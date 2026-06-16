Nghị quyết 10-NQ/TW: Phấn đấu MSCI nâng hạng trước năm 2030, nhiều nhóm ngành được lợi

Ngày 8/6/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị "về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài", đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy thu hút FDI của Việt Nam.

Đây có thể được xem là cấu phần thứ ba – trong bộ chính sách phát triển đồng bộ ba khối kinh tế: Nhà nước (Nghị quyết 79-NQ/TW), Tư nhân (Nghị quyết 68-NQ/TW) và FDI (Nghị quyết 10-NQ/TW).

So với Nghị quyết 50-NQ/TW năm 2019, vốn tập trung vào nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút FDI, Nghị quyết 10-NQ/TW thể hiện bước chuyển mạnh hơn sang phát triển khu vực FDI theo hướng chiến lược, có chọn lọc và gắn chặt với năng lực nội tại của nền kinh tế. Điểm nổi bật của Nghị quyết 10 là ưu tiên dòng vốn công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh – số, R&D và các tập đoàn toàn cầu, đồng thời đặt trọng tâm vào liên kết với doanh nghiệp trong nước, phát triển nhà cung ứng nội địa và nâng tỷ lệ nội địa hóa.

Nghị quyết 10 chuyển từ “thu hút nhiều” sang “thu hút hiệu quả, chất lượng cao, bền vững”; ưu tiên FDI thế hệ mới vào bán dẫn, AI, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng – vật liệu mới.

Điểm mới then chốt của Nghị quyết 10 là tích hợp FDI VÀ FII (Đầu tư gián tiếp nước ngoài) trong một khung chiến lược, biến cải cách thị trường vốn (nâng hạng) thành công cụ của chính sách công nghiệp, mở rộng thành “chiến lược đầu tư quốc gia”. Nghị quyết đề cập trực tiếp mục tiêu nâng hạng MSCI trước 2030; chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế.

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán Mirae Asset đánh giá, việc lồng ghép mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán vào chiến lược FDI giúp tạo thêm động lực cho dòng vốn ngoại quay lại thị trường.

Nghị quyết Nghị quyết 10-NQ/TW là chất xúc tác quan trọng cho dòng vốn FDI/FII, hỗ trợ kỳ vọng nâng hạng thị trường và cải thiện định giá của nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Nếu các nút thắt về room ngoại, công bố thông tin và hạ tầng giao dịch được gỡ dần, mặt bằng định giá có thể được nâng lên.

Những số liệu FDI từ đầu năm đang xác nhận xu hướng này. Dòng vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục duy trì xu hướng tích cực, phản ánh rõ vai trò hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển sản xuất và chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ đầu năm tổng vốn FDI đăng ký đạt 24,81 tỷ USD (+ 34,9% so với cùng kỳ), trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đóng góp 15,01 tỷ USD, chiếm hơn 60% tổng vốn và tăng mạnh 44,3%, cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến ưu tiên của các nhà sản xuất quốc tế.

Tổng vốn FDI giải ngân đạt 9,75 tỷ USD (+9,6% so với cùng kỳ) và là mức cao nhất trong 5 năm, hàm ý chất lượng dòng vốn không chỉ cải thiện trên phương diện cam kết mà còn thể hiện qua tiến độ triển khai thực tế. Cùng với đó, đầu tư vào bán dẫn tăng 35% cho thấy Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào các ngành công nghệ có giá trị gia tăng cao.

Về trung hạn, lợi thế từ mạng lưới FTA, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mở rộng và kỳ vọng nâng hạng MSCI có thể tiếp tục củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực, đồng thời tạo dư địa tái định giá cho thị trường tài sản trong nước.

Mirae Asset đánh giá các nhóm ngành hưởng lợi lớn nhất là những lĩnh vực có liên kết trực tiếp với dòng vốn FDI mới như khu công nghiệp, ngân hàng, logistics, xây dựng hạ tầng, công nghệ và năng lượng điện. Đây là các ngành có khả năng ghi nhận tăng trưởng cao hơn mặt bằng chung và được hưởng lợi từ quá trình mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ và nâng cấp chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi sẽ khác nhau giữa các doanh nghiệp tùy thuộc vào vị thế cạnh tranh, năng lực triển khai và khả năng tận dụng cơ hội từ làn sóng FDI.

Các nhóm ngành bị ảnh hưởng gồm tiêu dùng bán lẻ, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu xây dựng đặc biệt là dệt may truyền thống, ô tô lắp ráp. FDI mới tập trung vào sản xuất xanh và công nghệ cao khiến các doanh nghiệp gia công truyền thống chịu áp lực cạnh tranh lớn hơn. Trong khi đó, xu hướng thu hút FDI vào xe điện và công nghệ xanh có thể làm thay đổi cấu trúc ngành ô tô trong dài hạn.