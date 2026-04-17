Dragon Capital thoái vốn, không còn là cổ đông lớn tại PVD

Hà Anh

17/04/2026, 08:27

Một thành viên thuộc quỹ ngoại Dragon Capital là Hanoi Investment Holdings Limited đã bán 200.000 cổ phiếu PVD, trong phiên 10/04

Sơ đồ giá cổ phiếu PVD trên TradingView.

Quỹ ngoại Dragon Capital vừa báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã PVD-HOSE).

Theo đó, một thành viên thuộc quỹ ngoại Dragon Capital là Hanoi Investment Holdings Limited đã bán 200.000 cổ phiếu PVD, trong phiên 10/04. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm giảm từ hơn 27,8 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 5% xuống còn hơn 27,6 triệu cổ phiếu, chiếm 4,97% vốn tại PVD.

Tạm tính theo giá đóng cửa ngày 10/04 của PVD là 32.850 đồng/cổ phiếu, ước tính Dragon Capital thu về khoảng 6,6 tỷ đồng.

Mới đây, VCSC điều chỉnh tăng 13% giá mục tiêu lên mức 40.300 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị "mua" đối với cổ phiếu PVD. VCSC cho biết việc điều chỉnh tăng giá mục tiêu đến từ mức tăng 12% của VCSC đối với dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số hợp nhất trong giai đoạn 2026–2030 (với các mức điều chỉnh lần lượt là +0%/+7%/+16%/+15%/+14% cho từng năm trong giai đoạn). Nếu theo kịch bản tích cực, giá mục tiêu tương ứng sẽ đạt 43.600 đồng/cổ phiếu.

VCSC cho biết mức điều chỉnh tăng đối với lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số hợp nhất chủ yếu được thúc đẩy bởi.

Một là, giả định của VCSC rằng PVD sẽ mua thêm một giàn khoan tự nâng (JU) (PVD XII, nắm giữ 51% cổ phần), đóng góp từ năm 2028;

Hai là, mức tăng 0,5% của giá thuê giàn JU trung bình trong giai đoạn 2026–2030; Ba là, sự gia tăng doanh thu của dịch vụ liên quan đến giếng khoan cùng với chi phí hoạt động tiền mặt giảm 3%, dựa trên kết quả năm 2025; và cuối cùng là mức tăng 3,9 triệu USD/năm trong lợi nhuận từ các công ty liên kết giai đoạn 2026–2030, phản ánh hoạt động thăm dò và khai thác (E&P) tại Việt Nam đang tăng tốc.

Bên cạnh đó, VCSC dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số cốt lõi năm 2026 sẽ tăng mạnh 52% YoY, nhờ được thúc đẩy bởi: sự phục hồi của hiệu suất hoạt động giàn JU, mức tăng 1,2% của giá thuê ngày giàn JU, đóng góp mới từ PVD VIII; mức tăng 35% YoY của lợi nhuận gộp mảng dịch vụ liên quan đến giếng khoan; và mức tăng 15% YoY của lợi nhuận từ các công ty liên kết.

VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) của lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2026–2028 sẽ ghi nhận ở mức 57%, nhờ được thúc đẩy bởi mức tăng 7% mỗi năm của giá thuê ngày, đóng góp từ PVD IX (từ tháng 4/2026) và PVD X (từ năm 2028), sự phục hồi của mảng dịch vụ giếng khoan, và lợi nhuận từ các công ty liên doanh, tiệm cận mức đỉnh năm 2014 từ năm 2028.

Hiện PVD sở hữu mức định giá hấp dẫn với P/E dự phóng năm 2026 đạt 16 lần, thấp hơn so với mức P/E trung vị trong quá khứ của chính công ty là 32 lần, và tương ứng với mức PEG là 0,3.

VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ là tăng vốn điều lệ 66,9% thông qua cổ tức bằng cổ phiếu và rủi ro đối với PVD là việc mở rộng đội giàn khoan diễn ra chậm hơn dự kiến; giá thuê ngày/giá dầu thấp hơn kỳ vọng.

Được biết, PVD sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Khách sạn Rex Sài Gòn, số 141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Tp.HCM. Theo đó, PVD lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 11.185 tỷ  và lợi nhuận sau thuế đạt 800 tỷ (giảm so với thực hiện năm 2025); vốn chủ sở hữu tăng từ 17.098 tỷ lên 17.851 tỷ đồng; tổng tài sản tăng từ 28.310 tỷ lên 28.714 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2025, tổng doanh thu thực hiện năm 2025 là 11.553 tỷ đồng, vượt 4.353 tỷ đồng (60%) so với số kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt năm 2025 là 7.200 tỷ đồng và tăng 1.987 tỷ đồng (21 %) so với doanh thu thực hiện năm trước. Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 là 1.052 tỷ đồng, vượt 522 tỷ đồng (98%) so với số kế hoạch đã được ĐHĐCĐ phê duyệt năm 2025 là 530 tỷ đồng và tăng 354 tỷ đồng (51%) so với năm trước.

Theo PVD, kết quả này có được chủ yếu là do các giàn khoan tự nâng, giàn khoan tiếp trợ nửa nổi nửa chìm và giàn khoan thuê của PV Drilling có hiệu suất hoạt động và hiệu suất sử dụng cao, kết quả của các đơn vị thành viên tốt hơn kế hoạch, đặc biệt là kết quả hoạt động của các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan chủ yếu do thị trường khoan dầu khí trong nước sôi động hơn trong năm 2025.

