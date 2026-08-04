Đồng Nai giữ nhịp tăng trưởng 7 tháng, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn

Kinh tế Đồng Nai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 7 tháng đầu năm 2026 với sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu và thu hút đầu tư ghi nhận kết quả tích cực. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay, thành phố đang tập trung đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ các điểm nghẽn...

Thi công đường cất hạ cảnh thứ hai Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Ảnh minh họa/Ảnh: ACV.

Theo báo cáo của UBND thành phố Đồng Nai, kinh tế địa phương trong tháng 7/2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 1,89% so với tháng trước và tăng 10,65% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế 7 tháng tăng 12,26%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất, phân phối điện tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng chủ yếu của toàn ngành công nghiệp.

Hoạt động thương mại, dịch vụ cũng ghi nhận kết quả khả quan. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 7 ước đạt hơn 39.000 tỷ đồng, tăng 18,92% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 7 tháng đạt hơn 263.200 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy sức mua và nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn tiếp tục duy trì xu hướng tăng.

Ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu 7 tháng ước đạt khoảng 20,5 tỷ USD, trong đó riêng tháng 7 đạt khoảng 3,2 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố Đồng Nai đến ngày 31/7 đạt 65% dự toán được giao và bằng 43% chỉ tiêu phấn đấu.

Trong tháng 7/2026, thu hút đầu tư của thành phố đạt khoảng 854.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 1,576 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Về đầu tư và phát triển hạ tầng, trong tháng, thành phố đã khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm gồm các tuyến ĐT.770B, ĐT.773 và ĐT.769, góp phần hình thành trục giao thông cửa ngõ kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đồng thời, thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ 9 dự án đường bộ và đường cao tốc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong tháng 7 như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đồng đều giữa các dự án; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm tại một số địa phương, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Đến nay, 95/95 xã, phường đã ban hành kế hoạch khám sức khỏe toàn dân, tuy nhiên mới có 35 địa phương tổ chức triển khai thực hiện trên thực tế.

Tại phiên họp UBND thành phố Đồng Nai tháng 7/2026 diễn ra vào ngày 3/8, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và thu ngân sách đạt 150.000 tỷ đồng là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi các sở, ngành và địa phương phải chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị thẳng thắn nhìn nhận, báo cáo cụ thể những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, tuyệt đối không được nể nang, né tránh những tồn tại, bất cập.

Đồng thời, đề nghị lãnh đạo Sở Y tế phải báo cáo cụ thể và có phê bình với UBND các phường, xã chưa thực hiện kế hoạch khám sức khỏe toàn dân.

Cần tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ còn trễ hạn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường các giải pháp thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là phải đẩy nhanh công tác quy hoạch thành phố, bởi quy hoạch được triển khai nhanh sẽ tác động trực tiếp đến sự phát triển chung của thành phố trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành khẩn trương tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIV) về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

"Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 là nghị quyết rất quan trọng, có ý nghĩa với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới", Chủ tịch Nguyễn Văn Út nhấn mạnh.

Do đó, các sở, ngành phải tập trung nghiên cứu sâu, từ đó tham mưu UBND thành phố để trình Ban Thường vụ Thành ủy chương trình hành động, bám sát tình hình thực tiễn của thành phố, sớm mang lại những kết quả cụ thể.