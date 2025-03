Doanh nghiệp bảo hiểm xe cơ giới dốc sức trong cuộc đua công nghệ, AI

Trong bối cảnh giảm phí không còn là lợi thế duy nhất, các công ty bảo hiểm lớn như: MIC, PTI, PVI, Bảo Việt, PJICO, và VietinBank (VBI), VNI… đều đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)… nhằm tối ưu hóa quy trình và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh thu bảo hiểm xe cơ giới toàn thị trường năm 2023 đạt 17.754 tỷ đồng, giảm 1,9% so với năm 2022 do kinh tế chậm lại và lượng xe bán ra giảm.

Đến tháng 10/2024, con số này phục hồi lên 14.884 tỷ đồng, với ước tính cả năm vượt 18.000 tỷ đồng, cho thấy dấu hiệu tăng trưởng trở lại nhờ ý thức bảo hiểm của người dân được nâng cao.

Tổng chi bồi thường năm 2023 là 9.315 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 52,5%, phản ánh mức độ rủi ro đáng kể trong lĩnh vực này. Thị trường 5 năm qua trải qua giai đoạn tăng trưởng xe cá nhân (2019-2021), suy giảm tạm thời (2023), và phục hồi mạnh mẽ (2024).

Trong cuộc đua công nghệ, các doanh nghiệp bảo hiểm đang tập trung vào nhiều giải pháp để cải thiện hiệu quả và tăng tính minh bạch. Giám định tổn thất xe qua ứng dụng di động đã trở thành xu hướng phổ biến, cho phép khách hàng chụp ảnh hư hại, gửi yêu cầu bồi thường, và theo dõi tiến trình trực tuyến. Nhờ đó, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn đáng kể, đồng thời một số hãng còn tích hợp lộ trình giám định viên vào ứng dụng để tăng sự tiện lợi.

Ví dụ, Bảo hiểm Hàng không (VNI) đã phát triển thành công ứng dụng My VNI – Giám định viên của VNI, cho phép khách hàng giám định tổn thất xe hoàn toàn trực tuyến bằng cách chụp ảnh hư hại và gửi yêu cầu, nhận thông báo lộ trình giám định viên cùng tiến trình bồi thường ngay trên ứng dụng.

Ông Nghiêm Xuân Thái, Tổng giám đốc VNI, cho biết việc triển khai ứng dụng My VNI trong việc khai báo bồi thường online sẽ mang lại những trải nghiệm thuận tiện hơn, cải tiến phương thức thông tin, giúp nâng cao hơn nữa chất lượng, tiến độ giải quyết hồ sơ tại VNI.

Đặc biệt, công nghệ này đã rút ngắn 50% thời gian xử lý hồ sơ và tăng 40% năng suất nhân viên, đồng thời cho phép khách hàng đánh giá gara và giám định viên để đảm bảo tính minh bạch.

Các “ông lớn” khác không chịu thua kém trong cuộc đua công nghệ. Bảo hiểm Quân đội (MIC) cũng đã triển khai khai báo bồi thường vật chất xe online qua ứng dụng MIC từ tháng 8/2023, loại bỏ nhu cầu nộp hồ sơ gốc để đơn giản hóa thủ tục. Ứng dụng này đã và đang tiếp tục được hoàn thiện, nâng cao để phục vụ khách hàng tốt hơn.

Theo MIC, ứng dụng và được tích hợp các công nghệ hiện đại như: AI, OCR (nhận diện ký tự quang học), chụp ảnh realtime các vị trí tổn thất áp dụng cho hai trường hợp khai báo tổn thất còn hiện trường và khai báo tổn thất khi không còn hiện trường. Đồng thời, khách hàng có thể chủ động theo dõi toàn bộ quá trình xử lý bồi thường theo từng bước, không cần chờ đợi.

Cũng trong năm 2023, Bảo hiểm Bảo Việt chính thức ra mắt Chương trình bảo hiểm vật chất ôtô ứng dụng công nghệ quản lý hành trình hiện đại Telematics với tên gọi BAOVIET GO. Đây là một bước tiến đáng kể trong lĩnh vực bảo hiểm ôtô hướng tới việc đảm bảo an toàn cho lái xe thông qua ứng dụng công nghệ.

Khách hàng sẽ được trang bị một công cụ mạnh mẽ để giám sát và quản lý hành trình lái xe của mình một cách thông minh và an toàn. Phần mềm quản lý hành trình của BAOVIET GO được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến, hỗ trợ khách hàng chủ động theo dõi và ghi lại các thông tin quan trọng về hành trình, bao gồm tốc độ, quãng đường, thời gian và thậm chí cả các yếu tố về trạng thái sức khoẻ, tinh thần của người lái xe khi lưu thông trên đường.

