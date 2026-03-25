Doanh nghiệp bất động sản thành lập mới tăng mạnh

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ
Tài chính), trong hai tháng đầu năm 2026, cả nước có gần 35,5 nghìn doanh nghiệp
đăng ký thành lập mới, tăng 70,7% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, khoảng
29 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp gia nhập
và tái gia nhập thị trường lên gần 64,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm
2025.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, số
doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Cụ thể, gần 58,5 nghìn
doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 2,8%; hơn 10,6 nghìn doanh
nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể, tăng 66,3%; và gần 7,9 nghìn doanh nghiệp
đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng tới 110,2%.
CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐAN XEN
Trong bức tranh chung đó, lĩnh vực
kinh doanh bất động sản ghi nhận mức tăng về số doanh nghiệp thành lập mới với
959 doanh nghiệp, tăng 94,9% so với cùng kỳ. Dù vậy, số giải thể trong ngành
cũng lên tới 480 doanh nghiệp, tăng 108,7%.
Theo ông Lê Đình Chung, Tổng giám
đốc SGO Homes, những con số trên phần nào phản ánh thị trường bất động sản -
nơi cơ hội và thách thức đan xen buộc doanh nghiệp phải thích ứng với nhiều áp
lực mới. Vị chuyên gia này cho rằng thị trường bất động sản đang chịu tác động từ
nhiều yếu tố như: mặt bằng lãi suất cao, biến động kinh tế vĩ mô và tâm lý thận
trọng của nhà đầu tư, qua đó, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp trong
ngành.
Ở góc độ tích cực, điểm sáng lớn
nhất là việc Nhà nước đang quyết liệt tháo gỡ các nút thắt pháp lý, tạo tiền đề
cho sự cải thiện nguồn cung. Dự báo năm 2026 là năm bùng nổ nguồn cung với hàng
loạt các đại dự án quy mô lớn của doanh nghiệp được triển khai.
Tuy nhiên, ông Chung cũng lưu ý dù
môi trường pháp lý đã được cải thiện và thông thoáng hơn trước nhờ nỗ lực tháo
gỡ từ phía các cơ quan quản lý, song quy trình và thủ tục hành chính vẫn là một
lộ trình bắt buộc, không thể bỏ qua. Một điểm đáng lưu ý là hiện nay những dự
án mới chủ yếu được phê duyệt cho chủ đầu tư lớn, có năng lực tài chính và kinh
nghiệm triển khai. Tại khu vực như Hà Nội, những dự án quy mô nhỏ gần như vắng
bóng trên bản đồ phê duyệt mới, tạo ra một sự phân hóa rõ rệt trên thị trường.
Mặt khác, khó khăn vẫn tiếp tục
chồng chất khi lãi suất cao gây áp lực lớn lên chi phí đầu vào của doanh nghiệp,
nhất là chi phí vốn vay và chi phí sản xuất xây dựng. Trong khi chi phí tăng
cao thì giá nhà lại có xu hướng giảm hoặc không thể tăng thêm do thanh khoản yếu.
Song song với đó, khách hàng lại yêu cầu ngày càng khắt khe hơn khiến các chủ đầu
tư buộc phải đầu tư sản phẩm một cách bài bản và kỹ lưỡng mới có thể tồn tại.
Ở góc nhìn rộng hơn, nhiều chuyên
gia nhận định thị trường bất động sản năm 2026 sẽ bước vào giai đoạn phát triển
lành mạnh hơn, giảm bớt yếu tố đầu cơ, tăng tỉ trọng sản phẩm đáp ứng
nhu cầu thực. Đây là cơ hội để thị trường chuyển sang cạnh tranh dựa trên chất lượng sản phẩm
và tính minh bạch, nhưng cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp.
CHIẾN LƯỢC ĐỂ DOANH NGHIỆP TRỤ VỮNG
Để giúp doanh nghiệp có thể trụ vững
và vượt qua giai đoạn khó khăn, ông Chung đưa ra lời khuyên cụ thể cho hai nhóm
chủ thể.
Đối với chủ đầu tư, cần có những quyết sách quyết liệt hơn trong việc
thúc đẩy bán hàng, thậm chí là chấp nhận đưa ra những chính sách hấp dẫn hoặc
điều chỉnh giá bán để tạo thanh khoản và dòng tiền, tránh rủi ro trước khi nguồn
cung lớn ồ ạt ra thị trường.
Còn với đơn vị môi giới, phải chọn lọc các sản phẩm được
đầu tư bài bản, có pháp lý rõ ràng, khả năng thanh khoản thực tế để duy trì hoạt
động kinh doanh và đảm bảo kết quả bán hàng trong giai đoạn thị trường đầy
thách thức như hiện nay.
Trong khi đó, các chuyên gia của
Vietnam Report cho rằng với bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn
điều chỉnh và tái cấu trúc, cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng các chính sách
vĩ mô tiếp tục được hoàn thiện theo hướng ổn định môi trường đầu tư và tháo gỡ
các điểm nghẽn về pháp lý, nguồn vốn và hạ tầng.
Theo kết quả khảo sát doanh nghiệp
bất động sản của Vietnam Report tháng 2/2026, có một số nhóm chính sách được
doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Cụ thể, doanh nghiệp kiến nghị ổn định mặt bằng
lãi suất và định hướng dòng tín dụng cho lĩnh vực bất động sản – xây dựng theo
hướng phân loại rõ đối tượng và mục đích sử dụng vốn, thay vì áp dụng cơ chế điều
tiết mang tính đồng đều. Nguồn vốn tín dụng cần được ưu tiên cho các dự án có
pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ triển khai rõ ràng và phục vụ nhu cầu ở thực như:
nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có mức giá phù hợp hoặc các dự án phát triển hạ
tầng đô thị.
Bên cạnh vấn đề tín dụng, cộng đồng
doanh nghiệp đánh giá môi trường đầu tư bất động sản chỉ có thể cải thiện bền vững
khi các điểm nghẽn về thủ tục và pháp lý tiếp tục được tháo gỡ một cách thực chất.
Trước hết, việc cải cách thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian phê duyệt dự
án cần đẩy mạnh hơn nữa. Đồng thời, các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư, đất
đai và kinh doanh bất động sản cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng đồng bộ và ổn
định, giúp doanh nghiệp có cơ sở dự báo rõ ràng hơn trong quá trình triển khai
dự án.
Song song với đó là việc đẩy mạnh đầu tư
công, đặc biệt là hạ tầng giao thông và đô thị, kỳ vọng có thể tạo ra hiệu ứng
lan tỏa cho thị trường bất động sản tại nhiều khu vực phát triển mới. Cuối
cùng, cơ chế bồi thường và giải phóng mặt bằng cần được hoàn thiện theo hướng
minh bạch, phù hợp với nguyên tắc thị trường và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa
Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, góp phần rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu
tư và nâng cao hiệu quả triển khai dự án.