Doanh nghiệp Việt “cháy hàng” sầu riêng dù tàu biển còn chưa cập bến Australia

Ngay sau hội nghị trực tuyến của Bộ Công thương vào ngày 6/8 vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã làm việc với một loạt doanh nghiệp nhập khẩu lớn để tiếp tục nhập khẩu thêm sầu riêng và nông sản trong tháng 8. Trong đó có Công ty TNHH xuất nhập khẩu Ưu Đàm (Hà Nội) đã ký kết ghi nhớ với Thương vụ Việt Nam tại Úc xuất khẩu sang Úc từ 100 - 150 tấn sầu riêng Ri6.

Sáng nay, thông tin từ Thương vụ cho biết, 45 tấn sầu riêng Ri6 nhãn hiệu Ưu Đàm dù đang "lênh đênh" trên biển đã “cháy hàng” vì các cửa hàng ở Úc đặt mua hết. Giá sàn thấp nhất lên đến 18,99 AUD/kg (khoảng 322.000 đồng/kg) đối với sầu riêng đông lạnh nguyên quả và 20 - 25 AUD/kg (khoảng 340.000 - 425.000 đồng/kg) đối với loại bóc sẵn múi.

Lý do sầu riêng R6 bán chạy là do Công ty Ưu Đàm cam kết chất lượng (cho đổi sau khi mua) và do công tác xây dựng thương hiệu quyết liệt để Ri6 chỉ sau hai năm đã có chỗ đứng tại thị trường khó tính Úc. Khẩu hiệu quảng bá mạnh mẽ: “ Ri6 Durian - Another king” (Sầu riêng Ri6 – Một vị vua khác) cũng được Thương vụ nghiên cứu triển khai nhằm khẳng định đẳng cấp về chất lượng, hương vị.

Theo Bộ Công thương, từ tháng 10/2019, lần đầu tiên Thương vụ kết nối đưa nửa tấn sầu riêng đông lạnh sang Úc để thực hiện Hành trình thưởng thức sầu riêng bằng ôtô cổ trên đường phố Sydney. Ri6 với nhiều đặc trưng đã được Thương vụ chọn để đại diện xúc tiến sầu riêng Việt Nam nói chung tại Úc, nơi sầu riêng từ các nước từ lâu đã tham gia cạnh tranh mạnh mẽ.

Đến năm 2020, sầu riêng Ri6 của Việt Nam tạo "hiện tượng nóng" khi một số cửa hàng tại Sydney khiếu nại lên Thương vụ Việt Nam tại Úc vì không được Công ty Asean Produce đồng ý cho phân phối sầu riêng Ri6 sau khi công ty này xây dựng thương hiệu, mẫu mã theo sự tư vấn của thương vụ.

Từ đầu năm 2021, mặc dù nhiều thành phố tại Úc bị giãn cách xã hội, nhưng sầu riêng Ri6 vẫn có sức hút lớn. Mới đây, hơn 15 tấn sầu riêng đông lạnh của Công ty Ưu Đàm xuất sang Úc đã “cháy hàng” chỉ trong 2 ngày 23 và 24/7/2021.

Sầu riêng là một loại quả có giá trị cao, một trong những sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và có khả năng cạnh tranh tốt trên trường quốc tế. Nhờ lợi thế là quả đông lạnh, nhưng vẫn giữ được các tiêu chuẩn và hương vị như quả tươi, sầu riêng được chấp thuận nhập khẩu vào Australia, trong bối cảnh không phải chờ đàm phán mở cửa thị trường như các loại quả tươi khác. Nhiều công ty xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đang rất quan tâm đến thị trường Australia.

Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, sầu riêng là một trong những loại quả chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao. Đầu vụ thu hoạch 2021, giá sầu riêng tăng cao, lên tới 60.000 - 70.000 đồng/kg, còn bán lẻ tại các chợ và siêu thị giá từ 90.000 -100.000 đồng/kg tăng từ 10.000 -20.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm rồi. Ngoài các tỉnh truyền thống trồng sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long như Bến Tre, Tiền Giang, cây sầu riêng giờ có mặt ở cả Tây Nguyên, tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Thương vụ Việt Nam tại Úc muốn gửi thông điệp tới các doanh nghiệp Việt Nam: Sầu riêng Ri6 đã có thương hiệu tại Úc, hiện khách hàng ở nước này cần chất lượng hơn là giá rẻ. Thương vụ sẽ hỗ trợ miễn phí các doanh nghiệp Việt Nam tham gia xúc tiến, quảng bá sản phẩm tại thị trường Australia thông qua các hình thức tặng kèm sản phẩm, “mua 1 tặng 2”, các chiến dịch truyền thông kép...

Trước đó, vào đầu tháng 8, Công ty Ưu Đàm cũng đã xuất khẩu lô hàng lớn lên đến 22 tấn quả sấu đông lạnh của Việt Nam để phân phối và tiếp thị tại Australia. Lô hàng này có nhãn hiệu được thiết kế đậm nét văn hoá vùng miền và có chất lượng xuất sắc. Bên cạnh sầu riêng, sấu đông lạnh, Công ty Ưu Đàm cũng từng xuất khẩu sang Australia một số đặc sản khác của Việt Nam như vải thiều sấy khô, mỳ Chũ, dừa sáp…