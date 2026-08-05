Khối ngoại mua ròng phiên thứ ba liên tiếp, tổ chức trong nước bán

Khối ngoại mua ròng phiên thứ ba liên tiếp với giá trị khoảng 476,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 491,6 tỷ đồng.

Sau nhịp hồi phục gần 100 điểm từ vùng đáy gần nhất, áp lực chốt lời đã xuất hiện rõ nét khi nhiều nhà đầu tư lựa chọn hiện thực hóa lợi nhuận, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù VN-Index chỉ giảm 0,77 điểm, đóng cửa tại 1.776,46 điểm, diễn biến bên trong thị trường lại kém tích cực hơn nhiều so với mức giảm của chỉ số.

Độ rộng nghiêng hẳn về bên bán với 189 mã giảm so với 125 mã tăng, phản ánh áp lực điều chỉnh đã lan rộng trên nhiều nhóm ngành. Điểm đáng chú ý là chỉ số được nâng đỡ đáng kể bởi nhóm cổ phiếu trụ. VIC tăng 0,92%, VHM giữ được sắc xanh nhẹ, cùng với GAS, BSR, PLX, MWG và đặc biệt PNJ tiếp tục tăng kịch trần đã đóng góp hơn 5 điểm cho VN-Index. Nếu thiếu lực đỡ từ các cổ phiếu này, mức điều chỉnh của thị trường có thể đã lớn hơn đáng kể.

Ngược lại, nhóm ngân hàng – động lực chính của nhịp hồi phục trước đó – trở thành tâm điểm chốt lời. Hàng loạt cổ phiếu như VCB, VPB, MBB, LPB, STB đồng loạt giảm giá, trong khi CTG, TCB, BID cùng ACB, VIB, SHB bị kéo về mức tham chiếu vào cuối phiên. Tính chung, riêng rổ VN30 đã mất 10,47 điểm, cho thấy áp lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn.

Sắc đỏ cũng bao trùm nhiều nhóm ngành khác như công nghiệp, tiêu dùng thiết yếu, nguyên vật liệu và công nghệ thông tin. Các cổ phiếu tiêu biểu gồm MCH, VNM, MSN, HPG, GVR, ACV, FPT đều chịu áp lực điều chỉnh, phản ánh tâm lý thận trọng sau giai đoạn thị trường tăng nhanh. Dù vậy, diễn biến của dòng tiền vẫn mang đến tín hiệu tích cực.

Thanh khoản trên ba sàn đạt 21.300 tỷ đồng, cho thấy lực cầu bắt đáy vẫn hiện diện và sẵn sàng hấp thụ lượng cung chốt lời.

Đáng chú ý, khối ngoại mua ròng phiên thứ ba liên tiếp với giá trị khoảng 476,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 491,6 tỷ đồng.

Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất qua khớp lệnh là bất động sản và hàng cá nhân & gia dụng. Top mua ròng khớp lệnh của khối ngoại gồm các mã: VHM, VIC, MBB, PNJ, CTG, FPT, HPG, HVN, FRT, VND.

Ở chiều ngược lại, nhóm bị bán ròng mạnh nhất là thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng khớp lệnh gồm các mã: VPB, VNM, TCX, VIB, MSN, VSC, MSB, HDB, NLG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 540,0 tỷ đồng, trong đó mua ròng qua khớp lệnh 186,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 11/18 ngành, chủ yếu là ngân hàng. Top mua ròng tập trung gồm: ACB, VNM, SHB, VIB, HCM, TCX, MSN, VPB, MWG, BSR.

Ở chiều bán, họ bán ròng 7/18 ngành, chủ yếu là bất động sản và du lịch và giải trí. Top bán ròng gồm: VHM, VJC, PNJ, CTG, VIC, MBB, HVN, VIX, VPI.

Tự doanh bán ròng 724,1 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh bán ròng 152,3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm được mua ròng mạnh nhất là dịch vụ tài chính và điện, nước & xăng dầu khí đốt. Top mua ròng khớp lệnh gồm: CTG, VHM, VPB, VCB, HDB, SSI, E1VFVN30, DBC, POW, VIX.

Ở chiều bán, nhóm bị bán ròng mạnh nhất là công nghệ thông tin. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: FPT, HPG, MBB, LPB, STB, BSR, VIC, VJC, MCH, MSN.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 314,2 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ bán ròng 525,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 14/18 ngành, trong đó giá trị lớn nhất thuộc nhóm ngân hàng. Top bán ròng gồm: ACB, VIC, VHM, SHB, HCM, MBB, PNJ, VND, HPG, CTG.

Ở chiều mua, nhóm được mua ròng mạnh nhất là du lịch và giải trí. Top mua ròng gồm: VJC, VPB, TPB, NLG, BID, TCH, DIG, TCX, DGW, VPI.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.177,2 tỷ đồng, giảm 7,8%, chiếm 19,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý diễn ra tại KDC với gần 8,4 triệu cổ phiếu, tương đương 435,5 tỷ đồng, được giao dịch giữa cá nhân trong nước và tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, cổ phiếu MWG ghi nhận giao dịch thỏa thuận gần 5,2 triệu cổ phiếu, tương đương 372,5 tỷ đồng, được nhà đầu tư nước ngoài trao tay. Cổ phiếu GEE cũng có giao dịch thỏa thuận hơn 4,3 triệu cổ phiếu, tương đương 284,7 tỷ đồng, được cá nhân trong nước mua từ tổ chức trong nước.

Ngoài ra, giao dịch thỏa thuận trao tay giữa cá nhân trong nước còn xuất hiện ở nhiều cổ phiếu như: HCM, VJC, VCI, HDB, STB...

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm bất động sản, chứng khoán, xây dựng, thép, dầu khí, dược, vận tải, điện, viễn thông; trong khi giảm ở ngân hàng, thực phẩm và đồ uống, bán lẻ, thiết bị điện, công nghệ thông tin, khai khoáng, kho bãi.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.