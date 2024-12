Dòng tiền bắt đáy yếu, VN-Index lại để mất mốc 1270 điểm

Độ rộng đã co hẹp lại khá nhiều trong phiên chiều nay kết hợp với thanh khoản không tốt cho thấy đang có hiệu ứng giảm mua. Dòng tiền bắt đáy hoạt động khá thụ động và không đẩy giá phục hồi tốt như hôm qua. Ảnh hưởng của các trụ là khá rõ trong đợt ATC khiến VN-Index không thể giữ được màu xanh.

Chỉ số cho tới phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục đã tăng nhẹ 0,39 điểm nhưng đóng cửa lại thành giảm 1,51 điểm (-0,12%). VN30-Index cũng đỏ 0,93 điểm. Nhiều cổ phiếu lớn tụt giá trong đợt ATC như HPG, VIC, BID, CTG khiến VN-Index bị tác động nhẹ.

Thống kê cho thấy có tới 25/30 cổ phiếu trong rổ VN30 chiều nay tụt giá so với phiên sáng. HPG, PLX, POW, SHB, VPB trượt giảm hơn 1% trong phiên chiều dù không phải mã nào cũng đóng cửa dưới tham chiếu. Duy nhất 2 cổ phiếu có cải thiện so với buổi sáng là BVH tăng 1,73% đảo chiều thành công lên trên tham chiếu 1,34%. FPT co lại khoảng 0,27%, còn giảm 0,2% cuối ngày. Dù vậy độ rộng của VN30 cũng đã nghiêng về đỏ với 11 mã tăng/15 mã giảm, tương phản hoàn toàn so với buổi sáng (24 mã tăng/4 mã giảm).

Các blue-chips mất dần sức mạnh khiến VN-Index có nhịp trượt giảm liên tục trong phiên chiều. Điều này có tác động tâm lý đáng kể và độ rộng chỉ số cũng phản ánh rõ nét. Lúc VN-Index giảm chạm đáy khoảng 2h15 mất gần 2,9 điểm, chỉ có 133 mã tăng/247 mã giảm trong khi chốt phiên sáng vẫn tới 215 mã tăng/129 mã giảm. Hơn trăm cổ phiếu đảo chiều đổi màu giá là diễn biến đáng chú ý. Đến cuối phiên có dòng tiền bắt đáy hoạt động nhiệt tình hơn, giúp độ rộng bớt xấu với 151 mã tăng/230 mã giảm tức là khoảng gần 30 mã đảo chiều thành công.

Màu xanh đã không còn áp đảo trong phiên chiều, nhiều cổ phiếu xuất hiện thanh khoản cao và giá đảo chiều đỏ.

Nhóm giảm giá sâu cuối phiên đã nhiều gấp đôi buổi sáng với 67 mã, tuy nhiên nhóm chịu sức ép lớn nhất có thanh khoản cao nhất thì vẫn là những cổ phiếu đã kém từ sáng. VTP giảm 4,23% với 207,3 tỷ; CMG giảm 2,28% với 144,3 tỷ; CSV giảm 3,53% với 123,2 tỷ; ORS giảm 1% với 121,3 tỷ; HDG giảm 1,46% với 119,5 tỷ. Ngoài ra có DGW, HAH, LPB, SZC, YEG… cũng thanh khoản khá cao. Việc các mã yếu càng yếu hơn là điều hiển nhiên vì khi thị trường tốt như buổi sáng đã không có dòng tiền nâng đỡ thì lúc yếu đi như chiều nay càng dễ bị bán mạnh tay hơn.

Các nhóm cổ phiếu mạnh buổi sáng cũng chịu sức ép. Ngân hàng chỉ còn 11 mã xanh. Blue-chips như VCB, VPB, TPB, TCB, STB, HDB cũng nằm trong số này nhưng biên độ yếu hơn phiên sáng rất nhiều. Nhóm chứng khoán nhuộm đỏ nhiều hơn nhưng cũng vẫn còn một số mã nhỏ khá mạnh như BMS, CSI, SBS, DSE, HBS, PSI, IVS đều tăng hơn 1%. Bất động sản cũng phân hóa với sắc đỏ là chủ đạo.

Tổng thể diễn biến chiều nay là nhịp thử thách khả năng nâng đỡ của dòng tiền bắt đáy. Nhịp trượt giảm không nhanh và mạnh như chiều hôm qua đồng thời thanh khoản khá yếu. Sàn HoSE chỉ khớp lệnh thêm 5.874 tỷ đồng nữa, tăng nhẹ 2% so với phiên sáng và là phiên chiều giao dịch nhỏ nhất 8 phiên. Giá suy yếu, thanh khoản nhỏ là hệ quả của dòng tiền yếu.

Nhóm đi ngược dòng hôm nay tập trung chủ yếu vào các mã trung bình tới nhỏ. Trong 151 cổ phiếu còn xanh, có 43 mã tăng hơn 1% nhưng thanh khoản chỉ chiếm 9,1% sàn. Nhóm tăng khỏe nhất phần lớn là ít giao dịch như VCA, JVC, AGM, TCO, ABS giá tăng hơn 5% nhưng khớp quanh 5 tỷ đổ lại. Các mã có thanh khoản tốt nhất thì biên độ hẹp hơn: HDB tăng 1,27% với 286,6 tỷ; EIB tăng 2,6% với 167,5 tỷ; BCG tăng 2,02% với 124,3 tỷ; VGC tăng 1,37% với 107,9 tỷ, MSH tăng 4,77% với 56,4 tỷ.

Chiều nay khối ngoại duy trì cường độ bán ròng tương đương buổi sáng với 146,4 tỷ đồng. FPT bị bán tăng cường, tổng mức ròng khoảng 125 tỷ. Ngoài ra MSN, FRT, MWG, VRE, VIC, CMG, VPB, DGW, CSV cũng bị xả đáng chú ý. Bên mua ròng có TCB +93,7 tỷ, HDB +73,4 tỷ, HPG +24,3 tỷ, VTP +28,9 tỷ.