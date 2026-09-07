Thị trường điều chỉnh diện rộng, VN-Index thất bại sát mốc 1880 điểm

VN-Index đạt đỉnh chỉ hai phút sau khi có giá mở cửa, tăng 21,4 điểm tương đương +1,15%. Chỉ số lên cao nhất chạm 1874,48 điểm trước khi lao dốc. Chốt phiên sáng VN-Index tụt xuống 1839,16 điểm, giảm 13,92 điểm (-0,75%).
Một điểm đáng lưu ý là tuy VN-Index chỉ đỏ từ khoảng 10h50 nhưng trọn phiên độ rộng đều cho thấy xu hướng giảm giá áp đảo. Độ rộng hẹp lại ngay từ 9h30 với 98 mã tăng/102 mã giảm, đến 10h30 còn 97 mã tăng/146 mã giảm, tới 11h còn 82 mã tăng/204 mã giảm và chốt phiên là 81 mã tăng/214 mã giảm. Như vậy chỉ số xanh trong khoảng 2/3 thời gian của phiên sáng nay vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào các trụ.
VIC đạt đỉnh cũng khoảng 3 phút sau khi có giá mở cửa, tăng 3,48% so với tham chiếu. Tuy nhiên chốt phiên cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường này đã giảm 2,62%, tức là trượt giảm tới 5,89% chỉ trong buổi sáng. VIC vừa có 10 phiên tăng giá rất ấn tượng hơn 28% và vượt đỉnh lịch sử hồi tháng 6. Áp lực chốt lời xuất hiện là bình thường, thanh khoản mã này đứng thứ 3 thị trường sáng nay với gần 329,6 tỷ đồng. Ảnh hưởng của VIC là rất lớn, mức giảm 2,62% so với tham chiếu đã lấy đi gần 11 điểm khỏi chỉ số.
VHM hiện vẫn đang tăng nhẹ 0,8% nhưng cũng là kết quả rất tệ nếu so với đỉnh cao đầu ngày tăng tới 5,72%.VHM xuất hiện thanh khoản rất lớn với 586,6 tỷ đồng, cao nhất thị trường. Cổ phiếu này tuy vẫn xanh, nhưng biên độ trượt giảm 4,65% chỉ trong buổi sáng cũng tạo áp lực rất lớn lên VN-Index, cùng với biên độ trượt giảm rộng của VIC.
Ngoài hai trụ này, tất cả các cổ phiếu còn lại trong rổ VN30 đều trượt giảm với biên độ khác nhau, 22 mã trượt giảm quá 1% so với mức giá cao nhất. Độ rộng rổ này cuối phiên còn 10 mã xanh và 17 mã đỏ, chỉ số giảm 0,31%. 5 mã yếu nhất là VIC giảm 2,62%, VNM giảm 1,62%, TCX giảm 1,11%, MWG giảm 1,09%, VCB giảm 1,02%. Nhóm tăng giá chủ yếu là các cổ phiếu tầm trung có hiệu quả với VN30-Index hơn là VN-Index: VPL tăng 5,16%, SSB tăng 2,58%, VRE tăng 2,26%, VJC tăng 1,2%, GVR tăng 1,11%. Bản thân các cổ phiếu còn tăng khá tốt này cũng đã trượt giảm biên độ lớn, ví dụ VRE trượt dốc tới -3,04% so với đỉnh, VPL trượt -1,69%...
Áp lực bán cũng rõ hơn ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Thanh khoản khớp lệnh HoSE tăng nhẹ 2,4% so với sáng phiên trước trong khi VN30 giảm khoảng 2,8%. Độ rộng tổng thể sàn này cũng cho thấy sắc đỏ loang rộng dần theo thời gian. Chốt phiên sáng, trong 214 cổ phiếu giảm giá đã có 93 mã giảm từ 1% trở lên.
Điểm tích cực là chưa có hiện tượng thanh khoản cao ở nhóm yếu nhất nói trên. Các blue-chips như VIC, SHB, TCB, VCB, MBB chiếm phần lớn giao dịch. Vài cỏ phiếu midcap có áp lực lớn là VIX giảm 2,14% với 398,7 tỷ đồng; VCI giảm 2,47% với 121,2 tỷ, NVL giảm 2,3% với 104,1 tỷ; PNJ giảm 3,75% với 100 tỷ; VSC giảm 2,52% với 99 tỷ. Dù vậy hiện tượng giảm giá quá 1% với thanh khoản thấp cũng cho thấy dòng tiền mua đang chững lại.
Ở phía tăng giá, khả năng duy trì sức mạnh là không rõ ràng. Toàn sàn HoSE chỉ có 15 cổ phiếu tăng giá trên 1% trở lên với thanh khoản từ 1 tỷ đồng. Nhóm Vin trừ VIC cũng chiếm phần lớn thanh khoản nhóm này với VHM, VPL, VRE, cộng thêm GVR, SSB, VJC thuộc rổ VN30. Các mã vừa và nhỏ còn sót lại là HCM tăng 1,33% với 119,5 tỷ; DGC tăng 1,06% với 49 tỷ; PHR tăng 1,29% với 34 tỷ; BCM tăng 1,18% với 18,6 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại bán ròng khá mạnh 283,8 tỷ đồng trên HoSE nhưng rải ở diện rộng. Vài cổ phiếu bị bán ròng nhỉnh hơn là FPT -56 tỷ, VCB -44,8 tỷ, DXG -25,9 tỷ, NVL -22,3 tỷ… Phía mua ròng cũng chỉ ó VHM +43,5 tỷ, HDB +40,5 tỷ, VRE +30,7 tỷ, VPB +24,4 tỷ.
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