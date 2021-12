Doanh nghiệp tìm lại thế thăng bằng trong bão Covid-19

Chia sẻ tại Lễ Công bố & Vinh danh Top 10 các nhóm ngành sản phẩm - dịch vụ Tin Dùng năm 2021, ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Lộc Trời cho biết, năm 2020 là khoảng thời gian đặc biệt khó khăn với doanh nghiệp ngành nông nghiệp, bởi thị trường thì khó khăn mà dịch bệnh, thiên tai lại liên tiếp xảy ra.

Đối mặt khó khăn kép như vậy, Tập đoàn Lộc Trời đã sớm tìm các giải pháp thích ứng. Trong những giai đoạn giãn cách nông dân không thể ra đồng, nhà khoa học không thể đi hướng dẫn bà con, Lộc trời đã phát triển khai ứng dụng khám bệnh từ xa, xây dựng bệnh viện cây lúa và cây ăn trái để nông dân sử dụng trao đổi với các nhà chuyên môn. Nhờ ứng dụng công nghệ tiết giảm nhiều công đoạn trong sản xuất kinh doanh, Lộc Trời đã đồng hành cùng nông dân khách hàng từng bước vượt qua đại dịch để đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

“Nhờ công nghệ, sự đứt gãy trong công nghiệp không nhiều. Thời gian qua, mùa vụ, thu hoạch và kể cả vận chuyển đều được giải quyết bằng công nghệ. Đây là đặc điểm mà ít nông dân nào trên thế giới thích nghi tốt như nông dân Việt Nam”, ông Thòn chia sẻ và nhấn mạnh: “Với Lộc Trời, ngay từ đầu chúng tôi đã cho rằng cần phải thích ứng và quản lý dịch chứ không phải chống dịch”.

Tương tự, Công ty Cổ phần may 10 cũng nhanh chóng tìm các giải pháp thích ứng linh hoạt để ổn định sản xuất kinh doanh. Khi nguồn cung nguyên vật liệu sản xuất từ trung quốc có dấu hiệu đứt gãy, May 10 đã chủ động tìm kiếm các nguồn cung thay thế tạm thời, đàm phán với đối tác để trì hoãn thời hạn đơn hàng hoặc yêu cầu điều tra chỉnh nguồn cung nhận được sự đồng tình. Dựa vào uy tín thương hiệu trên thị trường, May 10 đã đứng vững trước những đợt sóng lớn covid-19 trong suốt hai năm vừa qua.

“Đối mặt với đứt gãy cung cầu như vậy thực sự là một cú sốc rất lớn. Trong bối cảnh đó, bằng sự nỗ lực sáng tạo cũng như trên thế giới, một nhu cầu thiết yếu tại thời điểm lúc đó là trang phục bảo hộ y tế và khẩu trang, lãnh đạo May 10 đã quyết định xoay chuyển rất nhanh để sản xuất ra mặt hàng mà nhu cầu đang cần rất nóng", ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc May 10 chia sẻ.

Nhờ vậy, kết thúc năm 2020, doanh thu may mặc của May 10 là giảm khoảng 20% nhưng đã được bù đắp nhờ doanh thu từ khẩu trang và đồ bảo hộ y tế, vẫn hoàn thành các mục tiêu đề ra về cả doanh thu lợi nhuận cũng như thu nhập người lao động.

Cùng với các doanh nghiệp nông nghiệp và may mặc, suốt hai năm qua, các nhóm doanh nghiệp sản xuất cung cấp vật liệu xây dựng cũng gặp những thách thức lớn, tuy nhiên khó khăn không khiến họ lùi bước.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Bến Cảng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ CMT – được biết đến với thương hiệu ống nhựa chịu nhiệt Poligon, trong đại dịch vừa rồi, may mắn là doanh nghiệp này có được sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ công nhân viên và nhà phân phối, công ty đã vượt khó thành công.

Nếu nói về sức tàn phá của đại dịch, không thể không nhắc tới ngành dịch vụ. Thế nhưng, ông Hoàng Quốc Khánh, Giám đốc khối vận hành, Tập đoàn Golden Gate tự tin cho rằng, doanh nghiệp này vẫn giữ đà tăng trưởng trong suốt mùa dịch vừa qua.

"Với hoạt động chuyển đổi số tốt và xây dựng văn hóa doanh nghiệp là lấy khách hàng làm trung tâm và với những con người tận tâm phục vụ, chúng tôi đã xoay chuyển được tình thế trong khoảng thời gian hai năm vừa rồi", ông Khánh tự tin nói.

Nhìn chung, hành trình dữ dội của đại dịch Covid-19 có thể nhấn chìm thành quả của nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn doanh nghiệp đã sáng tạo thích nghi vượt qua những thách thức của cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng chưa từng thấy trong lịch sử và nhận được niềm tin sự khích lệ lớn từ người tiêu dùng Việt Nam.