngạc nhiên khi Lee Jung Jae nắm trong tay rất nhiều thành tích đáng nể.

Theo Koreanfilm.org, nam diễn viên đã khẳng định một thành tích hiếm có ở tuổi 21 khi rinh về giải thưởng “The Best Newcomer” (người mới xuất sắc nhất) từ ba lễ trao giải danh giá nhất ở Hàn Quốc – Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh, Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang và Giải thưởng Grand Bell. Ở tuổi 26, anh tiếp tục chạm tới Giải điện ảnh Rồng Xanh với bộ phim City of the Rising Sun (1999)theo hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất”. Mà khi ấy, Lee Jung Jae cũng là người trẻ tuổi nhất sở hữu giải thưởng này.

Bên cạnh việc bận rộn với lịch trình dày đặc của một diễn viên, ngôi sao của Squid Game vẫn có thể đảm đương tốt công việc kinh doanh. Hiện tại, nam tài tử đang sở hữu một chuỗi nhà hàng Ý cao cấp được đặt tên theo bộ phim ăn khách Il Mare và một công ty phát triển bất động sản có tên Seorim C&D. Bên cạnh đó anh cũng thành lập hãng giải trí Artist Company cùng với người bạn thân cũng là tên tuổi nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc – Jung Woo Sung.

Ngoài Lee Jung Jae, tin vui từ Gucci tiếp tục dồn dập đến với dàn diễn viên Hàn Quốc khi Shin Min Ah cũng đồng thời nhận được bản hợp đồng đại sứ toàn cầu. Trong bộ phim Hometown Cha-Cha-Cha, Shin Min Ah đã khiến dân tình điên đảo với loạt trang phục đến từ Gucci, nên việc nhà mốt này chọn cô làm đại sứ toàn cầu cũng không hề lạ lẫm. Hình ảnh thanh lịch của Shin Min Ah cũng được cho là khá phù hợp với phong cách của Gucci.

Như vậy, chỉ trong một buổi sáng, Gucci đã cho thời trang tới 2 gương mặt đại sứ mới đều đến từ “xứ sở kim chi” và đều bước ra từ hai series Netflix nổi tiếng. Có vẻ sự đầu tư vào Hàn Quốc của Netflix đang càng ngày càng cho thấy hiệu quả rõ rệt trên mọi phương diện từ phim ảnh, nghệ thuật tới thời trang.

Không thể phủ nhận rằng, các thương hiệu danh giá như Hermes, Chanel, Gucci,... rất được lòng giới trẻ châu Á và Hàn Quốc chính là nơi mà các nhà mốt nhắm đến đầu tiên, nhờ sở hữu hàng loạt idol, nhóm nhạc được mệnh danh là nhóm nhạc toàn cầu : BTS, Blackpink,...có lượng fan hâm mộ lớn nhất thế giới. Chứng kiến những tài nguyên thời trang khổng lồ đổ về cho các idol, người mẫu và bây giờ là đến diễn viên nổi tiếng.

Trước Lee Jung Jae, những ngôi sao Hàn Quốc đang nổi tiếng khác cũng đại diện cho các hãng. Ví dụ như Lisa của nhóm Blackpink là đại sứ toàn cầu của BVLGARI và Celine, Jennie đại diện cho Chanel, Rosé đại diện cho Saint Laurent và Tiffany & Co còn Jisoo thì đại diện cho Dior. Nhờ lượng fan đông đảo mà những bức hình chụp gương mặt đại diện cùng sản phẩm của các hãng được lan tỏa nhiều hơn bao giờ hết.