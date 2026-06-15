Cuộc đua kích cầu tiêu dùng của các doanh nghiệp bán lẻ đang diễn ra sôi động

Với ngành bán lẻ hiện nay, giảm giá chỉ là giải pháp ngắn hạn. Điều người tiêu dùng quan tâm không chỉ là mức giá hay ưu đãi, mà còn là chất lượng hàng hóa, sự tiện lợi, trải nghiệm mua sắm và các giá trị gia tăng đi kèm…

Các chương trình kích cầu tiêu dùng, mega sale tại nhiều địa phương đang "nóng" lên cùng mùa hè. Từ cuối tháng 5, nhiều nhà bán lẻ lớn cũng đã đồng loạt tung ra các chương trình khuyến mại quy mô lớn nhằm kích thích nhu cầu mua sắm, tiêu dùng.

Hiện tại, hệ thống siêu thị Co.op Mart đang có chương trình “Gia đình Việt - Đại sứ xanh” với ưu đãi dành cho hơn 5.000 sản phẩm thuộc nhóm hàng thiết yếu đạt chứng nhận chất lượng. Nhiều chương trình giảm giá sâu lên tới 50% được áp dụng, cùng các combo mua sắm tiết kiệm và ưu đãi riêng dành cho khách hàng thành viên.

Đặc biệt, nhóm thực phẩm tươi đạt chuẩn và các sản phẩm mang nhãn Tick Xanh trách nhiệm được áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn như mua 2 tính tiền 1 hoặc giảm giá tới 40%. Bên cạnh đó, chương trình còn luân phiên giảm giá tới 30% đối với nhiều mặt hàng như cá basa, cá diêu hồng, chân giò heo, thịt gà, nấm, cà rốt, bí đao cùng đa dạng trái cây trong nước và nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu chế biến những bữa ăn thanh mát, nhẹ nhàng trong mùa hè.

Nhóm thực phẩm tươi đạt chuẩn và các sản phẩm mang nhãn Tick Xanh trách nhiệm được áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn .

Tương tự, chương trình siêu khuyến mãi Lotte Max Sale mùa thứ 2 được nhà bán lẻ Hàn Quốc triển khai từ ngày 17/6 đến hết ngày 14/7/2026 tại hệ thống siêu thị Lotte Mart trên toàn quốc. Theo đó, hệ thống giảmgiá đến 50% cho các sản phẩm từ thương hiệu lớn, ưu đãi mua 1 tặng 1, sản phẩm độc quyền... Chương trình được áp dụng trên đa dạng ngành hàng, từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, trái cây, đồ uống đến đồ gia dụng, quần áo, hóa mỹ phẩm...

Không chịu thua kém, hệ thống siêu thị MM Mega Market đang có loạt chương trình từ mua nhiều lợi nhiều, mua 2 tính tiền 1, giảm đến 50% đến hàng loạt đặc quyền dành riêng cho thành viên. Cháy cùng nhịp bóng lăn, hệ thống “tung” deal thịt nhập khẩu chất lượng chỉ từ 45.000 đồng. Cùng với đó là giảm đến 34% các loại hải sản được yêu thích như cá hồi Chile, cá chẽm We are Fresh, cá thu Sanma Nhật Bản, cua thịt bao ăn...

Bên cạnh đó, mừng Tết Đoan Ngọ, MM Mega Market cũng ưu đãi giảm đến 34% các loại trái cây như dưa lưới ruột cam, quả vải, nhãn xuồng cơm vàng, xoài chu vàng/ cát chu Đồng Tháp, thanh long ruột đỏ... Còn nhóm khách hàng nhí có thể “khui snack bật niềm vui” với loạt deal mua 2 tính tiền 1 cùng snack O'star, cá tẩm vị mực cay, snack Bibigo rong biển…

Trên môi trường số, cuộc đua kích cầu cũng diễn ra không kém phần sôi động. Trong tháng 6, Lazada tung ra hàng loạt voucher giá trị lớn, miễn phí vận chuyển, chính sách đổi trả kéo dài 30 ngày và chương trình ưu đãi cho hàng nghìn thương hiệu trong nước và quốc tế. Đặc biệt, việc tích hợp các gian hàng TMALL và Gmarket giúp người tiêu dùng tiếp cận nguồn hàng chính hãng từ Trung Quốc và Hàn Quốc với mức giá cạnh tranh hơn.

