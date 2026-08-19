Thứ Tư, 19/08/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

“Nhật Bản nên tăng lãi suất liên tục”

A An Huy

Dù Nhật Bản đã nâng lãi suất chính sách lên 1%, lãi suất thực của nước này vẫn còn ở trạng thái âm...

Ảnh minh họa - Ảnh: Kyodo.
Ảnh minh họa - Ảnh: Kyodo.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nên tăng lãi suất cơ bản tại mỗi cuộc họp cho tới khi lãi suất điều hành vượt mức 2%, nhằm thu hẹp khoảng cách lãi suất với Mỹ và giảm áp lực mất giá đối với đồng yên - theo quan điểm được ông Takehiko Nakao, một cựu quan chức Bộ Tài chính Nhật Bản, đưa ra trong một chương trình của kênh TV Tokyo vào ngày 17/8.

Ông Nakao cho rằng dù Nhật Bản đã nâng lãi suất chính sách lên 1%, lãi suất thực của nước này vẫn còn ở trạng thái âm, trong khi ở các quốc gia khác, lãi suất thực đều dương. Ông nói thêm việc lãi suất chính sách của Nhật Bản đạt mức 2,25% hoặc 2,5% là điều không có gì là bất thường, nhất là khi lạm phát ở nước này đang ở mức khoảng 2%.

Những bình luận trên của ông Nakao được đưa ra trong bối cảnh các nhà giao dịch trên thị trường tài chính đang dành mối quan tâm lớn cho thời điểm và tốc độ tăng của những đợt tăng lãi suất tiếp theo của BOJ.

Sau khi giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 1% vào tháng 7, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda đã cảnh báo về rủi ro lạm phát leo thang - một tín hiệu để ngỏ khả năng BOJ có đợt tăng lãi suất tiếp theo sớm nhất vào tháng 9. Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi cũng ủng hộ việc BOJ tăng lãi suất ngắn hạn - theo tiết lộ của các nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg.

Thị trường hoán đổi lãi suất qua đêm cho thấy các nhà giao dịch đang định giá với xác suất 79% rằng BOJ sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách vào ngày 18/9.

Mối quan tâm thị trường cũng đang hướng tới việc việc liệu BOJ có thể đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách, xét tới đồng yên đang yếu và lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật tăng cao.

Các nhà quan sát đang tính đến khả năng BOJ tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong tháng 9 hoặc tháng 10, hoặc tăng 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9 hoặc tháng 10 và có thêm một đợt tăng như vậy nữa vào tháng 12.

Ngày 18/8, đồng yên tiếp tục giảm giá so với USD, về mức gần 159,7 yên đổi 1 USD, gần với mức nhạy cảm tâm lý 160 yên/USD và cách không xa mức đáy của 4 thập kỷ gần 164 yên đổi 1 USD thiết lập vào tháng 7, trước khi Nhật Bản và Mỹ có đợt can thiệp phối hợp vào thị trường ngoại hối.

Cùng ngày, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản tăng lên mức hơn 2,94%, cao nhất trong 3 thập kỷ. Lợi suất tăng do đồng yên yếu làm dấy lên lo ngại về lạm phát và thúc đẩy các nhà đầu tư đặt cược vào việc BOJ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9.

Trao đổi với tờ báo Financial Times, ông Shoki Omori - một nhà phân tích tại ngân hàng Deutsche Bank - cho biết mức 3% của lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản là "một tuyến phòng thủ quan trọng cho uy tín tài khóa" của Tokyo, vì đó là lãi suất giả định trong ngân sách chính phủ. Lợi suất đạt mức 3% "sẽ biểu thị một đợt tăng lãi suất mà Chính phủ Nhật không lường trước được”, ông nói.

Diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm qua các năm. Đơn vị: % - Nguồn: Bloomberg/FT.
Diễn biến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm qua các năm. Đơn vị: % - Nguồn: Bloomberg/FT.

Ông Junichi Makino, nhà kinh tế trưởng tại công ty SMBC Nikko, cho biết: "Sự gia tăng kỳ vọng lạm phát ở Nhật Bản dường như phản ánh sự yếu kém gần đây của đồng yên”. Ông bổ sung rằng lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật có thể giảm trở lại nếu kỳ vọng lạm phát suy yếu về ngang với dự báo lạm phát cơ bản của BOJ là khoảng 1,2%.

Đáng chú ý, đà tăng lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 10 năm diễn ra bất chấp số liệu thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhật Bản bất ngờ chậm lại trong quý 2 vừa qua. Sự trái chiều này có thể làm phức tạp thêm quyết định lãi suất sắp tới của BOJ.

Theo số liệu công bố ngày 17/8, tổng sản phẩm trong nước (GDP) thực tế của Nhật tăng 1,1% theo cơ sở hàng năm trong quý 2, thấp hơn nhiều so với mức dự báo tăng 2% của giới chuyên gia kinh tế.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

BOJ VnEconomy chính sách tiền tệ VnEconomy kinh tế nhật bản VnEconomy lãi suất VnEconomy ngân hàng trung ương VnEconomy Nhật bản VnEconomy thế giới VnEconomy Yên nhật VnEconomy

Chủ đề

Biến động đồng Yên Nhật

Xem thêm VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Vàng có thể đang lấy lại địa vị “hầm trú ẩn”

Vàng có thể đang lấy lại địa vị “hầm trú ẩn”

Với cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc, vàng dường như đang phát huy vai trò một kênh đầu tư an toàn, sau một thời gian địa vị này bị “vùi dập” bởi nỗi lo lãi suất cao hơn lâu hơn...

VnEconomy Xem thêm
Kinh tế Chuyển động 24h Kinh doanh

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Đột phá thể chế năng lượng tạo lợi thế cạnh tranh

VnEconomy Đột phá thể chế năng lượng tạo lợi thế cạnh tranh

Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

197 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy