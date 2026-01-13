Đồng Nai dự kiến đấu giá quyền khai thác khoáng sản 19 khu vực mỏ

Dự kiến năm 2026, Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 19 khu vực mỏ với tổng diện tích hơn 565 ha, nhằm chủ động nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án và nhu cầu dân sinh…

Ngày 12/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đã chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường về kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh trong năm 2026.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Trọng Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đấu giá, sở đã có công văn gửi UBND 95 xã, phường, Sở Xây dựng và các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, đề nghị dự báo nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng thông thường cho từng loại vật liệu trong năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các đơn vị và đề nghị của doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất vật liệu xây dựng, dự kiến có 19 khu vực mỏ được tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, với tổng diện tích hơn 565 ha. Trong đó, có 15 mỏ đá xây dựng, 2 mỏ cát xây dựng và 2 mỏ đất san lấp.

Tuy nhiên, qua rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng nhận thấy 2 (có diện tích trên 50 ha) trong tổng số 19 khu vực mỏ đề xuất đấu giá , thuộc thẩm quyền cho chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Do đó, sở kiến nghị UBND tỉnh báo cáo Đảng ủy UBND tỉnh để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành liên quan cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo và đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời cho rằng việc sớm ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh và khu vực ngày càng tăng cao.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục rà soát lại các khu vực đề xuất đấu giá quyền khai thác khoáng sản, làm rõ từng nội dung như vị trí, ranh giới, diện tích, trữ lượng tài nguyên dự báo; hiện trạng khu vực; mức độ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch khai thác khoáng sản; khả năng kết nối giao thông phục vụ khai thác và vận chuyển.

Để thuận lợi trong quá trình triển khai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị phân nhóm các khu vực mỏ theo từng cấp độ: các mỏ đã có chủ trương, các mỏ đã được phê duyệt trữ lượng và các khu vực cần xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, kế hoạch đấu giá cần được ban hành sớm để làm cơ sở tổ chức thực hiện, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng phục vụ các dự án trọng điểm và nhu cầu dân dụng trên địa bàn.