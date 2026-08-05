VN-Index gặp cản “cứng”, điều chỉnh rõ nét hơn

Áp lực bán dưới tham chiếu đã mạnh lên rõ rệt trong phiên chiều nay, nhất là ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận thanh khoản tăng 25% so với phiên sáng và sắc đỏ lan rộng…

VN-Index đã hồi lên sát mốc 1800 điểm.

VN30-Index tiếp tục phản ánh rõ nét hơn khi chịu tác động mạnh hơn của các cổ phiếu tầm trung. Đóng cửa chỉ số này giảm 0,54% với 6 mã tăng/18 mã giảm, trong khi VN-Index chỉ giảm 0,04%. Nhóm VN30 kết phiên với sắc đỏ lan rộng, trong đó 9 mã mất hơn 1% giá trị.

Thống kê cho thấy rổ blue-chips có tới 23 mã tụt giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 6 mã có cải thiện. Trong khi đó thanh khoản rổ này lại tăng 25%. Như vậy mặt bằng giá bị thấp xuống là do áp lực bán tăng lên, kéo thanh khoản tăng.

Trong số các cổ phiếu blue-chips chịu sức ép chiều nay có cả trụ VIC, VHM. Đặc biệt VHM xuất hiện thanh khoản rất cao, tăng gần 28% so với phiên sáng và giá lao dốc liên tục cả buổi chiều. Chốt phiên sáng VHM tăng tốt 2,75% nhưng đóng cửa chỉ còn +0,07% và dừng ở giá thấp nhất. Như vậy tính riêng chiều nay giá VHM lao dốc 2,61%. VCB, TCX, STB, SSI, LPB, FPT là các cổ phiếu khác trượt dốc quá 1% trong phiên chiều.

Các blue-chips tăng giá đã không thể bù đắp được sức nặng ở nhóm trượt giảm nói trên. Thêm nữa trong 6 mã có cải thiện thì chỉ hai mã dầu khí là đáng kể: GAS hồi mạnh từ sau 2h và đóng cửa vượt tham chiếu 0,86%, tương đương tăng 1,88% so với giá chốt buổi sáng. BSR cũng tương tự, tăng dốc đứng cùng thời gian và đóng cửa tăng 0,6% so với tham chiếu, tương đương tăng 2,86% so với phiên sáng.

Với các cổ phiếu vừa và nhỏ, tình trạng suy yếu cũng xuất hiện rõ hơn. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày chỉ còn 125 mã tăng và 189 mã giảm, kém hơn buổi sáng (156 mã tăng/134 mã giảm). Rõ ràng là sức ép điểm số ở các blue-chips đã tác động đến tâm lý chung. Nhóm cổ phiếu và và nhỏ cũng có nhiều mã tăng giá tốt ở nhịp này, nên nhu cầu chốt lời cũng tăng cao dần.

Sắc đỏ phủ kín nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất.

Toàn sàn HoSE vẫn còn 65 cổ phiếu tăng giá từ 1% trở lên, không thay đổi nhiều so với phiên sáng (70 mã). Tuy nhiên sức mạnh giá thì có suy yếu. Mặt khác, ở phía giảm, đã có 97 cổ phiếu giảm hơn 1%, nhiều gấp đôi phiên sáng. Điều này phản ánh khả năng nâng đỡ là khác nhau.

Dù vậy điểm chung so với phiên sáng vẫn là các mã giảm giá không xuất hiện thanh khoản quá lớn. 9 cổ phiếu thanh khoản trên trăm tỷ đồng ở nhóm giảm sâu từ 1% trở lên vẫn chủ yếu là blue-chips. VCI giảm 1,6%, VSC giảm 1,68%, DPM giảm 1,8% là các cổ phiếu duy nhất không thuộc VN30. Ngoài ra còn gần 20 cổ phiếu khác thanh khoản trong khoảng 10 tỷ trở lên nhưng cũng chỉ số ít giảm mạnh quá 2% là PVT giảm 2,14%, PC1 giảm 2,33%, PHR giảm 2,68%, HHS giảm 2,93% và TNI giảm 3,44%.

Ở phía tăng, tình hình kém khả quan hơn, khả năng nâng đỡ dồn lại ở số ít cổ phiếu. 20 mã tăng giá hơn 1% với giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên là tỷ trọng nhỏ trong tổng số xanh. NVL tăng 3,73%, TPB tăng 1,37%, PNJ tăng 6,91%, HCM tăng 1,79%, CII tăng 1,43%, FRT tăng 1,43%, VPI tăng 2,36% và GEL tăng 3,97% tập trung đại đa số thanh khoản của nhóm này khi đều khớp lệnh trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Điểm sáng từ khối ngoại vẫn còn, chiều nay HoSE được giải ngân ròng thêm 287,7 tỷ đồng, cao hơn phiên sáng một chút. Tính chung cả ngày khối này mua ròng xấp xỉ 500 tỷ ở sàn này, tập trung vào VHM +383,8 tỷ, VIC+147,6 tỷ, MBB +123,3 tỷ, PNJ +109,9 tỷ, CTG +73,6 tỷ, FPT +63 tỷ. Phía bán ròng có VPB -99 tỷ, VNM -72,2 tỷ, TCX -66,7 tỷ, VIB -48,3 tỷ.

VN-Index cao nhất hôm nay đã lên tới 1790,87 điểm, tiến sát tới mốc kháng cự tâm lý 1800 điểm. Đây cũng là vùng đáy đầu tháng 6/2026, vốn bị xuyên thủng trong phiên ngày 20/7 vừa qua.