Theo đó, ứng dụng BAOVIET GO thông qua sự kết hợp của nhiều thiết bị, cảm biến phương tiện và hệ thống điều khiển dữ liệu sẽ cho phép truyền thông tin qua mạng không dây và tích hợp đánh giá hành trình lái xe an toàn của người điều khiển phương tiện.

Với công nghệ Telematics, Baoviet Go sẽ tự động tính toán điểm lái xe an toàn của khách hàng, hướng dẫn khách hàng nâng cao khả năng lái xe an toàn để nhận được số tiền giảm phí lớn nhất khi tham gia bảo hiểm xe cơ giới của Bảo Việt.

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) cũng cho biết doanh nghiệp đã và đang triển khai công tác chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 2023 – 2028 để giúp qua đó nâng cao trải nghiệm khách hàng, đem đến sự gắn kết và tăng cường cơ hội kinh doanh.

PJICO đã chọn FPT Digital là đối tác chiến lược để xây dựng một lộ trình nhanh và đồng bộ, bao gồm 3 trụ cột số. Ngoài việc nâng cấp, cải thiện hệ thống website, call center, AI chatbox, PJICO tập trung vào nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) và hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) nhằm mang đến sự thuận tiện về dịch vụ, minh bạch, đặc biệt khối doanh nghiệp FDI và SMEs.

Cuộc đua công nghệ trong bảo hiểm xe cơ giới tại Việt Nam, những công ty công nghệ đang đóng một vai trò “trợ lực” rất quan trọng.

Tại hội nghị cấp cao về Bảo hiểm Việt Nam - Vietnam Insurance Summit 2024, ông Trần Đăng Hoà, Chủ tịch FPT IS, chỉ ra rằng sau 2 làn sóng về số hóa và quy trình hóa, thông minh hoá, ngành Bảo hiểm đang đứng trước làn sóng thứ ba - kỷ nguyên về Data & AI.

“Nếu trước kia trong ngành, công nghệ để phục vụ kinh doanh, các anh chị Tổng Giám đốc coi đó là nhiệm vụ của IT, thì bây giờ công nghệ chính là kinh doanh. Các doanh nghiệp bảo hiểm, những nhà lãnh đạo bảo hiểm sẽ phải thực sự làm chủ, tham gia vào làn sóng công nghệ để dẫn dắt sự phát triển”.

FPT chia ra lộ trình 5 bước, từ số hoá, quy trình hoá, dữ liệu hoá, sau đó biến dữ liệu thành business. Với mỗi bước đều có hệ thống xuyên suốt các sản phẩm dịch vụ giúp khách hàng thực hiện. "Trong suốt 25 năm qua, chúng ta tập trung vào bước 2.0 - quy trình hoá, từ bước thứ 3 chắc chắn sẽ là “turning point” - điểm thay đổi", ông Hoà khẳng định.

Trong bối cảnh làn sóng thứ 3, AI sẽ là trung tâm trong các bài toán của ngành Bảo hiểm. Tất cả nghiệp vụ quan trọng của ngành Bảo hiểm như thẩm định, giám định (underwriting), phê duyệt bảo hiểm, phòng ngừa và phát hiện gian lận bảo hiểm… đều có thể ứng dụng robot, AI. Điều này làm thay đổi cách thức vận hành kinh doanh của công ty bảo hiểm.

Cũng tại Vietnam Insurance Summit 2024, Công ty Cổ phần VinBigdata (Tập đoàn Vingroup) công bố ra mắt ViFi – Bộ giải pháp AI tạo sinh toàn diện dành riêng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm (BFSI).

Bộ giải pháp ViFi bao gồm: Trợ lý ảo Tài chính, Trợ lý ảo Ngân hàng, Trợ lý ảo Bảo hiểm và Trợ lý ảo Nội bộ. Những trợ lý ảo có thể hỗ trợ đa dạng tác vụ, linh hoạt theo nhu cầu của từng doanh nghiệp, tư vấn bán hàng, marketing, xử lý sự cố đồng thời chăm sóc khách hàng, tuyển dụng hay giải đáp thắc mắc về các quy định, quy chế…

Khác biệt so với các giải pháp hiện có, bộ giải pháp ViFi được tùy chỉnh để giải quyết hiệu quả các bài toán của doanh nghiệp trong lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm tiêu biểu như: Tự động hóa quy trình vận hành, Tích hợp hệ thống nội bộ, Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, và Quản lý dữ liệu thông minh...