Dòng tiền dịch chuyển về cổ phiếu blue-chips

Rổ VN30 là nhóm duy nhất tăng thanh khoản trong sáng nay giữa bối cảnh giao dịch toàn thị trường hạ nhiệt. Diễn biến tiêu cực trên thị trường chứng khoán quốc tế ảnh hưởng không nhiều.

Chứng khoán Mỹ đêm qua lại có phiên sụt giảm đáng kể khi Dow Jones bốc ơhi 1,55%, S&P500 giảm 1,22%. Chứng khoán Mỹ đã giảm 5%- 6% trong 10 phiên gần nhất nhưng thị trường trong nước vẫn đi ngược dòng khá tích cực.

VN-Index sáng nay thậm chí có 45 phút đầu tiên khá tưng bừng, chỉ số lên cao nhất tới 1319,52 điểm, tăng 0,58% tương đương 7,6 điểm trước khi hạ nhiệt. Kết phiên sáng VN-Index còn tăng 0,14% tương đương 1,8 điểm.

Diễn biến trượt giảm là khá rõ ràng nhưng thay đổi trong độ rộng không cho thấy sự tiêu cực. Cụ thể, tại đỉnh chỉ số, độ rộng ghi nhận 230 mã tăng/143 mã giảm và kết phiên là 200 mã tăng/245 mã giảm. Những cổ phiếu mạnh từ sớm hầu như chỉ co hẹp biên độ. Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ yếu đi rõ rệt và thanh khoản cũng giảm.

Chỉ số VNSmallcap kết phiên sáng giảm 0,39%, Midcap tăng nhẹ 0,03% trong khi VN30-Index tăng 0,3%. Giá trị khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 22% so với sáng hôm qua tương đương 2.243 tỷ đồng nhưng VN30 lại tăng giao dịch 13% tương đương 484 tỷ đồng. Như vậy thanh khoản suy yếu do các cổ phiếu ngoài nhóm blue-chips. Giao dịch của rổ VN30 cũng đang chiếm tới 52,2% sàn HoSE.

Dù vậy mức độ trượt giá của các blue-chips cũng là nguyên nhân chính khiến VN-Index hạ dần độ cao. Rổ VN30 từ chỗ có tới 27 mã tăng giá, hiện chỉ còn 18 mã tăng và 12 mã giảm. Thống kê cho thấy có 28 cổ phiếu trượt giá so với đỉnh đầu phiên, trong đó 9 mã trượt hơn 1%. Rất may là hai trụ lớn VHM và VIC trượt giá không nhiều. VHM thậm chí vẫn đang chốt ở đỉnh cao nhất, tăng 1,9% trong khi VIC tụt nhẹ 0,12% so với đỉnh, vẫn còn tăng 1,07%. Một cổ phiếu khác không phải trụ là MBB cũng đang rất khá, tăng 1,28%. Tuy nhiên mã này lúc đạt đỉnh tăng tới 2,99%. LPB cũng vậy, đã trả lại thị trường khoảng 1,64% và còn tăng 1,41% so với tham chiếu.

Tổng thể nhóm blue-chips sáng nay giao dịch ổn định chứ không mạnh. Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất thì chỉ còn VHM và VIC khỏe, ba cổ phiếu ngân hàng khác tăng nhẹ là VCB tăng 0,22%, CTG tăng 0,36% và VPB tăng 0,52%. 5 mã đang đỏ là BID giảm 0,12%, FPT giảm 0,21%, TCB giảm 0,55%, HPG giảm 0,54% và GAS giảm 0,58%. Sự giằng co trong nhóm vốn hóa lớn nhất vẫn đủ để duy trì cân bằng cho chỉ số nhưng cũng không thể tạo đột biến được.

Dù vậy độ phân hóa trên thị trường vẫn đang có nét tích cực nhiều hơn. Đầu tiên là độ rộng khá cân bằng và cũng không phản ánh hết được sức mạnh của mỗi bên. Dù nhóm giảm nhiều hơn về số lượng nhưng thanh khoản chỉ chiếm 37,7% giá trị khớp lệnh sàn. Phía tăng ít hơn nhưng chiếm 54% giá trị sàn. Ngoài ra, nhìn từ góc độ tập trung dòng tiền, khả năng đẩy giá tăng vẫn nổi trội. Cụ thể, sàn HoSE đang có 23 cổ phiếu thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên – chiếm 59% tổng thanh khoản – thì chỉ có 5 mã đỏ và không mã nào giảm tới 1%, nhưng tới 17 mã tăng. Các cổ phiếu xuất sắc nhất về giá và thanh khoản là MBB tăng 1,28% khớp 487,2 tỷ đồng; HCM tăng 1,11% với 234,2 tỷ; VHM tăng 1,9% với 196,4 tỷ; GEX tăng 1,51% với 150,8 tỷ; VND tăng 1,11% với 101,2 tỷ.

Nhóm giảm giá sáng nay tuy nhiều về số lượng nhưng nhóm giảm sâu và xuất hiện lực bán tháo thì không có. Trong 245 mã đỏ chỉ có khoảng chục cổ phiếu giảm hơn 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. NLG, DGW, VGC, BCG, CSM là những cổ phiếu đáng kể nhất. Trong số này BCG là mã duy nhất có tiềm năng tăng thanh khoản khi xuất hiện dư bán sàn tới trên 63 triệu cổ.

Nhà đầu tư nước ngoài đang giao dịch sôi động đáng kể với giá trị mua vào trên HoSE lên đỉnh 17 tuần với gần 2.005 tỷ đồng. Phía bán ra cũng rất cao với 2.176,6 tỷ, tương ứng bán ròng 172 tỷ đồng. Dù vậy đây là mức bán ròng thấp nhất 8 phiên sáng vừa qua. Ngoài ra cũng không nhiều mã bị bán nổi trội. HPG -48,4 tỷ, NLG -38,5 tỷ, VCB -38 tỷ, GMD -29,5 tỷ là những cổ phiếu đáng chú ý nhất. Phía mua ròng có VHM +44 tỷ, MWG +41,3 tỷ, VPB +28 tỷ, CTG +27,5 tỷ, VCI +22 tỷ.