Các nhà bán lẻ thiết kế nhiều chương trình ưu đãi mừng Tết Đoan ngọ hoặc ngày hội bóng đá World Cup.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia bán lẻ, giảm giá chỉ là giải pháp ngắn hạn. Điều người tiêu dùng hiện nay quan tâm không chỉ là mức giá thấp mà còn là chất lượng hàng hóa, sự tiện lợi, trải nghiệm mua sắm và các giá trị gia tăng đi kèm.

Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam Trần Thị Phương Lan cho hay, doanh nghiệp cần thay đổi cách tiếp cận trong kích cầu tiêu dùng. Thay vì chỉ tập trung vào các chương trình giảm giá, các điểm bán cần trở thành không gian trải nghiệm, kết hợp mua sắm với văn hóa, giải trí và các hoạt động cộng đồng để tạo sức hút mới.

Trong bối cảnh đó, sự đổi mới đang diễn ra theo hướng giúp người tiêu dùng tiếp cận thông tin sản phẩm nhanh và dễ dàng hơn. Đại diện Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina cho biết doanh nghiệp đã làm mới bao bì sản phẩm ChocoPie theo hướng nhấn mạnh hơn các giá trị cụ thể. Cùng với đó, từ các chương trình bán hàng theo combo, xây dựng không gian trải nghiệm đến đổi mới cách truyền tải thông tin sản phẩm, doanh nghiệp nỗ lực thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Tại hệ thống Điện máy Nguyễn Kim, ông Đinh Quốc Bảo, Giám đốc Tiếp thị và Bán lẻ đa kênh, cho biết thay vì giảm giá trực tiếp trên từng sản phẩm, năm nay doanh nghiệp tập trung xây dựng các chương trình ưu đãi theo nhóm sản phẩm. Chẳng hạn như, khách hàng mua máy lạnh thì được tặng thêm máy lọc không khí hoặc quạt, hoặc giảm giá 5 – 10% cho đơn hàng thứ 2...

Các chương trình bán hàng theo combo cũng được đẩy mạnh, với mức ưu đãi tăng dần theo số lượng sản phẩm khách hàng lựa chọn. Mục tiêu không chỉ là tạo ra mức giá hấp dẫn mà còn đáp ứng nhiều nhu cầu trong cùng một lần mua sắm của khách hàng. Khi đó, giá trị mà khách hàng nhận được sẽ lớn hơn so với việc chỉ giảm giá trên một sản phẩm riêng lẻ.

Năm nay, các doanh nghiệp tập trung xây dựng các chương trình ưu đãi theo nhóm sản phẩm.

Từ thực tiễn đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, TP. Hồ Chí Minh cũng đang thay đổi cách tiếp cận trong các chương trình khuyến mãi tập trung của thành phố. Bà Trần Như Quỳnh, Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ không triển khai các chương trình khuyến mãi theo hướng riêng lẻ như trước đây mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái kích cầu tiêu dùng với sự tham gia của nhiều ngành, lĩnh vực.

"Thay vì chỉ tập trung vào mua sắm, các chương trình kích cầu sẽ được kết nối với du lịch, vui chơi giải trí, kinh tế đêm và nhiều hoạt động trải nghiệm khác. Du khách đến TP. Hồ Chí Minh không chỉ tham quan mà còn có thể tham gia các chương trình mua sắm ưu đãi, trải nghiệm dịch vụ giải trí và các hoạt động văn hóa đặc sắc của thành phố", bà Quỳnh cho biết.

Hiện Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đang làm việc với các đơn vị trong lĩnh vực hàng không, du lịch, vui chơi giải trí và bán lẻ để xây dựng các gói ưu đãi đồng bộ, mục tiêu là tạo ra sức hút lớn hơn đối với khách nội địa cũng như khách quốc tế, đồng thời gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu khi đến thành phố.

TP. Hồ Chí Minh cũng đang thay đổi cách tiếp cận trong các chương trình khuyến mãi tập trung của thành phố.

Theo kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh sẽ triển khai hai mùa kích cầu lớn trong năm. Đợt đầu là chương trình "Tưng bừng mua sắm hè", bắt đầu từ ngày 7/7 và gắn với các ngày mua sắm cao điểm như 8/8 và 9/9. Đợt thứ hai là chương trình "Tưng bừng mua sắm xuân", diễn ra từ ngày 11/11 đến ngày 2/2/2027. Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tổ chức các hoạt động điểm nhấn như chương trình khuyến mãi hàng hiệu và nhiều sự kiện chuyên đề nhằm gia tăng sức hấp dẫn cho thị trường bán lẻ.