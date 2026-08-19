“Nhật Bản nên tăng lãi suất liên tục”

Dù Nhật Bản đã nâng lãi suất chính sách lên 1%, lãi suất thực của nước này vẫn còn ở trạng thái âm...

Ảnh minh họa - Ảnh: Kyodo.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nên tăng lãi suất cơ bản tại mỗi cuộc họp cho tới khi lãi suất điều hành vượt mức 2%, nhằm thu hẹp khoảng cách lãi suất với Mỹ và giảm áp lực mất giá đối với đồng yên - theo quan điểm được ông Takehiko Nakao, một cựu quan chức Bộ Tài chính Nhật Bản, đưa ra trong một chương trình của kênh TV Tokyo vào ngày 17/8.

Ông Nakao cho rằng dù Nhật Bản đã nâng lãi suất chính sách lên 1%, lãi suất thực của nước này vẫn còn ở trạng thái âm, trong khi ở các quốc gia khác, lãi suất thực đều dương. Ông nói thêm việc lãi suất chính sách của Nhật Bản đạt mức 2,25% hoặc 2,5% là điều không có gì là bất thường, nhất là khi lạm phát ở nước này đang ở mức khoảng 2%.

Những bình luận trên của ông Nakao được đưa ra trong bối cảnh các nhà giao dịch trên thị trường tài chính đang dành mối quan tâm lớn cho thời điểm và tốc độ tăng của những đợt tăng lãi suất tiếp theo của BOJ.

Sau khi giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 1% vào tháng 7, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda đã cảnh báo về rủi ro lạm phát leo thang - một tín hiệu để ngỏ khả năng BOJ có đợt tăng lãi suất tiếp theo sớm nhất vào tháng 9. Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi cũng ủng hộ việc BOJ tăng lãi suất ngắn hạn - theo tiết lộ của các nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg.

Thị trường hoán đổi lãi suất qua đêm cho thấy các nhà giao dịch đang định giá với xác suất 79% rằng BOJ sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách vào ngày 18/9.

Mối quan tâm thị trường cũng đang hướng tới việc việc liệu BOJ có thể đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách, xét tới đồng yên đang yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật tăng cao.

Các nhà quan sát đang tính đến khả năng BOJ tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 9 hoặc tháng 10, hoặc tăng 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9 hoặc tháng 10 và có thêm một đợt tăng như vậy nữa vào tháng 12.

Ngày 18/8, đồng yên tiếp tục giảm giá so với USD, về mức gần 159,7 yên đổi 1 USD, gần với mức nhạy cảm tâm lý 160 yên/USD và cách không xa mức đáy của 4 thập kỷ gần 164 yên đổi 1 USD thiết lập vào tháng 7, trước khi Nhật Bản và Mỹ có đợt can thiệp phối hợp vào thị trường ngoại hối.

Cùng ngày, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản tăng lên mức hơn 2,94%, cao nhất trong 3 thập kỷ. Lợi suất tăng do đồng yên yếu làm dấy lên lo ngại về lạm phát và thúc đẩy các nhà đầu tư đặt cược vào việc BOJ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Shoki Omori - một nhà phân tích tại ngân hàng Deutsche Bank - cho biết mức 3% của lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản là "một tuyến phòng thủ quan trọng cho uy tín tài khóa" của Tokyo, vì đó là lãi suất giả định trong ngân sách chính phủ. Lợi suất đạt mức 3% "sẽ biểu thị một đợt tăng lãi suất mà Chính phủ Nhật không lường trước được”, ông nói.

Diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm qua các năm. Đơn vị: % - Nguồn: Bloomberg/FT.

Ông Junichi Makino, nhà kinh tế trưởng tại công ty SMBC Nikko, cho biết: "Sự gia tăng kỳ vọng lạm phát ở Nhật Bản dường như phản ánh sự yếu kém gần đây của đồng yên”. Ông bổ sung rằng lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật có thể giảm trở lại nếu kỳ vọng lạm phát suy yếu về ngang với dự báo lạm phát cơ bản của BOJ là khoảng 1,2%.

Đáng chú ý, đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm diễn ra bất chấp số liệu thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhật Bản bất ngờ chậm lại trong quý 2 vừa qua. Sự trái chiều này có thể làm phức tạp thêm quyết định lãi suất sắp tới của BOJ.

Theo số liệu công bố ngày 17/8, tổng sản phẩm trong nước (GDP) thực tế của Nhật tăng 1,1% theo cơ sở hàng năm trong quý 2, thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 2% của giới chuyên gia kinh tế.