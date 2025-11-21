Thứ Bảy, 22/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp Việt

Tùng Dương

21/11/2025, 22:26

Kinh tế tuần hoàn không chỉ là xu thế mà đã trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều quốc gia, thể hiện rõ qua Thỏa thuận Xanh châu Âu và các kế hoạch hành động tại khu vực châu Á. Đối với doanh nghiệp, kinh tế tuần hoàn không chỉ là nghĩa vụ môi trường, mà còn là lợi thế cạnh tranh, giúp doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng...

Phát triển kinh tế tuần hoàn mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp. Ảnh minh họa
Phát triển kinh tế tuần hoàn mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp. Ảnh minh họa

Trong 2 ngày 20-21/11/2025, Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường- Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Viện Chính sách Kinh tế môi trường (Hội Kinh tế môi trường Việt Nam) phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP Việt Nam) tổ chức chương trình tập huấn về kinh tế tuần hoàn dành cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương.

Chương trình nhằm hỗ trợ xây dựng và phát triển hệ thống chính sách, công cụ quản lý, mô hình kinh doanh, công nghệ và lối sống tuần hoàn; đồng thời nhân rộng các mô hình thực tiễn về sản xuất và tiêu dùng bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp được cập nhật những xu hướng và quy định mới nhất về kinh tế tuần hoàn, làm quen với các phương pháp tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế, nắm bắt các công cụ đo lường - giám sát và xây dựng kế hoạch thực hiện kinh tế tuần hoàn tại địa phương.

LỢI THẾ CẠNH TRANH, NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA CHUỖI CUNG ỨNG

TS. Mai Thanh Dung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường khẳng định “kinh tế tuần hoàn đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, đưa vào trong nhiều nghị quyết, chương trình quan trọng và gần đây nhất là Nghị quyết 222 của Chính phủ về kế hoạch hành động quốc gia. Không chỉ trên văn bản, kinh tế tuần hoàn đang lan tỏa mạnh mẽ vào thực tiễn đời sống, trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá năng lực lãnh đạo và năng lực cạnh tranh của quốc gia”

Theo TS. Dung, nâng cao nhận thức là “chìa khóa đầu tiên” để mở ra chuỗi hoạt động triển khai kinh tế tuần hoàn ở doanh nghiệp và địa phương. Ông kỳ vọng chương trình sẽ mang lại nền tảng kiến thức vững chắc, giúp doanh nghiệp áp dụng mô hình tuần hoàn vào thực tiễn sản xuất.

TS. Mai Thanh Dung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại chương trình
TS. Mai Thanh Dung, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại chương trình

Chia sẻ điều này, bà Hoàng Thị Diệu Linh, đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam cho biết từ năm 2021, UNDP đã phối hợp triển khai chuỗi khóa đào tạo về kinh tế tuần hoàn tại Hà Nội, Huế và TP. Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao năng lực cho nhiều doanh nghiệp trong việc tiếp cận mô hình sản xuất bền vững.

Hiện nay, các quốc gia trên thế giới đã xác định kinh tế tuần hoàn là mục tiêu phát triển. Theo bà Linh kinh tế tuần hoàn hiện không chỉ là xu thế mà đã trở thành ưu tiên chiến lược của nhiều quốc gia, thể hiện rõ qua Thỏa thuận Xanh của Liên minh châu Âu và hàng loạt kế hoạch hành động kinh tế tuần hoàn, sáng kiến triển khai ở các quốc gia châu Âu cũng như tại khu vực châu Á.

Tại Việt Nam, định hướng này đã được cụ thể hóa thông qua Đề án phát triển kinh tế tuần hoàn, Kế hoạch hành động quốc gia. Bên cạnh đó, trong Nghị định 08 hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường cũng đã quy định cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất yêu cầu doanh nghiệp thu hồi và tái chế tối thiểu 22% bao bì từ năm 2025.

Bà Hoàng Thị Diệu Linh, đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam: Đối với doanh nghiệp, kinh tế tuần hoàn không chỉ là trách nhiệm môi trường, mà còn là lợi thế cạnh tranh và nâng cao khả năng chống chịu.
Bà Hoàng Thị Diệu Linh, đại diện Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam: Đối với doanh nghiệp, kinh tế tuần hoàn không chỉ là trách nhiệm môi trường, mà còn là lợi thế cạnh tranh và nâng cao khả năng chống chịu.

Mặc dù khung chính sách đã quy định cụ thể nhưng theo đại diện UNDP, các doanh nghiệp hiện còn đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu hướng dẫn kỹ thuật, thiếu những quy định để vận hành, xin cấp phép triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn… Bên cạnh đó là hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ và tài chính xanh, khó khăn trong thiết kế sản phẩm tuần hoàn cũng như trong đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế…

Bà Linh nhấn mạnh, “người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm đến tính bền vững và các yếu tố liên quan đến chuỗi cung ứng. Vì vậy, đối với doanh nghiệp, kinh tế tuần hoàn không chỉ là trách nhiệm môi trường, mà còn là lợi thế cạnh tranh và nâng cao khả năng chống chịu”.

