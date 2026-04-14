Dragon Capital nâng tỷ lệ sở hữu tại DPG lên hơn 11%

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa thông qua hai quỹ đã mua vào tổng cộng 162.000 cổ phiếu DPG vào ngày 9/4 vừa qua.

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (mã DPG-HOSE).

Theo đó, Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa thông qua hai quỹ đã mua vào tổng cộng 162.000 cổ phiếu DPG. Cụ thể, quỹ Norges Bank mua 150.000 cổ phiếu và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua 12.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch nêu trên, Dragon Capital đã tăng sở hữu cổ phiếu DPG từ hơn 12,99 triệu cổ phiếu, chiếm 10,9567% tại DPG lên gần 13,16 triệu cổ phiếu, chiếm 11,0933% vốn tại DPG.

Mới đây, CTCP Tập đoàn Đạt Phương (DPG) đã công bố kế hoạch năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 8,5 nghìn tỷ đồng (+79% so với kế hoạch năm 2025, +74% so với kết quả năm 2025) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 455 tỷ đồng (+60% so với kế hoạch năm 2025, +33% so với kết quả năm 2025). Các mức này lần lượt tương đương 135% dự báo doanh thu và 58% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của VCSC.

Theo VCSC, việc kế hoạch doanh thu cao hơn so với dự báo của VCSC phản ánh kỳ vọng của DPG về mức tăng trưởng mạnh của mảng xây dựng (cao hơn 60% so với dự báo của VCSC); nhà máy kính năng lượng mặt trời PV dự kiến bắt đầu vận hành trong năm 2026, qua đó bù đắp cho tiến độ bán hàng chậm hơn 23% tại dự án Casamia Balance.

VCSC cho rằng nguyên nhân kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số thấp hơn dự báo của VCSC chủ yếu là do DPG đưa ra giả định thận trọng hơn đối với lợi nhuận ghi nhận tại dự án Casamia Balanca, với biên lợi nhuận ròng chỉ ở mức 8%, trong khi doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt chỉ tương đương 77%/21% dự báo của VCSC, qua đó lấn át tác động tích cực của mức lợi nhuận cao hơn từ mảng xây dựng.

Về chính sách chia cổ tức nhìn chung thấp hơn so với dự báo của VCSC. DPG đề xuất kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt ở mức 600 đồng/cổ phiếu cho năm 2025, thấp hơn 40% so với dự báo của VCSC. DPG cũng đưa ra kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2026 bằng tiền mặt ở mức 500–1.000 đồng/cổ phiếu (so với dự báo của VCSC là 1.000 đồng/cổ phiếu).

Về tiến độ xây dựng dự án kính năng lượng mặt trời PV đang diễn ra tương đối nhanh chóng: Công ty đặt mục tiêu sẽ hoàn thành phần xây dựng vào tháng 05/2026, tiếp theo là đốt lò vào tháng 08/2026 và hoàn tất lắp đặt thiết bị vào tháng 09/2026. Nhà máy dự kiến sẽ chạy thử và bắt đầu vận hành vào tháng 10/2026, nhìn chung sớm hơn so với dự báo hiện tại của VCSC là trong năm 2027. Trong năm 2026, dự án được dự kiến sẽ đạt mức tổng sản lượng khoảng 5,17 triệu m² kính, bao gồm 3,01 triệu m² kính xây dựng và 2,16 triệu m² kính năng lượng mặt trời PV.

VCSC cho rằng mục đích của việc bổ sung thêm mảng sản xuất kính xây dựng là để tối ưu hóa hiệu suất

hoạt động trong thời gian chờ hoàn tất các chứng nhận chất lượng cần thiết cho kính năng lượng mặt trời PV. Đối với dự án này, DPG đặt mục tiêu đạt mức doanh thu 266 tỷ đồng và ghi nhận lỗ ròng ở mức 39 tỷ đồng trong năm 2026.

Đối với các dự án khác như khách sạn Đồng Nà, cụm công nghiệp Điền Lộc và khu đô thị Phú Hải South đang tiếp tục được triển khai các thủ tục pháp lý, thiết kế và giải phóng mặt bằng và nhìn chung, VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo lợi nhuận năm 2026 của VCSC, do mức lợi nhuận thấp hơn tại dự án Casamia Balanca có khả năng sẽ lấn át tác động từ mức lợi nhuận cao hơn của mảng xây dựng, dù cần chờ thêm đánh giá chi tiết.

Hiện VCSC đang có khuyến nghị "mua" đối với DPG với giá mục tiêu là 48.700 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên ngày 13/4, giá cổ phiếu DPG tăng 3,39% lên 44.200 đồng/cổ phiếu.