Balmain ra mắt bộ sưu tập hợp tác với Netflix

Vào thời điểm Balmain gọi tên Olivier Rousteing cho vị trí Giám đốc Sáng tạo, thật khó có thể tin được một NTK trẻ tuổi, Olivier khi ấy 25 tuổi, lại có thể dẫn dắt cả một nhà mốt lớn như vậy. Thế nhưng, bỏ lại mọi ngờ vực sau lưng, Olivier Rousteing đã thay đổi cách nhìn nhận của mọi người bằng niềm đam mê mãnh liệt với thời trang và góc nhìn sáng tạo khác biệt của một người trẻ tuổi.

Những người phụ nữ của Balmain luôn quyến rũ, mạnh mẽ, pha lẫn một chút táo bạo và bất cần. Trong khi đó, hình ảnh cánh mày râu của Balmain lại vô cùng phóng túng, tự do và trẻ trung. Tinh thần ấy vẫn được Olivier duy trì suốt 1 thập kỷ tại Balmain.

Mới đây nhất, màn hợp tác với Netflix được bắt đầu khi Olivier Rousteing được mời để thiết kế trang phục cho bộ phim The Harder They Fall. Olivier giải thích: “Tôi đã được mời để thiết kế phục trang cho bộ phim, làm việc cùng Đạo diễn trang phục tài năng Antoinette Messam. Nhưng, nói thật, tôi đã muốn làm nhiều hơn thế nữa. Vì vậy, tôi đã rất vui mừng khi đội ngũ The Harder They Fall hỏi rằng liệu tôi có sẵn sàng để làm thêm một điều gì nữa hay không. Đó là cách chúng tôi quyết định hợp tác trong bộ sưu tập Balmain phiên bản giới hạn đặc biệt lấy cảm hứng từ bộ phim”.

Bộ sưu tập Balmain x “The Harder They Fall”.

Farfetch sẽ quảng bá bộ sưu tập Balmain x “The Harder They Fall” bằng cách tạo nội dung 3D cho nền tảng Instagram. Jeymes Samuel, biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất và nhà soạn nhạc của The Harder They Fall chia sẻ: “Olivier Rousteing luôn đảm bảo rằng thương hiệu Balmain đại diện cho sức mạnh và sự thống nhất mang lại sự bình đẳng cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, giới tính hay bất cứ điều gì khác”.

Sự hợp tác này khá phù hợp với lịch sử của nhà mốt, kể từ những ngày đầu tiên đã có mối liên kết chặt chẽ với điện ảnh. Trên thực tế, Balmain đã tạo ra trang phục cho vô số vở múa ba lê và sân khấu, bao gồm hơn năm mươi tác phẩm của hãng phim Âu Mỹ. “Giờ đây, chúng tôi tiếp tục di sản đặc biệt của Pierre Balmain, đưa thời trang trở nên gần gũi hơn với cuộc sống, thông qua sự đan xen của những thước phim và âm nhạc hiện đại,” NTK Olivier Rousteing nói thêm.

BST Balmain phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ bộ phim về miền viễn Tây.

Trước đó, Netflix cũng từng làm một bộ phim tài liệu có tên Wonder Boy để tái hiện lại hình ảnh của NTK Olivier Rousteing ở nhà mốt Pháp theo tinh thần tuổi trẻ tài cao. Bộ phim theo chân Olivier Rousteing và kể về cuộc sống của anh tại Balmain. Bên cạnh đó là chuyến đi tìm lại cha mẹ ruột. Olivier vốn là con nuôi, anh chỉ biết mẹ ruột của mình là người Somali, còn cha là người Ethiopia. Dù tự hào về mình và nguồn cội, nhưng sự thiếu vắng cha mẹ ruột từ bé đã khiến Olivier mang một khoảng trống trong tâm hồn.

Nguồn cội và danh tính luôn là các đề tài khiến anh không ngừng suy nghĩ. Đó cũng là nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập Resort 2022 của Balmain, ra mắt ngay trước khi Wonder Boy được công chiếu trên Netflix. Olivier từng chia sẻ, đây là bộ sưu tập được cá nhân hóa nhất của mình. Cảm hứng trong BST được pha trộn từ nguồn gốc châu Phi của anh và di sản đậm chất Paris của Balmain.