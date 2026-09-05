Khánh thành trường nội trú Petrovietnam - Phong Thổ, thêm không gian học tập cho học sinh vùng biên

Là trường biên giới đầu tiên hoàn thành tại Lai Châu, Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ chính thức được đưa vào sử dụng trong ngày khai giảng năm học 2026 - 2027, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh vùng biên.

Học sinh nhà trường đón nhận 20 quả bóng thể thao do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng.

Ngày 5/9, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ Khánh thành và Khai giảng năm học 2026 - 2027 tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ, xã Phong Thổ. Sự kiện nằm trong chương trình khánh thành đồng loạt các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới trên toàn quốc, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Đây là trường biên giới đầu tiên hoàn thành tại Lai Châu theo chủ trương đầu tư phát triển giáo dục vùng biên cương của Đảng và Nhà nước, góp phần bổ sung cơ sở vật chất phục vụ học tập, sinh hoạt cho học sinh dân tộc thiểu số tại khu vực Phong Thổ.

TRƯỜNG HỌC MỚI CHO HƠN 1.000 HỌC SINH

Dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ được khởi công ngày 19/8/2025, với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng. Trong đó, Petrovietnam tài trợ 245 tỷ đồng; phần vốn còn lại từ ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa được sử dụng cho công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển đường điện.

Học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở PETROVIETNAM - Phong Thổ náo nức tham gia lễ Khai giảng.

Công trình được xây dựng trên diện tích khoảng 6,15 ha, tổng diện tích sàn khoảng 27.098 m2, gồm 30 phòng học lý thuyết, 16 phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, thư viện, khu nội trú học sinh, nhà ăn, khu sinh hoạt văn hóa, nhà đa năng, bể bơi, nhà công vụ giáo viên cùng các hạng mục phụ trợ.

Năm học 2026 - 2027, nhà trường tuyển sinh 1.050 học sinh, gồm 490 học sinh tiểu học và 560 học sinh trung học cơ sở. Trong đó, 860 học sinh nội trú và 190 học sinh bán trú. Với mô hình nội trú, bán trú và hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, công trình không chỉ bổ sung phòng học mà còn đáp ứng nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt và rèn luyện của học sinh trong quá trình học tập. Đây là yếu tố có ý nghĩa đối với địa bàn vùng cao, nơi khoảng cách địa lý và điều kiện đi lại vẫn là một trong những trở ngại đối với việc học tập của học sinh.

Sau hơn một năm triển khai, công trình đã hoàn thành 100% khối lượng, kịp đưa vào sử dụng trước thềm năm học mới. Đây là kết quả của sự phối hợp giữa Petrovietnam, các đơn vị thi công và chính quyền địa phương trong quá trình triển khai dự án.

MỞ THÊM KHÔNG GIAN TIẾP CẬN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Cùng với hệ thống phòng học và khu nội trú, học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ sẽ có thêm điều kiện tiếp cận khoa học - công nghệ thông qua phòng học STEM do Petrovietnam tài trợ.

Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Petrovietnam; Đồng chí Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Lai Châu cùng các đại biểu tỉnh Lai Châu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trường.

Tại lễ khánh thành, Petrovietnam đã trao biển tài trợ Phòng học STEM cho nhà trường. Tập đoàn đang phối hợp với các đơn vị liên quan đầu tư trang thiết bị để sớm đưa phòng học vào vận hành. Đây là một phần trong chương trình STEM Innovation Petrovietnam, qua đó Tập đoàn đã triển khai hơn 100 phòng STEM tại các địa phương trên cả nước. Riêng tại Lai Châu, 3 phòng STEM đã được bàn giao từ đầu năm 2026. Nếu hệ thống lớp học, khu nội trú và các công trình phụ trợ đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở thì phòng STEM mở thêm cơ hội để học sinh vùng biên tiếp cận khoa học, công nghệ và phương pháp học tập gắn với thực hành ngay tại trường.

Cùng với đó, nhà trường tiếp nhận 20 quả bóng thể thao do Tổng Bí thư trao tặng và một công trình thể thao ngoài trời từ Tổng thầu xây dựng, góp phần hoàn thiện không gian sinh hoạt, rèn luyện thể chất cho học sinh.

MỘT ĐIỂM NHẤN TRONG HOẠT ĐỘNG AN SINH TẠI LAI CHÂU

Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ là một trong những công trình có quy mô lớn Petrovietnam triển khai tại Lai Châu trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội của Tập đoàn.

Tại địa phương, Petrovietnam và các đơn vị thành viên đã tham gia xây dựng các hạng mục giáo dục tại Trường Tiểu học và THCS Nùng Nàng, Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo, Nhà hiệu bộ Trường PTDTBT THCS Pa Ủ; đồng thời hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, trao quà Tết cho hộ nghèo và tặng quà các chiến sĩ biên phòng.

Những hoạt động này nằm trong chương trình an sinh xã hội được Petrovietnam duy trì song hành với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Giai đoạn 2020 - 2025, Tập đoàn thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí 5,13 nghìn tỷ đồng, tập trung vào các chương trình như “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và hỗ trợ cộng đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, việc đầu tư cơ sở vật chất và đưa khoa học - công nghệ đến gần hơn với học sinh tại những địa bàn còn khó khăn là một trong những hướng triển khai được Petrovietnam chú trọng.

Đồng chí Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Petrovietnam trao biển tài trợ Phòng học STEM cho trường PTNT Tiểu học và Trung học cơ sở PETROVIETNAM - Phong Thổ.

Tại Phong Thổ, các nguồn lực này được thể hiện qua một công trình trường học quy mô lớn, hệ thống nội trú, bán trú và phòng STEM. Không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt trước mắt, những hạng mục này còn tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên tiếp cận kiến thức và phát triển kỹ năng.

Về lâu dài, đầu tư cho giáo dục tại các xã biên giới không chỉ giải quyết nhu cầu học tập trước mắt mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống tại địa bàn biên giới.

Việc hoàn thành Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ vì vậy là một dấu mốc trong quá trình Petrovietnam đồng hành cùng Lai Châu. Từ một công trình cụ thể, nguồn lực được chuyển hóa thành cơ sở vật chất phục vụ lâu dài cho học sinh và cộng đồng địa phương.

Đây cũng là một trong những cách Petrovietnam thực hiện trách nhiệm xã hội, gắn các hoạt động an sinh với nhu cầu thực tế của từng địa bàn, đồng thời hiện thực hóa các giá trị văn hóa doanh nghiệp “Nghĩa tình - Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp