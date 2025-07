Dòng tiền nội đột ngột giảm mạnh, loạt cổ phiếu lớn hạ độ cao, VN-Index lại mất đà

Sức mua có tín hiệu suy yếu đáng kể sáng nay khiến VN-Index từ chỗ tăng hơn 13 điểm nhanh chóng mất đà và chỉ còn tăng không đáng kể 0,92 điểm cuối phiên. Các cổ phiếu lớn VIC và VHM có ảnh hưởng rất nhiều, nhưng toàn bộ cổ phiếu blue-chips trong rổ VN30 cũng suy yếu rõ rệt.

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sụt giảm tới gần 22% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 16.604 tỷ đồng. Bất ngờ là khối ngoại vẫn giải ngân rất tốt, sáng nay mua vào 2.250 tỷ đồng, thậm chí là tăng 48% so với sáng hôm qua. Điều này cho thấy dòng tiền trong nước đã sụt giảm mạnh.

VN30-Index chốt phiên sáng đã giảm 0,27% so với tham chiếu, ghi nhận bước lùi đáng chú ý từ mức tăng 0,62% lúc cao nhất. Tuy nhiên độ rộng rổ này vẫn tốt với 20 mã tăng/9 mã giảm. Diễn biến chủ đạo là các cổ phiếu suy yếu từ từ. Thống kê cho thấy toàn bộ 30 mã của rổ đã lùi giá, trong đó 24 mã tụt giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất. VHM và VIC dĩ nhiên là rõ nét nhất. VHM ban đầu tăng nhẹ 0,33% nhưng đến cuối đã giảm 2,93%. VIC tại đỉnh tăng 0,78%, hiện thành giảm 2,87%. Chỉ riêng hai cổ phiếu này đã lấy đi 5,5 điểm khỏi VN-Index.

Dù vậy ảnh hưởng lên sức mạnh chỉ số không chỉ do VIC và VHM, rất nhiều cổ phiếu lớn khác cũng đang tụt giá với biên độ lớn. VCB đã mất 1,73% so với đỉnh và chỉ còn tăng nhẹ 0,48%. BID trả lại 1,26%, còn tăng 1,16% so với tham chiếu. TCB để mất 1,4%, còn tăng 0,29%. VPB trượt giảm 1,67% còn tăng 0,64%. HDB cổ phiếu đang khỏe nhất rổ VN30 với mức tăng 3,58% thực tế cũng đã phải lùi lại tới 3,17% so với đỉnh cao nhất. SHB, cổ phiếu mạnh thứ 2 của rổ với mức tăng 3,41% cũng đã trượt xuống 1,94%. VIB trượt 1,08% còn tăng 3,09%.

Hiện tượng trượt giá như vậy thường là do áp lực từ bên bán. Mặc dù mới nửa ngày giao dịch và dư địa thời gian để dòng tiền bắt đáy hoạt động còn nhiều, nhưng rõ ràng khả năng nâng đỡ ở vùng giá cao đang kém đi. Nếu tiền vẫn còn hưng phấn đuổi giá lên thì thanh khoản đã không thể sụt giảm như vậy và giá cũng tụt dần xuống.

Độ rộng sàn HoSE cuối phiên sáng còn khá tốt với 184 mã tăng/135 mã giảm. Tuy nhiên so với thời điểm thị trường mạnh nhất có 205 mã tăng/78 mã giảm, số lượng cổ phiếu đảo chiều là khá nhiều. Đó là chưa tính đến biên độ trượt giảm rộng ở nhiều cổ phiếu, dù chưa đến mức rơi qua tham chiếu. Thống kê sàn này có tới 54% số cổ phiếu phát sinh giao dịch sáng nay đã trượt giảm tối thiểu 1% so với mức cao nhất phiên.

Trong 184 mã xanh vẫn đang có 84 mã tăng quá 1% so với tham chiếu, bao gồm 17 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Đây là nhóm còn giữ được sức mạnh giá tốt nhất trong tương quan với nền thanh khoản lớn. Toàn bộ nhóm này cũng đã tụt giá ít nhất 1% trở lên. DIG, EIB, EVF, HDC, BSR, VHC cùng với nhiều blue-chips khác đang chịu áp lực mạnh ở vùng giá xanh.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn có 8 mã kịch trần, thanh khoản khá hạn chế. AAA tăng 4,94%, HVH tăng 3,91%, SIP tăng 3,75%, NLG tăng 3,02%, EVG tăng 2,96%, TRC tăng 2,4%, SBT tăng 2,22%, PAN tăng 2% là những cổ phiếu đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên.

Ở phía giảm thị trường chưa cho thấy áp lực bán vùng đỏ đáng kể. 45 cổ phiếu đang giảm hơn 1% thì giao dịch chỉ dồn vào khoảng 15 mã hàng đầu, trong đó 6 mã khớp vượt trăm tỷ đồng là SSI giảm 1,24%, VIC giảm 2,87%, VHM giảm 2,93%, LDG giảm 1,93%, MWG giảm 1,7%, GEX giảm 1,02%.

Nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận phiên sáng bán ròng thứ năm liên tiếp ở HoSE với giá trị -313,9 tỷ. Khối này tăng mua 48% so với sáng hôm qua nhưng cũng tăng bán 19%. Các giao dịch mua ròng hầu như chỉ dồn vào HDB +508,4 tỷ, VNM +110,2 tỷ, SHB +104,8 tỷ. Phía bán ròng có VHM -130,1 tỷ, MSN -121,3 tỷ, FPT -119,4 tỷ, VPB -91,2 tỷ, HPG -66,6 tỷ, VIC -48,2 tỷ, MWG -47,8 tỷ, STB -46,6 tỷ, VCB -35,3 tỷ.