“Kinh tế tuần hoàn không chỉ là yêu cầu về môi trường mà còn là cơ hội giúp các doanh nghiệp phát triển, tối ưu sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm phụ thuộc vào các nguồn nguyên liệu nguyên sinh, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng khả năng thích ứng và phục hồi của chuỗi cung ứng”, đại diện UNDP Việt Nam nói.

ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY HÀNH ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TUẦN HOÀN

Chia sẻ điều này tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường đưa ra quan điểm về sinh lời từ kinh tế tuần hoàn và cho rằng doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư phải mang lại lợi ích sinh lời bền vững.

Theo ông, mô hình kinh tế tuyến tính truyền thống sử dụng tài nguyên đầu vào và thải bỏ hoàn toàn chất thải ra môi trường, trong khi kinh tế tuần hoàn hướng tới tái sử dụng, tái chế tối đa chất thải sau sản xuất và tiêu dùng.

Ví dụ, trong lĩnh vực tái chế và tái sử dụng, các doanh nghiệp thép luôn cần nguồn nguyên liệu đầu vào. Nếu sử dụng nguyên liệu tinh chế từ khai thác khoáng sản, chi phí sẽ cao hơn nhiều so với việc dùng sắt vụn tái chế. Chính sự chênh lệch này tạo nên thị trường thu gom phế liệu và trở thành động lực thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Do đó, Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế môi trường, cho rằng trong quản lý doanh nghiệp, chúng ta cần nhìn nhận vấn đề từ chính góc độ động lực thị trường này.

Hoặc như trong chăn nuôi và thủy sản, nhiều phụ phẩm tưởng như bỏ đi hoàn toàn có thể trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho các quy trình sản xuất khác.

PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường trao đổi tại chương trình.
PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế Môi trường trao đổi tại chương trình.

Kinh tế tuần hoàn đang trở thành xu hướng chủ đạo tại nhiều quốc gia như Đức, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Đây cũng là yêu cầu tất yếu đối với Việt Nam trong mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và rút ngắn khoảng cách với thế giới.

Theo PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, Việt Nam có nhiều thuận lợi để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, bao gồm hệ thống chủ trương, chính sách rõ ràng; sự đồng thuận của doanh nghiệp và xã hội; sự xuất hiện ngày càng nhiều mô hình tuần hoàn hiệu quả trong khu vực tư nhân; cùng xu thế chuyển đổi xanh toàn cầu.

Những năm gần đây, hệ thống chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước liên tục được hoàn thiện, tạo nền tảng quan trọng để triển khai mô hình này. Cùng với đó, các cơ chế hỗ trợ như tín dụng xanh, trái phiếu xanh và khuyến khích đầu tư tư nhân đang mở ra nguồn lực mới, tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình tuần hoàn.

Việt Nam bắt đầu hình thành các cơ chế hỗ trợ như tín dụng xanh, trái phiếu xanh, thúc đẩy đầu tư tư nhân và chính sách để khuyến khích doanh nghiệp tham gia mô hình tuần hoàn.

Kinh tế tuần hoàn cũng đã được tích hợp vào chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và các chiến lược ngành. Ở cấp trung gian, nhiều khu và cụm công nghiệp bắt đầu chuyển đổi theo hướng sinh thái… Các doanh nghiệp ngày càng quan tâm phân tích dòng nguyên liệu, đánh giá mức độ tuần hoàn và xây dựng lộ trình chuyển đổi dựa trên ba trụ cột: đổi mới sáng tạo, công nghệ và tài chính.

Có thể thấy, động lực chuyển đổi phát triển kinh tế tuần hoàn đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Cùng với nhu cầu sản xuất, tiêu dùng bền vững, các chính sách về tín dụng xanh, trái phiếu xanh, thị trường carbon; yêu cầu xuất khẩu theo cơ chế CBAM; dòng vốn và công nghệ từ nước ngoài; lợi thế chi phí của tái chế so với nguyên liệu sơ cấp; cùng các ưu đãi về đất đai, thuế và áp lực xã hội về xử lý chất thải…đang tạo lực đẩy để Việt Nam tăng tốc trên con đường phát triển kinh tế tuần hoàn.

Theo chuyên gia, việc áp dụng kinh tế tuần hoàn đòi hỏi phải nhận thức rõ bối cảnh trong nước và quốc tế, hiểu thực trạng triển khai, xác định đúng thuận lợi - khó khăn và quan trọng nhất là tạo ra động lực nội tại để thúc đẩy chuyển đổi.

