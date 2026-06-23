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Định vị điểm đến mới của du lịch tàu biển tại miền Trung

T Tường Bách

Không chỉ có lợi thế biển đảo, Gia Lai còn sở hữu bản sắc văn hóa độc đáo của không gian Tây Nguyên. Năm Du lịch Quốc gia 2026 được Gia Lai kỳ vọng sẽ là cú hích chiến lược để thúc đẩy liên kết vùng, thu hút đầu tư và mở rộng tiềm năng du lịch tàu biển…

Ảnh: Dũng Nhân
Ảnh: Dũng Nhân

Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn mới, các đô thị du lịch biển đang trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa nhiều địa phương. Từ Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang đến Phú Quốc hay Quy Nhơn, nhiều trung tâm du lịch tàu biển đang đẩy mạnh quy hoạch đô thị, đầu tư hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm nhằm xây dựng các điểm đến quy mô khu vực.

Gia Lai có lợi thế đặc trưng khi vừa sở hữu khoảng 134km bờ biển với nhiều bãi biển đẹp, đầm phá, hệ sinh thái biển phong phú, vừa có không gian văn hóa Tây Nguyên đặc sắc. Đây là nền tảng để xây dựng sản phẩm du lịch mang chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Trong đó, Gia Lai xác định du lịch tàu biển là một trong những phân khúc quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh. Không chỉ mang lại doanh thu, dòng khách này còn góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa quốc tế.

Với lợi thế Cảng Quy Nhơn - cửa ngõ chiến lược của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, cùng khả năng kết nối nhiều tầng giá trị trong cùng một hành trình ngắn sau khi du khách rời tàu, hoạt động đón khách tàu biển của Gia Lai đã ghi nhận tín hiệu tích cực.

Cảng Quy Nhơn là cửa ngõ chiến lược của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.
Cảng Quy Nhơn là cửa ngõ chiến lược của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã đón thành công các tàu du lịch quốc tế Le Jacques Cartier và Noble Caledonia- Island Sky cập Cảng Quy Nhơn, góp phần khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Gia Lai trên thị trường khách tàu biển quốc tế. Đây cũng là tiền đề để địa phương tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ và mở rộng hợp tác với các hãng tàu, doanh nghiệp lữ hành trong thời gian tới.

Mới đây, tại Hội nghị thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch tàu biển với một số tỉnh, thành trong cả nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, sau khi sắp xếp lại không gian phát triển, sự kết nối giữa Gia Lai và Bình Định tạo nên một khu vực có quy mô lớn, giàu tiềm năng.

Một bên là Khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Kon Hà Nừng, hệ thống thác nước, núi lửa Chư Đăng Ya, sự đa dạng văn hóa của 44 dân tộc anh em; một bên là bờ biển dài 134 km với Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió, Cù Lao Xanh, đầm Thị Nại, cùng hệ thống di sản Chăm, võ cổ truyền Bình Định và nhiều giá trị văn hóa đặc sắc.

Từ những lợi thế đó, Gia Lai đặt vấn đề phát triển du lịch không chỉ ở góc độ tham quan, mà còn là “kinh tế văn hóa”, “kinh tế di sản” và công nghiệp văn hóa. Điều địa phương mong muốn là du khách đến không chỉ để xem, mà để “chạm”: chạm vào thiên nhiên, chạm vào văn hóa, lịch sử và chạm vào con người địa phương.

Các tàu du lịch quốc tế Le Jacques Cartier và Noble Caledonia- Island Sky từng cập Cảng Quy Nhơn hồi đầu năm nay.
Các tàu du lịch quốc tế Le Jacques Cartier và Noble Caledonia- Island Sky từng cập Cảng Quy Nhơn hồi đầu năm nay.

Với du khách tàu biển, từ cảng Quy Nhơn chỉ trong một hành trình ngắn, du khách còn có thể tiếp cận không gian văn hóa Tây Nguyên với Biển Hồ, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng, các làng đồng bào Bahnar, Jrai cùng những giá trị đặc sắc của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh.

Theo bà Lịch, sự kết nối giữa biển xanh Nam Trung Bộ và đại ngàn Tây Nguyên không chỉ tạo nên sản phẩm khác biệt mà còn mở ra khả năng gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và sức hấp dẫn của điểm đến đối với thị trường khách quốc tế.

