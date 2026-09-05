Bộ Y tế đề xuất lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 85%, 90% và 95%

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế...

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Thu Hằng.

Nghị định này áp dụng đối với người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm y tế.

MỞ RỘNG DANH MỤC BỆNH ĐƯỢC BẢO HIỂM Y TẾ THANH TOÁN

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Y tế đề xuất lộ trình tăng mức hưởng bảo hiểm y tế trong phạm vi được hưởng của các đối tượng có mức hưởng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Theo đó, tăng mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng lên 85% từ ngày 1/7/2027, lên 90% từ ngày 1/7/2029; tăng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản trong phạm vi được hưởng lên 95% từ ngày 1/7/2030 đối với các đối tượng sau:

Người cao tuổi từ 75 tuổi trở lên; người khuyết tật nhẹ có suy giảm khả năng lao động từ 35% đến 60%; người dưới 18 tuổi; người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật. Việc điều chỉnh mức hưởng không áp dụng với các nhóm đối tượng đã có mức hưởng cao hơn.

Tăng mức hưởng của các đối tượng có mức hưởng từ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng lên 85% từ ngày 1/7/2028, và tăng mức hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại cấp ban đầu, cấp cơ bản trong phạm vi được hưởng lên 90% từ ngày 1/7/2030 đối với các đối tượng còn lại.

Danh mục một số bệnh được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đối với chi phí khám sàng lọc, chẩn đoán sớm cũng được mở rộng, bao gồm: Ung thư cổ tử cung; ung thư vú; ung thư phổi; ung thư tiền liệt tuyến; ung thư đại trực tràng; ung thư dạ dày; ung thư gan; viêm gan B, C.

Quỹ bảo hiểm y tế cũng sẽ thanh toán các chi phí khám, thực hiện dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, chi phí thuốc, thiết bị y tế, máu, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất và các chi phí khác (nếu có) dùng trong khám sàng lọc, chẩn đoán sớm trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng, tỷ lệ hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ.

Trường hợp kết quả khám, chẩn đoán xác định mắc bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế khi có kết quả khám, chẩn đoán.

BẢO HIỂM Y TẾ SẼ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

Cùng với việc tăng mức hưởng bảo hiểm y tế, Bộ Y tế cũng đang đề xuất lộ trình thực hiện mở rộng phạm vi chi trả cho các đối tượng thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế, phù hợp khả năng cân đối Quỹ.

Việc tăng mức hưởng bảo hiểm y tế góp phần giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh. Ảnh: Duy Nguyễn.

Theo đề xuất, từ ngày 1/7/2027, thanh toán chi phí khám sức khỏe định kỳ cho một số đối tượng trong các đối tượng có tham gia bảo hiểm y tế quy định tại Nghị định 165/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh, theo lộ trình ưu tiên, ngân sách nhà nước chi trả cho các đối tượng, và phần chi phí Quỹ bảo hiểm y tế chưa chi trả. Mức thanh toán tối đa bằng 15% mức lương cơ sở.

Từ ngày 1/7/2027, thực hiện thanh toán đối với viêm gan B, C lồng ghép trong khám sức khỏe định kỳ.

Cũng từ ngày 1/7/2027, thực hiện thanh toán trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đối với chi phí điều trị dinh dưỡng cho các bệnh động kinh kháng trị ở trẻ em, suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ dưới 6 tuổi, trẻ sơ sinh sinh non nhẹ cân theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh của Bộ Y tế.

Từ ngày 1/1/2028, thực hiện thanh toán đối với chi phí quản lý bệnh mạn tính và một số dịch vụ phòng bệnh khác.

Từ ngày 1/7/2028, thực hiện thí điểm thanh toán và từ ngày 1/1/2030, thực hiện thanh toán đối với ung thư cổ tử cung.

Từ ngày 1/1/2030, việc thanh toán đối với ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, tăng huyết áp, đái tháo đường theo lộ trình do Bộ Y tế quy định.

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quy trình chuyên môn đối với khám sàng lọc, chẩn đoán sớm theo quy định, khám sức khỏe định kỳ, điều trị dinh dưỡng, điều trị dự phòng, dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính.

Đồng thời, quy định danh mục, tỷ lệ, mức, điều kiện thanh toán và việc thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế và các chi phí khác trong khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, chẩn đoán sớm, điều trị dinh dưỡng, điều trị dự phòng, dịch vụ phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Các đối tượng và lộ trình cụ thể thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, quản lý bệnh mạn tính thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

Dự thảo Nghị định cũng quy định ngân sách nhà nước chi cho khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh.

Theo đó, trường hợp Quỹ bảo hiểm y tế chưa đủ khả năng cân đối để chi cho khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, chẩn đoán sớm một số bệnh theo lộ trình quy định tại Nghị định này, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế báo cáo Chính phủ để cấp từ nguồn ngân sách nhà nước vào Quỹ bảo hiểm y tế để bổ sung cho phần kinh phí còn thiếu.

Ngân sách nhà nước chi trả cho khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo quy định tại Nghị định số 165/2026/NĐ-CP được gửi vào Quỹ bảo hiểm y tế để chi cho các đối tượng thuộc phạm vi chi trả của ngân sách nhà nước. Nguồn kinh phí khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí được hình thành theo quy định được hoạch toán riêng so với nguồn Quỹ bảo hiểm y tế.