Nhấn mạnh một trong các hoạt động cần ưu tiên để thúc đẩy hành động thời gian tới, TS. Lại Văn Mạnh, Trưởng Ban Kinh tế Tài nguyên Môi trường, Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần sự phối hợp UBND cấp tỉnh xây dựng, ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, khung hướng dẫn kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn của các ngành, lĩnh vực, địa phương.

Cùng với đó xây dựng, ban hành khung hướng dẫn áp dụng, đánh giá thực hiện kinh tế tuần hoàn. Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và doanh nghiệp về xây dựng mô hình, đánh giá hiệu quả kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt cần xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số giám sát, đánh giá kết quả thực hiện kinh tế tuần hoàn ở cấp quốc gia, ngành và địa phương.

Đột phá chính sách, tháo gỡ “điểm nghẽn” cho kinh tế tuần hoàn

10:45, 11/11/2025

Đột phá chính sách, tháo gỡ “điểm nghẽn” cho kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn: “Hộ chiếu xanh” cho hàng Việt xuất ngoại

20:24, 16/10/2025

Kinh tế tuần hoàn: “Hộ chiếu xanh” cho hàng Việt xuất ngoại

Khung tiêu chí kinh tế tuần hoàn quản lý chất thải rắn: Cơ hội phát triển công nghiệp tái chế, năng lượng tái tạo

13:35, 29/09/2025

Khung tiêu chí kinh tế tuần hoàn quản lý chất thải rắn: Cơ hội phát triển công nghiệp tái chế, năng lượng tái tạo

Từ khóa:

chương trình tập huấn chuyển đổi xanh doanh nghiệp Kinh tế tuần hoàn Kinh tế xanh Nghị quyết 222 tái chế tài nguyên bền vững thỏa thuận xanh tiêu chuẩn xanh UNDP Việt Nam

Đọc thêm

Đức cam kết 1 tỷ euro cho Quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới tạo cú hích mới cho tài chính khí hậu toàn cầu

Đức cam kết 1 tỷ euro cho Quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới tạo cú hích mới cho tài chính khí hậu toàn cầu

Tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu đang diễn ra ở Belem (Brazil), Chính phủ Đức thông báo cam kết đóng góp 1 tỷ euro trong 10 năm cho Cơ chế Rừng Nhiệt đới Mãi mãi - Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Đây được xem là một tín hiệu tích cực, góp phần củng cố nỗ lực toàn cầu trong việc bảo vệ rừng nhiệt đới - hệ sinh thái then chốt trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu...

Thu hẹp khoảng cách nhà trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm xanh

Thu hẹp khoảng cách nhà trường - doanh nghiệp trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm xanh

Mối liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp đang trở thành “chìa khóa” then chốt để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang đặt ra những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về sản phẩm xanh và an toàn…

Quảng Trị thúc đẩy giao thông xanh với dự án trạm sạc điện công cộng

Quảng Trị thúc đẩy giao thông xanh với dự án trạm sạc điện công cộng

Các trạm sạc điện công cộng sắp được lắp đặt tại Quảng Trị, nhằm phục vụ phương tiện chạy bằng điện, kết hợp phát triển dịch vụ và hướng tới mạng lưới giao thông xanh toàn tỉnh.

Start-up Việt “trình làng” loạt công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu tại AlterCOP 30

Start-up Việt “trình làng” loạt công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu tại AlterCOP 30

AlterCOP 30 là sáng kiến song hành cùng Hội nghị thượng đỉnh khí hậu Liên Hợp Quốc và lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, tạo sân chơi cho các start-up Việt giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ để xử lý các vấn đề về biến đổi về khí hậu…

Mở cơ hội để cộng đồng trẻ tiếp cận khái niệm tài chính xanh, kiến tạo tương lai xanh

Mở cơ hội để cộng đồng trẻ tiếp cận khái niệm tài chính xanh, kiến tạo tương lai xanh

Các khái niệm tài chính khí hậu, tài chính sáng tạo, mô hình kinh tế xanh đang định hình quỹ đạo phát triển mới cho thế giới. Hiểu được logic vận hành của dòng vốn xanh, thanh niên tìm thấy chìa khóa giải mã tác động của tài chính đối với giảm phát thải, phát triển xanh...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Thế giới

So sánh lợi nhuận đầu tư cổ phiếu và vàng trong 25 năm qua

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đức cam kết 1 tỷ euro cho Quỹ bảo vệ rừng nhiệt đới tạo cú hích mới cho tài chính khí hậu toàn cầu

Kinh tế xanh

2

Chiến lược “kiềng ba chân” về số hoá, đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ của Đà Nẵng

Kinh tế số

3

Chuyển đổi số ngành thủy lợi: Lời giải cho bài toán an toàn đập, hồ chứa

Thị trường

4

Dòng tiền rẻ tạo điều kiện cho đầu cơ bất động sản lan rộng

Bất động sản

5

Hà Tĩnh sắp có bến cảng quốc tế 100.000 tấn, vốn hơn 8.800 tỷ đồng

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy