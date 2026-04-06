Doanh nghiệp cùng TP.HCM “bán trải nghiệm” để kích cầu du lịch

Chưa bao giờ những cụm từ như “trải nghiệm cá nhân hóa” được nhắc đến nhiều như hiện nay. Du khách Gen Z xem du lịch như cách thể hiện bản thân, khám phá thế giới và chia sẻ trải nghiệm lên mạng xã hội như một cách truyền cảm hứng cho cộng đồng…

Tại talkshow “TP.HCM - nơi mọi trải nghiệm sống đều có thể trở thành sản phẩm du lịch”, diễn trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch TP.HCM 2026, đại diện các doanh nghiệp nhận định nhu cầu của khách du lịch đang chuyển dịch từ “tham quan” sang “trải nghiệm”.

Trong đó, một cuộc trò chuyện với người bản địa, trải nghiệm được sinh hoạt, sống cùng người dân địa phương có thể để lại ấn tượng sâu sắc hơn bất kỳ hành trình tham quan nào. Và TP.HCM được nhìn nhận là một không gian giàu "chất sống” đô thị – từ con người, ẩm thực đến nhịp sống thường nhật - hoàn toàn có thể tạo ra những câu chuyện và kỷ niệm đẹp cho du khách.

Hiện tại, không khí chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và mùa hè đang “nóng” dần lên, và ngành du lịch TP.HCM cũng đã nhập cuộc bằng một loạt chương trình kích cầu cùng sản phẩm mới. Ông Trần Ngọc Đông Quân, Trưởng Phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch TP.HCM, cho biết các hoạt động của Ngày hội Du lịch TP.HCM năm nay không dừng ở khuyến mãi, mà tập trung tạo ra những trải nghiệm đủ sức giữ chân du khách.

Trực thăng - du thuyền - golf sẽ là bộ ba khởi động cho hệ sinh thái du lịch cao cấp của TP.HCM.

Điển hình, một số doanh nghiệp cho biết sắp triển khai đại trà tour golf kết hợp bay trực thăng ngắm thành phố từ trên cao và thưởng thức ẩm thực trên du thuyền. Theo ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel, du khách tham gia tour trực thăng sẽ được ưu đãi khoảng 15% chi phí ẩm thực và tham quan trên du thuyền Elite of Saigon, áp dụng từ ngày 3/4 đến 30/8/2026.

Cùng thời điểm, Focus Travel Group cũng giới thiệu nhiều hành trình hè và dự kiến ra mắt tour Mekong 3 ngày 2 đêm dành cho khách Việt, khởi hành từ TP.HCM đến Mỹ Tho, trải nghiệm trên du thuyền La Marguerite.

Tại TP.HCM, du khách hiện có thể trải nghiệm thành phố bằng xe buýt 2 tầng, xe điện, buýt sông, thậm chí kết hợp metro trong hành trình. Những chương trình free walking tour (khám phá thành phố bằng cách đi bộ) cũng được đẩy mạnh, tạo cảm giác gần gũi và linh hoạt hơn. Đáng chú ý, các tour theo chủ đề lịch sử, văn hóa tiếp tục được làm mới.

Du lịch đường sông, một “đặc sản” của TP.HCM, cũng được làm mới với các tour ngắm hoàng hôn kết hợp ẩm thực cao cấp trên sông Sài Gòn. Một điểm nhấn khác là chương trình “Travel Pass” do Sở Du lịch phối hợp cùng Grab triển khai. Với gói ưu đãi trị giá 2,5 triệu đồng mỗi khách quốc tế, tích hợp dịch vụ di chuyển, ẩm thực và mua sắm, chương trình này hướng đến tạo trải nghiệm liền mạch ngay từ khi du khách đặt chân đến thành phố.

Một cuộc trò chuyện với người bản địa có thể để lại ấn tượng sâu sắc hơn bất kỳ hành trình tham quan nào.

Ở chiều sâu hơn, Trưởng Phòng Quản lý Lữ hành Sở Du lịch TP.HCM cho biết du lịch ẩm thực được phát triển thành các hành trình chuyên biệt với 15 chương trình trải dài khắp thành phố, kết nối điểm đến với “hương vị” địa phương, một xu hướng đang được du khách quan tâm. Tại Địa đạo Củ Chi, loạt hoạt động mới như tour đêm “Trăng chiến khu”, trải nghiệm văn hóa Khmer, hay các hoạt động giải trí đi kèm cũng được đưa vào khai thác, tạo thêm lựa chọn cho du khách dịp lễ.

