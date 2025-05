Định giá cổ phiếu bán lẻ đang ở mức cao lịch sử, áp lực điều chỉnh mạnh nếu sức mua hồi phục không đều

Trong quý 1/2025, bán lẻ là một trong 4 ngành có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cao nhất so với toàn thị trường.

Ngành Bán lẻ tiếp tục ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng, với lợi nhuận sau thuế toàn ngành tăng 73,8% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ việc biên EBIT cải thiện đáng kể, trong khi doanh thu chỉ tăng nhẹ do sức mua tiêu dùng phục hồi chậm. Mức tăng trưởng này chủ yếu được đóng góp bởi MWG tăng 71% so với cùng kỳ và FRT tăng 250,6% so với cùng kỳ với đặc điểm chung là tăng trưởng tốt ở các mảng kinh doanh cốt lõi.

Đặc biệt, MWG đã bước qua giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, cắt giảm hàng trăm cửa hàng hoạt động kém hiệu quả, tối ưu chi phí vận hành và khấu hao tài sản, qua đó cải thiện mạnh biên lợi nhuận.

Năm 2024, biên EBIT của MWG đã đạt 3,04%, tăng từ mức 0,37% trong năm 2023, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức bình quân giai đoạn 2019-2022 (4,8%). Do đó, biên EBIT của MWG được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng trong năm 2025 khi chuỗi Bách Hóa Xanh đạt điểm hòa vốn, còn hệ thống ICT (Thế giới di động/Điện máy xanh) duy trì tăng trưởng ổn định, tập trung vào nhóm thiết bị gia dụng thông minh.

Tương tự, DGW cũng đang kiểm soát chi phí tốt, giúp cải thiện biên EBIT, hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, nhu cầu laptop và smartphone còn chưa phục hồi mạnh là điểm cần lưu ý.

Theo FiinGroup, tăng trưởng lợi nhuận năm 2025 của ngành Bán lẻ được kỳ vọng sẽ khá tích cực nhờ ba yếu tố: Nhu cầu tiêu dùng đang trong xu hướng hồi phục, đặc biệt ở nhóm FMCG và thiết bị gia dụng thông minh, nhờ môi trường lãi suất thấp và thu nhập khả dụng ổn định; Chiến lược mở rộng quy mô hiệu quả tại MWG (BHX, TGDĐ) và FRT (Long Châu), hỗ trợ biên EBIT tiếp tục được cải thiện.

Về cơ hội đầu tư, nổi bật nhất là MWG, với câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận đến từ việc gia tăng thị phần trong mảng ICT & CE, mở rộng hệ thống Bách Hóa Xanh và tiết giảm chi phí thông qua tái cấu trúc. Đây là cổ phiếu cho thấy tín hiệu hút dòng vốn ngoại trở lại. Tính từ đầu tháng 5 tới nay, khối ngoại mua ròng 1.187 tỷ cổ phiếu MWG.

Ngoài ra, PET cũng là cổ phiếu đáng chú ý với câu chuyện xoay quanh kế hoạch thoái toàn bộ vốn của PVN, dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2025. Diễn biến này có thể mở ra dư địa định giá lại, đặc biệt khi doanh nghiệp sở hữu mảng phân phối thiết bị công nghệ ổn định và có khả năng hưởng lợi từ xu hướng tiêu dùng phục hồi.

Đối với FRT, dù lợi nhuận được hỗ trợ bởi sự mở rộng của chuỗi Long Châu và nỗ lực tối ưu chi phí thông qua việc đóng cửa các điểm bán kém hiệu quả, giá cổ phiếu hiện tại phần nào đã phản ánh kỳ vọng tăng trưởng.

Về mặt định giá, P/E Bán lẻ thấp hơn trung bình 5 năm nhưng hiện ở mức khá cao (26x) so với lịch sử. FiinGroup kỳ vọng lợi nhuận tích cực sẽ giúp đưa định giá của một số doanh nghiệp Bán lẻ về mức hợp lý hơn.

Tuy nhiên, rủi ro đối với nhóm cổ phiếu Bán lẻ đó là nền định giá cao so với thị trường chung. Điều này có thể tạo áp lực điều chỉnh mạnh nếu triển vọng ngành bị tác động tiêu cực, đặc biệt trong bối cảnh sức mua phục hồi không đồng đều, chủ yếu ở nhóm hàng không thiết yếu. Bên cạnh đó, các biện pháp thuế quan từ Mỹ có thể gián tiếp gây áp lực lên giá đầu vào và làm suy yếu sức mua, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp bán lẻ.