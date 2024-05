Đỡ hàng T+, thị trường phục hồi nhẹ

Chiều nay có lượng cổ phiếu lớn nhất trong nhịp tăng hiện tại về đến tài khoản. Tuy nhiên trái ngược với buổi sáng, thị trường giữ nhịp độ phục hồi chậm rãi khá đều. Nhóm cổ phiếu blue-chips vẫn “đỏ” trên diện rộng nhưng giá được nâng dần lên, giúp VN-Index đóng cửa chỉ còn giảm 0,94 điểm tương đương -0,32%, mức phục hồi đáng kể từ biên độ giảm trên 11 điểm tại đáy.

Thanh khoản phiên chiều trên hai sàn khá cao, mức khớp lệnh đạt hơn 9.618 tỷ đồng, tăng 42% so với phiên sáng. HoSE tăng giao dịch 39%, đạt 8.508 tỷ đồng. Rõ ràng là thị trường có thêm lượng cổ phiếu bán ra và dòng tiền vào mua cũng tốt hơn hẳn.

Chiều nay là phiên gần 920 triệu cổ phiếu khớp lệnh trị giá gần 21.500 tỷ đồng hôm 8/5 vừa qua về tài khoản. Có lẽ áp lực này đã khiến thị trường khá yếu buổi sáng, hoặc ít nhất là do dòng tiền co lại chờ đợi, mở đường cho lượng hàng về buổi chiều bán ra rẻ hơn.

Thị trường giảm xuống đáy mới trong khoảng 5 phút đầu tiên của phiên chiều và đi ngang lình xình sát đáy kéo dài tơi khoảng 2h15 nhưng không tạo đáy sâu hơn. Trong những phút cuối, lực mua bắt đầu nâng giá tạo nhịp hồi khá tích cực.

Thống kê cho thấy các cổ phiếu blue-chips phục hồi giá khá tốt. VN30-Index đóng cửa giảm 0,31% cải thiện đáng kể từ mức đáy giảm 0,98%. Trừ POW, SHB, STB, VHM là đóng cửa giá thấp nhất, tất cả số còn lại đều được nâng đáy. FPT có màn phục hồi ấn tượng nhất, từ mức đáy đầu phiên chiều giảm 0,84% đảo ngược thành tăng 0,54% so với tham chiếu. SSI cũng tương tự thoát đáy rất nhanh và tăng ngược 0,71%, tương đương phục hồi 1,39% so với đáy. TCB chậm hơn, từ khoảng 2h15 trở đi mới tăng tốc và đóng cửa kịp vượt tham chiếu 0,1%, tương đương thoát đáy 1,25%. ACB cũng lên được 0,91% và đảo chiều qua tham chiếu 0,36%. Đây là những cổ phiếu duy nhất của rổ phục hồi vượt được tham chiếu.

Nhiều cổ phiếu khác tuy chốt phiên giá vẫn đỏ nhưng có biên độ phục hồi đáng kể hơn 1% so với đáy như GVR, HDB, HPG, MWG, PLX, VIC. Mở rộng ra toàn sàn HoSE, tới 52% số cổ phiếu có phát sinh giao dịch phục hồi tối thiểu 1% so với giá thấp nhất phiên. Dĩ nhiên không nhiều cổ phiếu đủ sức đổi màu giá, độ rộng sàn HoSE đóng cửa chỉ là 165 mã tăng/261 mã giảm. Chốt phiên sáng độ rộng ghi nhận 98 mã tăng/324 mã giảm.

Những cổ phiếu nhận được dòng tiền vào đỡ có sự phục hồi giá tốt hơn hẳn so với phiên sáng.

Dù độ rộng phản ánh đa số cổ phiếu mới chỉ là phục hồi trong tình thế giảm, nhưng lực cầu bắt đáy cũng đã phát tín hiệu nâng đỡ nhất định. Hôm nay thị trường đều biết sẽ có lượng hàng lớn về tài khoản và trong bối cảnh giá đã tăng đoạn khá dài, rủi ro bị bán ra là dễ đoán. Do đó nếu những ai muốn mua hoàn toàn có thể chờ đợi để canh được giá tốt. Thanh khoản gia tăng mạnh trong phiên chiều phản ánh quan điểm này rõ rệt.

Nhóm cổ phiếu đầu cơ nhỏ thậm chí tăng trần ở nhiều mã. HPX, PSH, ELC, APH, SAM, DRH, SMC tăng hết biên độ với thanh khoản khá cao. Loạt mã tăng trên 2% có giao dịch lớn bao gồm CMG, DBC, CTS, PVT, TCH. Nhóm này thậm chí đảo chiều tăng từ 3% tới 6% so với giá đáy trong ngày. Do dòng tiền hạn chế, các mã nhỏ có vẻ dễ được đảo chiều giá hơn hẳn so với blue-chips.

Số giảm giá vẫn còn khoảng 74 cổ phiếu để mất quá 1% giá trị nhưng thanh khoản chỉ chiếm 17,6% tổng khớp sàn HoSE, một tỷ trọng nhỏ. VHM, NVL, SHB, PDR, VPB, VRE, HAG, DGW, FRT là những mã thanh khoản trên 100 tỷ đồng ở nhóm này, vài mã cũng đã hồi lại nhất định dù kém xa các cổ phiếu nhỏ.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng tăng áp lực mua, tổng giá trị giải ngân thêm lên tới 826,8 tỷ đồng, tăng 94% so với phiên sáng. Bên bán cũng tăng khoảng 25% đạt 973,3 tỷ đồng, nên giá trị ròng còn -146,5 tỷ, thấp hơn đáng kể mức bán ròng 355,2 tỷ đồng trong buổi sáng. Các cổ phiếu bị bán mạnh là VHM -193,1 tỷ, DGC -61,2 tỷ, VPB -55,3 tỷ, FPT -49,6 tỷ, VCI -47 tỷ, VRE -44,6 tỷ, GMD -30,6 tỷ, STB -30,4 tỷ. Phía mua có MWG +70,2 tỷ, TCB +61,3 tỷ, DIG +30,8, PVT +48,9 tỷ.