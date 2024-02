Đoàn khách bị "bỏ rơi" ở Phú Quốc: Công ty Đài Loan tuyên bố không thể bồi thường

Chiều 16/2, ông Derek Chou, Trưởng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại Việt Nam, cho biết công ty We Love Tour đã bị đình chỉ hoạt động trong ba tháng, bắt đầu từ 16/2. Theo quy định tại Đài Loan, We Love Tour đã vi phạm điều khoản "phải cung ứng, sắp xếp đầy đủ nơi ở và vé máy bay trước khi tour được khởi hành". Sau khi cơ quan chức năng điều tra rõ ràng, "công ty có thể bị tước giấy phép kinh doanh hoặc đóng phạt theo quy định".

Đoàn 292 khách hôm 9/2 bay đến sân bay Phú Quốc nhưng không có xe đưa đón, hướng dẫn viên và nơi lưu trú do vướng mắc về hợp đồng, thanh toán tiền giữa We Love Tour và đối tác tại Việt Nam, công ty TNHH Lữ hành quốc tế Việt Nam Winner. Ngày 12/2, hai công ty đã làm việc để giải quyết các vấn đề với 292 khách bị bỏ rơi.

Kevin Tang, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Quốc tế Winner ở Việt Nam, chia sẻ rằng anh và các cổ đông đã gọi điện cho ông David Lin trước mặt tất cả gần 300 thành viên của đoàn du lịch để yêu cầu thanh toán thỏa đáng. Phía We Love Tour đồng ý thanh toán 4,4 triệu Đài tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng) cho Winner trước 26/2, nếu không sẽ bồi thường gấp 1,5 lần. We Love Tour cũng xác nhận chưa thanh toán toàn bộ chi phí đúng hạn, trước ngày khởi hành, ngoài khoản cọc 700.000 Đài tệ.

Sau đó TP Phú Quốc, hãng bay và công ty lữ hành cũng như Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở TP.HCM đã nỗ lực giải quyết, hỗ trợ đoàn khách Đài lưu trú, tham quan theo lịch trình ban đầu và trở về Đài Loan vào trưa 14/2.

Ông Derek Chou cho rằng vụ việc này đến từ "sự thiếu chuyên nghiệp giữa hai công ty" và "cần điều tra làm rõ thêm", không nên để những tranh chấp về thỏa thuận trong hợp đồng hay tài chính của doanh nghiệp ảnh hưởng du khách. "Tôi mong quyền lợi, trải nghiệm của du khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch được đảm bảo", ông nói.

Một nhóm du khách có lịch trình đi Phú Quốc đã phải ký một hợp đồng mới với một công ty quản lý tour du lịch độc lậptại sân bay Đào Viêm, hôm 16/2. Ảnh: CNA.

Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan (Trung Quốc) cho biết việc đình chỉ hoạt động 3 tháng được áp dụng theo Điều 36 và 38 của Quy định Bảo vệ người tiêu dùng nhằm ngăn chặn những người tiêu dùng khác bị vi phạm quyền lợi. Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan đã tìm thấy bằng chứng Công ty We Love Tour chỉ thanh toán tiền vé máy bay và khách sạn địa phương cho nhóm du khách mà không trả các chi phí vận hành tour cho các công ty lữ hành tại Việt Nam.

Trong thông cáo báo chí ngày 16/2, cơ quan này cũng xác nhận công ty We Love Tour đang gặp khó khăn về tài chính, với khoản nợ khoảng hơn 10 triệu Đài tệ (318.730 USD). Theo Focus Taiwan, do khó khăn về tài chính nên Công ty We Love Tour không thể thực hiện đúng hợp đồng dịch vụ với khách hàng. Việc đình chỉ kinh doanh sẽ ảnh hưởng đến khoảng 430 khách hàng mà We Love Tour đã lên kế hoạch cho các chuyến tham quan từ nay đến tháng 4.

Tất cả khách hàng của We Love Tour có chuyến tham quan bị hủy có thể yêu cầu công ty bồi thường hoặc nhờ công ty hỗ trợ chuyển hành trình đã định sẵn của họ sang một công ty du lịch khác ở Đài Loan. Chiều 16/2, trang thông tấn CNA Đài Loan đưa tin Cục Du lịch địa phương đã nhiều lần liên lạc với ông David Lin - Giám đốc We Love Tour - nhưng không được nên đã yêu cầu Phó giám đốc Gao Minxiang thông báo tạm dừng các đoàn du lịch của công ty này đến Phú Quốc trong các ngày 16, 20 và 24/2.

