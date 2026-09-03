Đồng yên bật tăng sau khi BOJ để ngỏ khả năng tăng mạnh lãi suất

Thị trường hoán đổi lãi suất qua đêm cũng đang phản ánh khả năng gần như 100% BOJ sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới...

Ảnh minh họa - Ảnh: Kyodo News.

Đồng yên Nhật Bản tăng giá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (2/9) và tiếp tục tăng trong sáng nay (3/9), sau khi một quan chức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) phát tín hiệu ủng hộ tăng lãi suất với bước nhảy lớn và liên tục.

Trong phiên ngày thứ Tư tại thị trường Mỹ, đồng yên có lúc tăng tới 0,5%, đạt 159,44 yên đổi 1 USD, sau khi giảm giá tới 160,39 yên đổi 1 USD. Sáng nay, tỷ giá đồng yên so với USD tiếp tục đi lên, có lúc đạt 158,63 yên đổi 1 USD.

Phát biểu vào ngày thứ Tư, ông Hajime Takata, một trong những thành viên cứng rắn của hội đồng thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), nói rằng mức tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm mỗi lần “không nhất thiết là cố định” và tăng lãi suất liên tục cũng là một khả năng.

“Thị trường đang phản ứng với tín hiệu từ ông Takata rằng BOJ có thể tăng lãi suất liên tiếp trong các cuộc họp. Tuyên bố này tiến xa hơn cả về lượng tăng và tốc độ tăng của lãi suất nếu so với các phát biểu gần đây của Thống đốc và Phó thống đốc BOJ”, chiến lược gia trưởng Akira Morgoa của ngân hàng Aozora Bank nhận định với hãng tin Bloomberg.

Đồng yên đã đương đầu áp lực mất giá kéo dài vì giá dầu tăng cao mà Nhật Bản là một nước phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng, cũng như khoảng cách lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản.

Hồi cuối tháng 7, đồng yên giảm giá xuống mức thấp nhất 4 thập kỷ gần 164 yên đổi 1 USD, dẫn tới đợt can thiệp phối hợp giữa nhà chức trách Nhật Bản và Bộ Tài chính Mỹ. Trong đợt can thiệp đó, Nhật Bản đã chi kỷ lục 96,4 tỷ USD.

Tuy nhiên, tác dụng của can thiệp không duy trì lâu. Sau khi hồi tới mức 155,21 yên đổi 1 USD nhờ can thiệp, đồng yên lại giảm quá ngưỡng nhạy cảm 160 yên/USD trong thời gian gần đây.

Cùng ngày thứ Tư, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda phát tín hiệu có thể tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Ông nói rằng các quan chức BOJ sẽ tính đến áp lực giá cả gia tăng khi đưa ra quyết định chính sách trong cuộc họp tới.

Thị trường hoán đổi lãi suất qua đêm cũng đang phản ánh khả năng gần như 100% BOJ sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 17-18/9. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Satsuki Katayama cách đây ít ngày, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng gợi ý rằng BOJ cần tăng lãi suất thêm.

Một số nhà phân tích cho rằng mức tăng mạnh của đồng yên trong phiên ngày thứ Tư có thể còn do nhà chức trách Mỹ và Nhật Bản đã có một động thái nào đó như kiểm tra tỷ giá (rate check), nhưng không phải là can thiệp ngoại hối.

“Đây là một mức tăng lớn, và thời điểm này cũng là phù hợp để Mỹ và Nhật Bản tiến hành kiểm tra tỷ giá, sau những phát biểu vào buổi sáng của các quan chức BOJ. Rất khó để xác định, nhưng tôi nghĩ có thể đã có một động thái kiểm tra tỷ giá để thử tạo ra một sự phục hồi cho đồng yên, sau khi đợt can thiệp gần đây không có nhiều tác dụng”, trưởng nghiên cứu Chris Scicluna của công ty Daiwa Capital Markets Europe nhận xét với hãng tin Reuters.

Trong một động thái kiểm tra tỷ giá, một chính phủ hoặc ngân hàng trung ương yêu cầu các định chế tài chính thông báo một tỷ giá, nhưng không tiến hành mua hay bán tiền tệ.

Phó chủ tịch Takafumi Onodera của ngân hàng Mitsubishi UFJ cho rằng mức tăng giá của đồng yên trong phiên ngày thứ Tư vẫn còn ít hơn so với những gì có thể được kỳ vọng từ một động thái can thiệp chính thức. “Trừ phi đồng yên tiếp tục tăng giá mạnh từ đây, mức tăng như vậy không phải là dấu hiệu của một hành động can thiệp chính thức”, ông Onodera nói với Reuters.

Còn theo chiến lược gia Eri Theoret của ngân hàng Scotiabank, việc đồng yên trượt giá trở lại ngưỡng 160 yên/USD gần đây cho thấy thị trường chưa nhận thấy các yếu tố căn bản hỗ trợ đồng yên ở thời điểm này.