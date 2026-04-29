Chứng khoán Mỹ quay đầu giảm do chốt lời, giá dầu nhảy qua mốc 110 USD/thùng

Bình Minh

29/04/2026, 07:55

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (28/4), do giá dầu tiếp tục leo thang và một thông tin bất lợi về OpenAI...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Giá dầu Brent vượt mức 110 USD/thùng trong bối cảnh đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào ngưng trệ, cùng sự kiện gây sốc là Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UEA) rút khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC).

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,49%, chốt ở mức 7.138,8 USD/oz. Chỉ số Nasdaq trượt 0,9%, còn 24.663,8 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 25,86 điểm, tương đương giảm 0,05%, còn 49.141,93 điểm.

Theo một bài báo của tờ Wall Street Journal, tăng trưởng về doanh thu và lượng người dùng mới của OpenAI đã giảm xuống dưới mục tiêu của công ty này trong thời gian gần đây. Bài báo cũng nói Giám đốc tài chính (CFO) Sarah Friar của OpenAI đã cảnh báo với ban lãnh đạo công ty rằng công ty có thể sẽ mất khả năng thanh toán các hợp đồng điện toán trong tương lai nếu doanh thu tăng trưởng không đủ nhanh.

Sau những thông tin này, cổ phiếu chip đồng loạt giảm, gây sức ép lên các chỉ số. Nvidia giảm hơn 1%, Broadcom trượt hơn 4%, AMD giảm hơn 3%, còn Oracle mất khoảng 4%.

Với Dow Jones, mức giảm của phiên này hạn chế nhờ cú tăng 4% của cổ phiếu Coca-Cola sau khi công ty công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 với lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng.

Các nhà phân tích nhận định phiên giảm này còn do hoạt động chốt lời của giới đầu tư sau khi S&P 500 và Nasdaq liên tục lập kỷ lục mới trong thời gian gần đây. Chưa kể, nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng hơn trước khi một loạt công ty niêm yết lớn công bố báo cáo tài chính trong tuần này, bao gồm 5 công ty trong nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn Magnificent 7. Trong đó, Alphabet, Amazon, Meta Platforms và Microsoft sẽ công bố báo cáo vào ngày thứ Tư, và Apple vào ngày thứ Năm.

Dù mới lập kỷ lục vào hôm thứ Hai tuần này, mức tăng của thị trường là khá dè dặt, trong bối cảnh giá dầu tiếp tục leo cao khi tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran ngưng trệ.

Ngày thứ Ba, một quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin Reuters rằng Tổng thống Donald Trump không hài lòng với đề xuất mà phía Iran đưa ra về việc mở cửa lại eo biển Hormuz. Thông tin này đã làm suy yếu những tia hy vọng trước đó về một giải pháp hòa bình để kết thúc cuộc xung đột này và khai thông tuyến đường biển giữ vai trò huyết mạch đối với vận tải năng lượng toàn cầu.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 2,8%, chốt phiên ở mức 111,26 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng hơn 3%, chốt ở mức 99,93 USD/thùng.

Xu hướng tăng cao của giá dầu đang đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương lớn phải giữ lãi suất cao hơn lâu hơn để chống lại áp lực lạm phát.

Cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bắt đầu vào ngày thứ Ba và sẽ kết thúc vào chiều ngày thứ Tư (29/4) theo giờ Mỹ bằng một tuyên bố lãi suất và một buổi họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Giới phân tích dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp này và phát tín hiệu tiếp tục “chờ xem”.

Ngoài Fed, một loạt ngân hàng trung ương lớn khác cũng họp trong tuần này, bao gồm Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) họp vào ngày thứ Năm. Theo dự báo, các ngân hàng trung ương này sẽ đều giữ nguyên lãi suất.

Trao đổi với Reuters, Chủ tịch Andy Lipow của công ty tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates nhận định ngay cả khi chiến tranh ở Vùng Vịnh sớm kết thúc, sẽ phải mất nhiều tháng để thị trường năng lượng toàn cầu quay trở lại trạng thái bình thường. Ông nói rằng đó là khoảng thời gian cần thiết để dỡ mìn ở eo biển Hormuz, giải tỏa tình trạng ứ nghẽn tàu chở dầu, và dần khôi phục hoạt động khai thác và lọc hóa dầu.

Khi tính tới tất cả những chậm trễ trong vận tải và phân phối, ông Lipow nhận định sẽ mất ít nhất 4-6 tháng để thị trường đi vào ổn định, và giá dầu có thể sẽ duy trì ở mức cao trong trung hạn do lượng tồn trữ giảm xuống thấp.

“Xung đột càng kéo dài, giá dầu càng cao, nhất là vì lượng dầu tồn trữ bị rút xuống những mức thấp nguy hiểm. Nếu xung đột kết thúc ngay, giá dầu sẽ giảm ngay 10 USD/thùng”, ông nói.

Trong một diễn biến khác, UAE tuyên bố sẽ rút khỏi OPEC từ ngày 1/5 và cũng sẽ không còn là một thành viên của OPEC+, liên minh giữa OPEC và một số nước sản xuất dầu ngoài khối gồm Nga. Giới phân tích cho rằng việc UAE ra khỏi OPEC sẽ làm suy yếu ảnh hưởng của khối này đối với thị trường dầu lửa và có thể gây áp lực giảm lên giá dầu trong dài hạn.

Trung Quốc đưa ra cảnh báo đối với Liên minh châu Âu (EU) về dự luật mới được đề xuất nhằm tăng cường sức mạnh cho nền sản xuất công nghiệp của khối này trước sự cạnh tranh từ các sản phẩm nhập khẩu có giá rẻ hơn...

Tuần này là một tuần quan trọng của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ toàn cầu, khi một loạt ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới có cuộc họp chính sách giữa lúc thị trường năng lượng biến động mạnh do các động thái khó lường liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Trong vòng chưa đầy 10 ngày, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã bán ròng gần 20 tấn vàng...

Chile hiện là nước có trữ lượng kim loại đồng lớn nhất thế giới, với khoảng 180 triệu tấn - gần gấp đôi Australia, nước đứng thứ hai...

Trong lúc eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa và hạ tầng dầu khí ở các nước Vùng Vịnh khó có thể phục hồi sớm sau khi hứng chịu thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, hai ngân hàng lớn là Goldman Sachs và Citigroup đồng loạt nâng dự báo giá dầu...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