Với đoàn khởi hành 16/2, do tất cả khách đã tập trung ở sân bay, Cục Du lịch Đài Loan yêu cầu công tác thông báo hủy lịch trình phải tiến hành trong 30 phút. Do đó, nhóm 16 người này đã phải ký một hợp đồng mới với một công ty quản lý tour du lịch độc lập tại sân bay Đào Viên để có một tour du lịch riêng tham quan Phú Quốc mà không có hướng dẫn viên địa phương.

Ông Tang Wanqi, Trưởng phòng Phòng Doanh nghiệp lữ hành của Tổng cục du lịch Đài Loan, nói việc dừng đưa khách tới Phú Quốc do lo ngại khách tiếp tục bị bỏ rơi vì công ty We Love Tour chưa thanh toán tiền cho đối tác phía Việt Nam. "Chúng tôi chưa liên lạc được với David Lin nhưng đang tiếp tục điều tra và sẽ có kết quả trong thời gian sớm nhất", ông Tang nói.

Nhiều du khách bị "bỏ rơi" tại Phú Quốc sau khi về đến sân bay Đào Viên cho biết họ bắt đầu tiến hành khởi kiện We Love Tour. Ảnh: NOWnews

Tuy nhiên, vào tối muộn ngày 16/2, Hiệp hội Đảm bảo chất lượng du lịch Đài Loan thông báo Công ty Du lịch quốc tế Mega (Mega International Travel Service- Niên Đại Travel), đơn vị vận hành We Love Tour, thừa nhận không đủ khả năng bồi thường cho du khách và hoàn thành các hợp đồng. Trên tờ NOWnews, bà Ngô Mỹ Huệ, Tổng thư ký Hiệp hội Đảm bảo chất lượng du lịch Đài Loan, cho biết ban đầu Tổng giám đốc David Lin của Niên Đại Travel khẳng định tài chính có thể xử lý được, nhưng đến cuối ngày, ông Lin đã đích thân viết đơn nói rằng khoản nợ không thể giải quyết, không có tiền bồi thường cho khách cũng như không thể thực hiện hợp đồng khởi hành chuyến tham quan.

Với những lý do trên, Niên Đại Travel chính thức bị loại trừ khỏi Hiệp hội Đảm bảo chất lượng du lịch Đài Loan. Đây được cho là động thái mạnh tay hơn đối với Niên Đại Travel, so với việc bị đình chỉ hoạt động trong ba tháng. Theo bà Ngô Mỹ Huệ, Niên Đại Travel có mua bảo hiểm đảm bảo hiệu suất trị giá 10 triệu Đài tệ, Hiệp hội sẽ cố gắng để hỗ trợ du khách yêu cầu bồi thường.

Trường hợp người yêu cầu bồi thường, có thể sử dụng bảo hiểm. Người tiêu dùng tham gia chuyến đi theo nhóm và tuân thủ cơ chế bảo hiểm hiệu suất vẫn có thể được bồi thường. Nếu có khiếu nại với Hiệp hội Đảm bảo chất lượng du lịch Đài Loan, họ phải nộp đơn trong vòng 30 ngày. Nếu nộp đơn cho công ty bảo hiểm, quyền yêu cầu bồi thường được giữ trong 2 năm.

Ông Hà Tuấn Minh, Giám đốc Công ty Du lịch quốc tế Winner Việt Nam, đơn vị đã bỏ ra hơn 3 tỷ đồng để "cứu" đoàn khách 292 người bị bỏ rơi ở Phú Quốc cho biết, việc We Love Tour "tuyên bố không có khả năng thanh toán" khiến công ty "điêu đứng". Theo cam kết, khoản 3 tỷ đồng chi phí phục vụ đoàn được hẹn trả vào 26/2 nhưng với tình hình hiện nay, ông Minh lo ngại công ty có khả năng mất trắng. We Love Tour được cho là cũng đang nợ nhiều đối tác Việt Nam, trong đó có Ziontour ở Đà Nẵng khoản tiền gần 80.000 USD.