Doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc muốn đầu tư 800 triệu USD vào thủ phủ công nghiệp Việt Nam
Bạch Dương
16/06/2026, 16:07
Zhongji Innolight đang tìm cơ hội đầu tư dự án khoảng 800 triệu USD tại Bắc Ninh…
Zhongji Innolight, một trong những nhà sản xuất module quang tốc độ cao lớn nhất thế giới, chuyên cung cấp thiết bị cho trung tâm dữ liệu AI, mạng viễn thông thế hệ mới,...đang tiến hành khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Dự kiến, dự án đầu tư ban đầu có quy mô khoảng 800 triệu USD, sử dụng khoảng 33 ha đất.
Ông Richard Zeng, Giám đốc điều hành Công ty Zhongji Innolight Co., ltd tại Việt Nam, thông tin tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh mới đây.
Đồng thời cho biết, theo kế hoạch, nhu cầu điện năng của dự án được phân kỳ theo từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 khoảng 25.000 kVA, giai đoạn 2 khoảng 10.000 kVA và giai đoạn 3 từ 150.000 đến 200.000 kVA. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến sử dụng khoảng 4.500 m2 nước/ngày đêm, đồng thời tạo việc làm cho từ 10.000 - 20.000 lao động.
Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn, đã thông tin những lợi thế và tiềm năng nổi bật của tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt nhấn mạnh đến quỹ đất công nghiệp rộng lớn cùng các chính sách hỗ trợ thiết thực dành cho nhà đầu tư.
Hiện nay số doanh nghiệp đến từ Trung Quốc đứng thứ nhất tại tỉnh. Trong đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất chip bán dẫn lớn.
Đáng chú ý, cơ sở hạ tầng đang được tỉnh đầu tư xây dựng, rất thuận lợi về giao thông. Quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước. Đầu năm tới, sân bay Gia Bình trên địa bàn tỉnh dự kiến đưa vào khai thác, có vị trí gần với dự án mà doanh nghiệp dự kiến đầu tư
Ông Sơn khẳng định tỉnh Bắc Ninh cam kết bảo đảm nguồn điện ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong mọi giai đoạn phát triển.
Tỉnh luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, đặc biệt ưu tiên thu hút các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI). Nguồn lao động tại Bắc Ninh được đánh giá hoàn toàn có khả năng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, đồng thời tỉnh cũng nghiên cứu và triển khai chính sách riêng trong đào tạo nhân lực để phục vụ trực tiếp cho các dự án đầu tư.
Liên quan đến chính sách thuế, tỉnh cam kết thực hiện nghiêm các ưu đãi theo quy định của Nhà nước. Riêng về tiền thuê đất, Bắc Ninh sẽ phối hợp, đàm phán với các chủ đầu tư hạ tầng để đưa ra mức giá hợp lý, hấp dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho những dự án quy mô lớn.
Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cũng thông tin thêm hạ tầng điện Bắc Ninh. Bắc Ninh chủ động nguồn điện tại chỗ như: Điện năng lượng mặt trời, điện gió; đồng thời được bổ sung nguồn từ lưới điện quốc gia. Thời gian tới, Bắc Ninh tiếp tục phát triển thêm các dự án điện, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028. Bắc Ninh có kinh nghiệm cung cấp điện cho những dự án sản xuất công nghiệp bán dẫn.
Ngoài ra, Bắc Ninh có hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh khoảng 80 doanh nghiệp từ thiết kế, đúc chíp, các loại bản mạch, đóng gói kiểm thử chíp, lắp ráp thành máy chủ nhưng rất cần sản phẩm dẫn truyền quang học của doanh nghiệp.
Qua buổi làm việc, nội dung trao đổi tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng như: Các chính sách ưu đãi về thuế, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất; khả năng mở rộng quy mô dự án trong tương lai; mức lương cơ bản của người lao động tại khu vực; vị trí thuận lợi của các cảng biển và sân bay gần dự án; cơ chế “luồng xanh 24 giờ” và “luồng xanh 60%” trong giải quyết thủ tục hành chính; chính sách hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn.
Ngoài ra, doanh nghiệp cũng được cung cấp thông tin chi tiết về quy trình cấp phép xây dựng, thủ tục môi trường; giải đáp chính sách cư trú đối với người nước ngoài.
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