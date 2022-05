Đồng Nai quyết định hủy bỏ 12 dự án khu dân cư trên địa bàn huyện Long Thành

UBND huyện Long Thành cho biết, HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định hủy bỏ 12 dự án khu dân cư trên địa bàn huyện đã được đưa vào danh mục thu hồi đất nhưng quá thời hạn 3 năm chưa triển khai. Những dự án trên đa số thuộc địa bàn các xã: Long An, Long Phước, Phước Bình, Tam An và TT.Long Thành, có tổng diện tích gần 220 ha.

Một số dự án khu dân cư diện tích đất lớn bị hủy bỏ là: khu đô thị dịch vụ cao cấp hơn 50 ha ở xã Tam An, khu dân cư An Thuận mở rộng giai đoạn 2, 3 thuộc xã Long An có diện tích gần 100 ha, khu dân cư Cầu Xéo ở TT.Long Thành gần 30 ha.

Đối với những dự án quá hạn không triển khai và HĐND tỉnh đã có quyết định hủy bỏ phải công bố rộng rãi cho người dân trong khu vực dự án biết và địa phương phải tiến hành thực hiện các quyền lợi, nghĩa vụ trên thửa đất cho người dân theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 nếu như họ có nhu cầu. Các dự án khu dân cư bị hủy bỏ trên đã được đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhiều năm nhưng không được nhà đầu tư triển khai thực hiện theo đúng lộ trình cấp phép.

Liên quan đến huyện Long Thành, tính từ năm 2015 đến nay, huyện có 241 dự án cần thu hồi đất được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua với tổng diện tích hơn 4.100 ha. Trong đó, 128 dự án đã có quyết định thu hồi đất, 13 dự án đã có thông báo thu hồi đất, 37 dự án đang thực hiện thủ tục thu hồi đất, bồi thường tái định cư, 4 dự án chưa triển khai thực hiện và 5 dự án đã hủy bỏ khỏi danh mục thu hồi đất…

Theo UBND huyện này thì quá trình triển khai thực hiện, nhiều dự án bị chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân như: thiếu khu tái định cư để bố trí cho người dân, nhiều dự án chưa được bố trí ngân sách để hỗ trợ tái định cư, người dân khiếu nại về giá bồi thường...

Trước những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong công tác thu hồi đất thực hiện dự án, huyện Long Thành kiến nghị HĐND tỉnh cần ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu cho ngân sách.