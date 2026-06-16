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Trang chủ Kinh tế số

TP. Hồ Chí Minh: Điểm nóng mới của hạ tầng dữ liệu, cloud và AI

Phạm Vinh

16/06/2026, 15:34

TP. Hồ Chí Minh đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới trong lĩnh vực hạ tầng dữ liệu, điện toán đám mây (cloud) và trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ và mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế…

Đại diện KPMG chia sẻ tại hội nghị Data Center & Cloud Infrastructure Summit (DCCI Summit) 2026, sáng 16/6.
Đại diện KPMG chia sẻ tại hội nghị Data Center & Cloud Infrastructure Summit (DCCI Summit) 2026, sáng 16/6.

Hội nghị Data Center & Cloud Infrastructure Summit (DCCI Summit) 2026 do Viettel IDC tổ chức ngày 16/6, đã khẳng định vị thế của TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn cầu hóa số hóa. 

DOANH NGHIỆP CẦN CHIẾN LƯỢC CLOUD LINH HOẠT

Nếu trung tâm dữ liệu là lớp nền vật lý thì cloud được xem là lớp hạ tầng giúp doanh nghiệp mở rộng linh hoạt trong kỷ nguyên AI. Cloud ngày nay không chỉ là hạ tầng công nghệ thông tin mà đã trở thành nền tảng giúp doanh nghiệp triển khai AI linh hoạt, đáp ứng yêu cầu về dữ liệu, bảo mật và tuân thủ.

Trong bối cảnh đó, định hướng phát triển hạ tầng số tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ dừng ở việc mở rộng công suất data center hay tăng năng lực cloud. Doanh nghiệp cần một nền tảng hạ tầng sẵn sàng cho AI, linh hoạt trong triển khai, bảo đảm an toàn dữ liệu và có khả năng chống chịu trước các rủi ro an ninh mạng ngày càng phức tạp.

DCCI Summit 2026 cũng đặt ra những yêu cầu thực tiễn: Doanh nghiệp đã sở hữu hạ tầng đủ sẵn sàng để AI tạo ra giá trị kinh doanh hay chưa? Trong bối cảnh dữ liệu, cloud, data center và an toàn thông tin ngày càng gắn chặt với hoạt động vận hành, bài toán hạ tầng không còn đơn thuần là vấn đề công nghệ. Đó đang trở thành yếu tố quyết định khả năng đổi mới, tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong kỷ nguyên AI.

Trong những năm gần đây, TP. Hồ Chí Minh đã chứng kiến sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu (data center) và dịch vụ cloud. Thành phố hiện có hơn 15 trung tâm dữ liệu đang hoạt động, được vận hành bởi các tập đoàn lớn như Viettel, VNPT, FPT và CMC. Điều này không chỉ tạo ra một hạ tầng kết nối mạnh mẽ mà còn thúc đẩy việc ứng dụng cloud trong các doanh nghiệp. Đặc biệt, với 82% phủ sóng 5G, Thành phố đã sẵn sàng cho những bước tiến xa hơn trong kỷ nguyên AI.

Hầu hết các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp tại các phiên hội thảo đều nhìn nhận, TP. Hồ Chí Minh có vị thế là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực này.

Đồng thời, một trong những yếu tố quan trọng giúp Thành phố trở thành điểm nóng của hạ tầng dữ liệu là sự tập trung của nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, fintech, công nghệ, bán lẻ, sản xuất, logistics và dịch vụ số… Những ngành này đều có nhu cầu lớn về dữ liệu và yêu cầu cao về tính sẵn sàng của hệ thống, khả năng xử lý thời gian thực và mở rộng nhanh chóng. Bởi trong kỷ nguyên AI, doanh nghiệp nào làm chủ được hạ tầng số sẽ làm chủ được tốc độ đổi mới, khả năng tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh của chính mình.

AI TẠO ÁP LỰC MỚI LÊN HẠ TẦNG

Sự phát triển của AI đang đặt ra những yêu cầu, áp lực mới đối với hạ tầng dữ liệu. Theo báo cáo của Gartner, chi tiêu AI toàn cầu dự kiến đạt 2,52 nghìn tỷ USD trong năm 2026, tăng 44% so với năm trước và có thể đạt 3,3 nghìn tỷ USD vào năm 2027. Đáng chú ý, trong cơ cấu đầu tư năm 2025, hạ tầng AI chiếm tới 55% tổng đầu tư, cao nhất trong tất cả các phân khúc.

Hiện nay, thế giới có khoảng 11.000 trung tâm dữ liệu, với tổng công suất tiêu thụ điện hơn 120GW. Các AI data center, dù mới phát triển trong vài năm trở lại đây, chỉ chiếm dưới 1% về số lượng, nhưng đã tiêu thụ tới 25% tổng điện năng của toàn bộ hệ thống data center toàn cầu.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thách thức về điện năng tiêu thụ là cực kỳ lớn. Dự báo, tổng điện năng tiêu thụ của data center toàn cầu có thể tăng gấp 3 lần trong vòng 10 năm tới, chủ yếu do các tác vụ liên quan đến AI. Điều đó đặt thị trường trung tâm dữ liệu trước một thay đổi quan trọng: bài toán lớn không chỉ là mở rộng công suất tính toán, mà là bảo đảm nguồn điện, tối ưu hiệu suất và vận hành bền vững hơn.

Tại hội nghị, đại diện Viettel IDC chia sẻ chiến lược phát triển data center trong giai đoạn mới gắn với ba yêu cầu lớn: mở rộng năng lực hạ tầng, nâng cao hiệu quả vận hành và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, bền vững. Đây là nền tảng để doanh nghiệp có thể triển khai các tác vụ AI, cloud, dữ liệu lớn và các hệ thống quan trọng với mức độ ổn định, an toàn cao hơn.

Khảo sát của KPMG cho thấy gần 40% tổ chức đang mở rộng hoặc thúc đẩy ứng dụng AI trên toàn doanh nghiệp, nhưng chỉ 8% ghi nhận đã đạt được hiệu suất đầu tư (ROI) rõ ràng. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một nền tảng hạ tầng đồng bộ và hiệu quả.

Đánh giá của Mordor Intelligence và Ken Research năm 2025, chi tiêu cloud toàn cầu được dự báo tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) 20,65% trong giai đoạn 2026–2031. Đến năm 2031, quy mô này có thể gấp hơn 2,5 lần hiện tại. Tại Việt Nam, thị trường điện toán đám mây dự kiến đạt 1,5 tỷ USD vào năm 2033, đạt CAGR 30%.

Riêng tại TP. Hồ Chí Minh, chiếm tỷ trọng 40% thị phần điện toán đám mây của Việt Nam năm 2025, lớn nhất cả nước. Động lực tăng trưởng cloud đến từ các ngành có yêu cầu cao về dữ liệu và tính liên tục của hệ thống như BFSI (banking financial services and insurance - ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm), Healthcare (chăm sóc sức khỏe)…

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