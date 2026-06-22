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Ngày hội Sen Huế 2026 thu hút 10.000 lượt khách tham quan

N Nguyễn Thuấn

Với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc, Ngày hội Sen Huế 2026 đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng du khách. Khoảng 10.000 lượt khách đến tham quan trong 3 ngày cho thấy sức hút ngày càng lớn của các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa...

Các tiết mục đặc sắc tại chương trình.
Các tiết mục đặc sắc tại chương trình.

Tối 21/6, tại Đảo Bồng Lai - Hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân, Ngày hội Sen Huế 2026 chính thức khép lại sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc.

Diễn ra từ ngày 19 đến 21/6/2026 trong khuôn khổ Festival Huế 2026, Ngày hội Sen Huế 2026 do Sở Du lịch thành phố Huế tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc gắn với sen Huế, đồng thời quảng bá hình ảnh Huế - điểm đến an toàn, thân thiện và giàu bản sắc tới du khách trong nước và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật “Thức Thủy Show” mang đến không gian trình diễn giàu sắc màu, góp phần tôn vinh vẻ đẹp sen Huế và bản sắc văn hóa Cố đô.
Chương trình nghệ thuật “Thức Thủy Show” mang đến không gian trình diễn giàu sắc màu, góp phần tôn vinh vẻ đẹp sen Huế và bản sắc văn hóa Cố đô.

Trong thời gian diễn ra ngày hội, khu vực Đảo Bồng Lai thuộc Hồ Tịnh Tâm được tổ chức thành không gian văn hóa, du lịch hấp dẫn với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng từ sen; không gian check-in; thưởng trà sen; trải nghiệm nghề thủ công truyền thống; khám phá ẩm thực và các sản phẩm sáng tạo gắn với hình ảnh sen Huế.

Hiệu ứng ánh sáng và âm nhạc góp phần tạo nên không gian nghệ thuật độc đáo tại ngày hội.
Hiệu ứng ánh sáng và âm nhạc góp phần tạo nên không gian nghệ thuật độc đáo tại ngày hội.

Các hoạt động đã mang đến cho người dân và du khách cơ hội cảm nhận vẻ đẹp của sen cũng như chiều sâu văn hóa Huế từ nhiều góc nhìn khác nhau. Đây cũng là dịp để nghệ nhân, doanh nghiệp và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch kết nối, phát triển những sản phẩm đặc trưng từ sen, góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch mùa hè của thành phố Huế.

Các tiết mục biểu diễn tái hiện vẻ đẹp của sen và văn hóa Huế bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.
Các tiết mục biểu diễn tái hiện vẻ đẹp của sen và văn hóa Huế bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Điểm nhấn nổi bật của ngày hội là chương trình nghệ thuật - ẩm thực “Thức Thủy Show”, được tổ chức vào các buổi tối tại Hồ Tịnh Tâm. Với sự kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và nghệ thuật ẩm thực trên mặt nước, chương trình đã mang đến hành trình trải nghiệm đa giác quan cho công chúng, kể những câu chuyện về sen và về Huế bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Các đại biểu theo dõi chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày hội Sen Huế 2026.
Các đại biểu theo dõi chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ Ngày hội Sen Huế 2026.
Chương trình nghệ thuật tại Hồ Tịnh Tâm mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.
Chương trình nghệ thuật tại Hồ Tịnh Tâm mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Theo Ban Tổ chức, Ngày hội Sen Huế 2026 không chỉ là hoạt động văn hóa, du lịch trong mùa lễ hội mà còn góp phần khẳng định giá trị của sen Huế trong đời sống văn hóa, ẩm thực và du lịch địa phương.

Ngày hội Sen Huế 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Hồ Tịnh Tâm.
Ngày hội Sen Huế 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Hồ Tịnh Tâm.
Kể chuyện hương sen bằng nghệ thuật.
Kể chuyện hương sen bằng nghệ thuật.

Việc lựa chọn Hồ Tịnh Tâm - không gian mang đậm dấu ấn lịch sử và ký ức Kinh thành Huế - làm địa điểm tổ chức đã tạo nên sự hòa quyện giữa cảnh quan, di sản và các trải nghiệm sáng tạo. Điều này góp phần để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách.

Các đại biểu trải nghiệm, tìm hiểu sản phẩm ẩm thực và quà tặng sáng tạo từ sen Huế trong khuôn khổ ngày hội.
Các đại biểu trải nghiệm, tìm hiểu sản phẩm ẩm thực và quà tặng sáng tạo từ sen Huế trong khuôn khổ ngày hội.
Các hoạt động tại ngày hội góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mùa hè của thành phố Huế.
Các hoạt động tại ngày hội góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mùa hè của thành phố Huế.
Các sản phẩm chế biến từ sen Huế được giới thiệu đến người dân và du khách tại ngày hội.
Các sản phẩm chế biến từ sen Huế được giới thiệu đến người dân và du khách tại ngày hội.

Với khoảng 10.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm trong 3 ngày diễn ra, Ngày hội Sen Huế 2026 tiếp tục cho thấy sức hút của các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa. Sự kiện đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Huế là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, điểm đến văn hóa, di sản, ẩm thực và du lịch xanh giàu tiềm năng.

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