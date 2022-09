Đồng Euro tăng giá mạnh vì tín hiệu cứng rắn từ ECB

Đồng Euro tăng giá lên mức cao nhất hơn 3 tuần so với đồng USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (12/9), khi giới chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phát tín hiệu cứng rắn về chính sách tiền tệ và đồng bạc xanh suy yếu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt ngoại trừ đồng Yên vẫn yếu.

Theo tin từ Reuters, tỷ giá đồng tiền chung châu Âu có lúc tăng 1,45%, đạt 1,0198 USD đổi 1 Euro, mức cao nhất kể từ ngày 17/8 và cao hơn nhiều so với mức đáy của 20 năm là 0,9862 USD đổi 1 Euro thiết lập vào tuần trước.

“Các trạng thái đầu cơ tiền tệ đã bị kéo căng. Ai cũng đầu cơ giá lên đồng USD, và sau khi các quan chức ECB có những phát biểu cứng rắn vào cuối tuần vừa rồi, thị trường bắt đầu có cảm giác rằng đồng USD đã tăng giá mức”, chiến lược gia trưởng Jane Foley của Rabobank nhận định.

Chủ tịch ngân hàng trung ương Đức Bundesbank Joachim Nagel phát biểu trên đài phát thanh nước này vào cuối tuần rằng nếu bức tranh giá tiêu dùng không thay đổi, nhà chức trách “phải có những bước đi rõ ràng tiếp theo”.

Ngoài ra, nguồn thạo tin nói với hãng tin Reuters rằng giới chức ECB nhận thấy khả năng ngày càng lớn họ phải tăng lãi suất cơ bản lên 2% hoặc hơn để kiềm chế lạm phát ở khu vực sử dụng đồng Euro.

Bà Foley nói khả năng số liệu lạm phát tháng 8 của Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Ba (13/9) yếu hơn dự báo cũng đang khiến nhà đầu tư dịch chuyển khỏi đồng USD. Dù vậy, việc bán ra USD cũng có thể là vì mục đích chốt lời.

“Chừng nào thị trường còn ngần ngại với những đồng tiền có độ rủi ro cao, đồng USD còn vững giá trong khoảng 6 tháng tới”, bà Foley nhận định.

Không chỉ phục hồi so với đồng USD, đồng Euro còn tăng giá khá mạnh so với đồng Bảng Anh, đạt tới 87,22 Bảng đổi 1 Euro trong phiên ngày thứ Hai, mức cao nhất kể từ tháng 2/2021.

Tuy nhiên, nếu so với đồng USD, tỷ giá đồng Bảng tăng khoảng 1%, đạt 1,1695 USD đổi 1 Bảng, mức cao nhất kể từ đầu tháng. Tuần trước, tỷ giá đồng Bảng so với USD rớt xuống mức thấp nhất 37 năm.

Chỉ số Dollar Index, thước đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt, giảm 1%, còn 107,8 điểm, mức thấp nhất trong 2 tuần và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 2 thập kỷ là 110,79 điểm thiết lập hôm thứ Tư tuần trước.

Diễn biến chỉ số Dollar Index từ đầu năm đến nay.

Giới đầu tư đang thận trọng trước khi Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày thứ Ba. Các nhà phân tích của ngân hàng Commonweath Bank of Australia cho rằng báo cáo này sẽ góp phần quan trọng quyết định Fed sẽ nâng lãi suất với bước nhảy 0,5 hay 0,75 điểm phần trăm trong cuộc họp vào tuần tới.

Phát biểu hôm thứ Sáu, các quan chức Fed tiếp tục thể hiện lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn. Thống đốc Fed Christopher Waller nói ông ủng hộ “một đợt tăng mạnh lãi suất trong cuộc họp tiếp theo của chúng tôi”. Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông James Bullard, nhắc lại lời kêu gọi tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm. Tuần này sẽ bắt đầu khoảng thời gian giới chức Fed ngừng phát biểu trước công chúng cho tới khi diễn ra cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 20-21/9.

Tuy giảm giá so với nhiều đồng tiền chủ chốt khác, đồng USD vẫn vững giá so với đồng Yên. Tỷ giá USD so với Yên vững ở mức 142,66 Yên đổi 1 USD, không thay đổi nhiều so với mức cao nhất 24 năm là 144,99 Yên đổi 1 USD thiết lập vào tuần trước.

Vào cuối tuần vừa rồi, giới chức Nhật Bản phát tín hiệu can thiệp để ngăn đồng Yên giảm giá sâu hơn. Một người phát ngôn cấp cao của Chính phủ Nhật nói trên truyền hình rằng nhà chức trách phải có các biện pháp cần thiết để ngăn đồng nội tệ giảm giá quá mức.

Tuy nhiên, ít có khả năng, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ vào cuộc hỗ trợ tỷ giá bằng cách tăng lãi suất - giới thạo tin nói với hãng tin Reuters.

Đồng Đôla Australia tăng giá 0,5% so với USD, đạt mức 0,6882 USD đổi 1 Đôla Australia. Đồng tiền ảo Bitcoin cũng tăng giá, với mức tăng khoảng 2%, đạt 22.260 USD/Bitcoin, mức cao nhất kể từ giữa tháng 8.