Song song đó là các tour mang màu sắc địa phương như “Chợ Bình Tây, chạm vào dấu xưa”, “Dấu ấn Tân Định”, “Sài Gòn đêm khoe sắc” hay “Sài Gòn chào ngày mới”. Những sản phẩm này không quá xa lạ, nhưng được làm mới theo hướng trải nghiệm sâu hơn, chậm hơn – phù hợp với xu hướng du lịch hiện đại.

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị -Truyền thông Công ty Vietluxtour, cho biết đơn vị đang đẩy mạnh chùm tour Sài Gòn xưa – TP.HCM nay bằng phương tiện xe cổ mang đến trải nghiệm sang trọng và hoài niệm, giúp du khách chiêm ngưỡng kiến trúc thành phố. Doanh nghiệp cũng phát triển các sản phẩm du lịch xanh (ESG), triển khai chương trình MICE không rác thải nhựa, kết hợp các hoạt động CSR (trách nhiệm xã hội) tại Cần Giờ, Củ Chi…

Những sản phẩm du lịch tại TP.HCM được làm mới theo hướng trải nghiệm sâu hơn, chậm hơn – phù hợp với xu hướng du lịch hiện đại.

Về du lịch đường sông, ông An Sơn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thuyền buồm Đông Dương ,nhận định yếu tố then chốt là xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp lữ hành và thị hiếu du khách, đặc biệt ở phân khúc du lịch ẩm thực ban đêm. Du lịch ẩm thực trên sông đã trở thành điểm nhấn của TP.HCM trong nhiều năm qua nhưng cần được nâng tầm để khai thác hiệu quả hơn.

Tại talkshow, một số liệu đáng chú ý được đưa ra từ Outbox cho thấy, chỉ số sẵn sàng giới thiệu điểm đến (Net Promoter Score) của du lịch Việt Nam hiện chỉ đạt 24,2 điểm, trong khi mức trung bình của khu vực Đông Nam Á là 53,4 điểm. Con số này phản ánh một thực tế: lượng khách đến Việt Nam đang tăng trưởng, nhưng mức độ gắn kết sâu với trải nghiệm khiến họ sẵn sàng quay lại hoặc giới thiệu cho người khác – vẫn còn hạn chế.

Trong khi đó, từ thực tế làm nội dung về Chợ Lớn trên kênh Cholon Downtown, nhà sáng tạo nội dung Quang Mỹ Thiên cho rằng điều du khách nước ngoài tìm kiếm nhiều khi không nằm ở những nơi “phải đến” theo danh sách có sẵn. Thứ họ quan tâm lại gần với nhịp sống địa phương hơn: người Việt ăn gì, đi đâu buổi tối, sinh hoạt ra sao, các khu dân cư lâu đời có gì khác biệt. Chính những trải nghiệm như vậy lại mang đến cảm giác chân thật, giúp du khách cảm nhận thành phố gần hơn.

Du lịch ẩm thực trên sông đã trở thành điểm nhấn của TP.HCM trong nhiều năm qua.

Nhìn từ góc độ xây dựng hệ sinh thái, ông Nguyễn Tiến Huy, đại diện Localis.vn, cho rằng điều TP.HCM đang thiếu không phải là trải nghiệm, mà là cách “kể lại” và “đóng gói” những trải nghiệm ấy. Du khách hiện có thể nghe giới thiệu về một địa điểm thú vị, nhưng lại khó tìm đủ thông tin để lên kế hoạch, đặt chỗ, thanh toán hoặc kết nối sang trải nghiệm khác.

Sự thiếu liên thông này khiến nhiều giá trị bản địa dù hấp dẫn vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Do đó, theo các doanh nghiệp, yếu tố cốt lõi cần hướng đến là những câu chuyện chân thực, gắn với đời sống bản địa, qua đó tạo sự kết nối sâu sắc hơn giữa du khách với con người và văn hóa địa phương.

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề xuất xây dựng một “liên minh điểm đến” nhằm kết nối các bên liên quan, tạo ra chuỗi trải nghiệm đồng bộ và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch TP.HCM.