Tuy nhiên, ở góc nhìn doanh nghiệp lữ hành, bà Đoàn Thị Thanh Trà, Phó Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, cho rằng du lịch tàu biển không nên chỉ được nhìn nhận qua số lượt tàu cập cảng hay số lượt khách lên bờ.

Giá trị quan trọng hơn là mỗi điểm đến có thể thiết kế được trải nghiệm gì trong thời gian ngắn, tổ chức vận hành ra sao, tạo mức chi tiêu như thế nào và để lại ấn tượng gì để du khách có thể quay lại trong tương lai.

Theo bà Trà, với lợi thế cửa ngõ biển Quy Nhơn, văn hóa Chăm, võ cổ truyền, ẩm thực địa phương và khả năng mở rộng trải nghiệm lên cao nguyên, Gia Lai cần định vị mình như một điểm dừng có bản sắc; đồng thời chuẩn hóa các chương trình tham quan bờ phù hợp từng nhóm khách, từ khách cao tuổi, khách trẻ đến gia đình đa thế hệ.

Văn hóa Chăm, võ cổ truyền, ẩm thực địa phương... có thể trở thành sản phẩm thu hút du khách tàu biển.
Văn hóa Chăm, võ cổ truyền, ẩm thực địa phương... có thể trở thành sản phẩm thu hút du khách tàu biển.

Ông Phan Xuân Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Du Ngoạn Việt (Viet Excursions), thẳng thắn cho rằng muốn kéo được khách về Quy Nhơn - Gia Lai, địa phương không thể chỉ nói chuyện chiến lược, mà phải bắt đầu từ những điều rất cụ thể.

Từ câu chuyện từng đưa khách tàu biển đi tham quan nhưng giữa đường không tìm được trạm dừng chân đạt chuẩn, ông nhấn mạnh rằng với khách tàu biển 5 sao, những chi tiết như nhà vệ sinh, điểm nghỉ, bữa ăn, xe vận chuyển hay lối đi tại cảng đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận về điểm đến.

Kinh nghiệm từ Đà Nẵng cũng cho thấy trải nghiệm của du khách bắt đầu ngay tại cảng. Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, lưu ý một sai lầm thường gặp là để khách quốc tế đi lẫn trong không gian khai thác hàng hóa, băng qua khu vực container, xe tải, bụi và khói dầu tại cảng biển. Với khách tàu biển di chuyển theo đoàn và có tiêu chuẩn dịch vụ cao, ấn tượng đầu tiên như vậy có thể làm giảm giá trị của cả hành trình.

Bên cạnh hạ tầng, bài toán quan trọng không kém là sản phẩm. Theo gợi ý của các doanh nghiệp, tour 4 tiếng có thể tập trung vào các điểm quanh cảng; tour 6 tiếng cần có điểm nhấn ẩm thực, bữa trưa đặc sản; tour 8 tiếng nên bổ sung một chương trình biểu diễn hoặc trải nghiệm văn hóa... Với Gia Lai, cồng chiêng, võ cổ truyền, Tuồng, bài chòi, ẩm thực, cà phê Tây Nguyên và di sản Chăm đều là chất liệu quý, nhưng phải được “đóng gói” chuyên nghiệp, súc tích và đúng thời lượng.

Gia Lai cần định vị mình như một điểm dừng có bản sắc cho du lịch tài biển.
Gia Lai cần định vị mình như một điểm dừng có bản sắc cho du lịch tài biển.

Ở tầm chiến lược, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cho rằng Gia Lai không nên đứng một mình trong phát triển du lịch tàu biển. Cảng Quy Nhơn là cửa ngõ quan trọng, nhưng sức hút của điểm đến cần được xây dựng trên sự kết hợp giữa biển và đại ngàn, giữa duyên hải Nam Trung Bộ với bản sắc văn hóa Tây Nguyên.

Theo Phó Cục trưởng, thông điệp “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh” cũng là gợi mở phù hợp để định vị một thương hiệu có khả năng tạo tò mò với du khách quốc tế.

Trong khuôn khổ hội nghị cũng đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển sản phẩm du lịch tàu biển giữa các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Gia Lai, TP.HCM... Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm mở rộng liên kết, hình thành chuỗi sản phẩm đồng bộ và từng bước đưa Gia Lai tham gia sâu hơn vào mạng lưới du lịch tàu biển quốc gia, khu vực.

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