Xuất khẩu nông lâm thủy sản phấn đấu vượt 74 tỷ USD

Xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng đạt 42,8 tỷ USD, hướng tới vượt 74 tỷ USD trong năm 2026; đồng thời, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đã hoàn tất trên toàn quốc, giảm 46,33% số đơn vị.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026 diễn ra chiều 3/8, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ đã thông tin về các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản và kết quả sắp xếp thôn, tổ dân phố trên toàn quốc.

ĐA DẠNG THỊ TRƯỜNG, NÂNG GIÁ TRỊ NÔNG SẢN

Thông tin về tình hình xuất khẩu nông lâm thủy sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết trong bối cảnh thị trường quốc tế, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, ngành nông nghiệp đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt 42,8 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước và tương đương gần 60% mục tiêu 72,4 tỷ USD được Chính phủ giao. Ngành nông nghiệp đang phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu cả năm vượt 74 tỷ USD.

Tuy nhiên, kết quả xuất khẩu giữa các nhóm hàng chưa đồng đều. Một số mặt hàng như gạo, cà phê và sầu riêng ghi nhận sự sụt giảm, trong khi cao su, hồ tiêu và rau duy trì mức tăng trưởng.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Theo Thứ trưởng Võ Văn Hưng, nguyên nhân chủ yếu là các thị trường nhập khẩu liên tục thay đổi quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật, đặt ra yêu cầu ngày càng khắt khe đối với hàng hóa. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào sản xuất nông nghiệp và logistics gia tăng do tác động của khủng hoảng, xung đột, cùng những biến động của thị trường tiêu thụ.

Ngay từ đầu năm, ngành nông nghiệp đã xây dựng các kịch bản sản xuất, xuất khẩu và điều chỉnh linh hoạt theo từng tháng, từng quý. Việc điều hành được thực hiện trên cơ sở bám sát hoạt động sản xuất của người dân, doanh nghiệp cũng như diễn biến của từng thị trường.

Từ nay đến cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định nhiệm vụ trước mắt là chủ động ứng phó với thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất, nguồn cung và hoạt động xuất khẩu.

Cùng với đó, ngành sẽ tập trung nắm chắc tín hiệu thị trường, tổ chức sản xuất theo nhu cầu, nâng cao giá trị sản phẩm và tiếp tục chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; đồng thời đa dạng hóa thị trường, giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường hoặc mặt hàng nhất định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ đẩy mạnh cắt giảm thực chất thủ tục hành chính nhằm giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất, chế biến, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm.

Về giải pháp lâu dài, Thứ trưởng Võ Văn Hưng cho biết ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, khai thác dư địa về năng lực sản xuất, chất lượng và thương hiệu nông sản.

Việc nghiên cứu, ứng dụng giống mới và khoa học, công nghệ sẽ được triển khai cả về chiều rộng và chiều sâu. Đồng thời, ngành tiếp tục bám sát nhu cầu thị trường, mở rộng các thị trường xuất khẩu lớn và nâng cao giá trị nông sản, qua đó phát huy vai trò bệ đỡ của nền kinh tế.

CẢ NƯỚC CÒN 48.078 THÔN, TỔ DÂN PHỐ

Cũng tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà cho biết 34/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Chính phủ.

Quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người dân, đồng thời góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn.

Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị, giảm 41.511 đơn vị, tương đương 46,33%.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề sáp nhập thôn, tổ dân phố trên toàn quốc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo Bộ Nội vụ, việc sắp xếp không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn mở rộng quy mô quản lý, nâng tỷ lệ thôn, tổ dân phố đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, cơ bản khắc phục tình trạng quy mô nhỏ và phân tán.

Các thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù về lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh và vị trí địa lý tiếp tục được xem xét, bảo đảm ổn định trong quá trình sắp xếp.

Song song với việc tổ chức lại địa bàn dân cư, các địa phương đã kiện toàn tổ chức đảng, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tại thôn, tổ dân phố mới.

Việc bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố cũng được thực hiện đồng bộ. Các địa phương đồng thời bố trí cơ sở vật chất, bàn giao hồ sơ, tài sản và các điều kiện cần thiết để đơn vị mới hoạt động ngay sau khi thành lập.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà khẳng định việc sắp xếp đã hoàn thành đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra tại Kết luận số 34-KL/TW, góp phần tinh gọn tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách được cơ cấu lại theo hướng ưu tiên những người có uy tín, năng lực, trình độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu quản trị cơ sở trong giai đoạn mới.