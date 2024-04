Đoàn doanh nghiệp thành phố Okayama, Nhật Bản tìm cơ hội đầu tư vào Long An

Mới đây, tại Cảng quốc tế Long An, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư tỉnh Long An, đã đón tiếp và làm việc với đoàn chính quyền thành phố Okayama, Nhật Bản, cùng với 35 doanh nghiệp và các công chức của đoàn, nhằm thúc đẩy hợp tác và giao lưu giữa hai địa phương vào ngày 27/4/2024.

Ông Omori Masao, Thị trưởng thành phố Okayama, Nhật Bản, cho biết trên tinh thần bản tuyên bố chung về hợp tác giữa tỉnh Long An và thành phố Okayama trong chuyến công tác xúc tiến lao động vào tháng 12/2023, chuyến thăm lần này của đoàn công tác thành phố Okayama đến tỉnh Long An nhằm trao đổi hợp tác, thúc đẩy phát triển thương mại và lĩnh vực lao động.

Theo đó, tỉnh Long An đã kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư và các hoạt động hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp trong tỉnh với các doanh nghiệp Nhật Bản; tổ chức các hoạt động khảo sát, kết nối doanh nghiệp, thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm, đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Long An (Việt Nam) và Hội Công thương Okayama (Nhật Bản) đã ký biên bản ghi nhớ, nhằm góp phần mở rộng quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực lao động, công nghiệp, du lịch, giáo dục và văn hóa giữa các doanh nghiệp; chia sẻ kinh nghiệm và góp phần cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ khảo sát, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp hai khu vực thâm nhập thị trường, cử đoàn thị sát, nghiên cứu phát triển thị trường và tổ chức triển lãm; và hợp tác lẫn nhau trong việc trao đổi thông tin phát triển các dự án điều tra nghiên cứu chung.

Nhân chuyến công tác, đoàn cũng đã tham quan hệ sinh thái cảng quốc tế Long An, như: cầu cảng, hệ thống nhà kho, khu công nghiệp, khu dịch vụ, khu đô thị, công trình cột cờ cao nhất Đông Dương, để hiểu rõ hơn về các dự án và tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này.

Thị trưởng thành phố Okayama và đoàn doanh nghiệp đã đánh giá cao cảng quốc tế Long An về vị trí chiến lược và tầm nhìn phát triển, cũng như sự đầu tư bài bản vào trang thiết bị hiện đại tiên tiến nhất thế giới, cùng với công suất khai thác ấn tượng.

Giải đáp các thắc mắc về thị trường xuất/nhập khẩu tại cảng quốc tế Long An cũng như sự hỗ trợ về pháp lý của địa phương, đại diện cảng quốc tế Long An cho biết: “Cảng Long An được đầu tư 100% vốn tư nhân, không có vốn Nhà nước. Tỉnh Long An xem đây là mũi nhọn phát triển nên được chính quyền, địa phương ủng hộ, quan tâm rất lớn. Cảng có vị trí chiến lược đầu tư của tỉnh Long An cũng như khu vực 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Trong quá trình vừa xây dựng, vừa khai thác, thông qua cảng quốc tế Long An đã tiết kiệm chi phí vận chuyển và logistic rất nhiều dành cho doanh nghiệp tại địa phương và khu vực. Chất lượng cảng được Bộ Giao thông vận tải đánh giá rất cao, theo đó đã được quy hoạch rất nhiều tuyến đường giao thông đến cảng. Thị trường xuất – nhập khẩu thông qua cảng đến từ tất cả các nước trên thế giới”.

Đặc biệt, Chủ tịch Hội Công thương thành phố Okayama cho rằng quy mô của cảng không chỉ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa mà còn tạo ra một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong khu vực và cả khu vực Châu Á. Sự phát triển của cảng quốc tế Long An không chỉ là một cơ hội cho địa phương mà còn là lợi ích cho toàn bộ cộng đồng kinh doanh và giao thương.

Chuyến thăm của Thị trưởng thành phố Okayama cùng đoàn doanh nghiệp Nhật Bản đã góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương giữa hai nước Việt - Nhật. Đây là cột mốc quan trọng mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực như: thương mại, đầu tư, lao động, du lịch... giúp các doanh nghiệp hai địa phương kết nối và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, góp phần thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Long An.