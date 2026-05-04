Dự báo nguy cơ mưa đá sẽ tiếp tục xuất hiện thời gian tới và dấu hiệu nhận biết

Đỗ Phong

04/05/2026, 19:04

Trong năm 2026, nắng nóng được dự báo nhiều và gay gắt hơn so với trung bình, mưa và bão ít hơn nhưng hiện tượng dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa và hiện tượng mưa lớn cục bộ có thể xuất hiện nhiều. Theo đánh giá sơ bộ, hiện tượng mưa đá xuất hiện tập trung nhiều trên cả miền núi, trung du và đồng bằng giai đoạn đầu tháng 5/2026 là điều hiếm gặp...

Mưa đá tại xã Yên Trạch, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Văn Chương

Nhận định này được chuyên gia khí tượng thủy văn nhấn mạnh chiều ngày 4/5/2026 khi đánh giá về diễn biến mưa đá trong thời gian qua ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và dự báo xu thế thiên tai, nguy cơ mưa đá trong thời gian tới.

MƯA ĐÁ XUẤT HIỆN TẬP TRUNG NHIỀU TRÊN CẢ MIỀN NÚI, TRUNG DU VÀ ĐỒNG BẰNG LÀ ĐIỀU HIẾM GẶP

Trong các ngày 02-04/5/2026 dông, lốc, sét và đặc biệt là mưa đá đã gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo số liệu ghi nhận được cũng như cập nhật báo cáo từ các địa phương cho thấy chỉ tính riêng trong chiều tối và đêm ngày 02/5 dông, lốc, mưa đá đã xảy ra tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và thủ đô Hà Nội. Chiều tối và đêm 03/5 có thêm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đã ghi nhận xảy ra dông lốc, sét và mưa đá.

Ngoài dông, lốc, mưa đá cũng trong khoảng thời gian từ chiều tối 02/5 đến sáng nay 04/5, trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy ra mưa dông diện rộng, cục bộ đã có những điểm mưa to đến rất to như: trạm Tân Pheo (Phú Thọ) 171 mm, Lâm Thao (Phú Thọ) 168 mm, Kỳ Giang (Hà Tĩnh) 156 mm,…

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ảnh: Cục Khí tượng Thủy văn

Đánh giá về hiện tượng mưa dông, mưa đá những ngày qua, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng thông thường mưa dông, lốc sét xuất hiện trong khoảng thời gian giao mùa (tháng 4 và tháng 5 và giai đoạn tháng 9-10) trên khu vực các tỉnh miền Bắc không phải là bất thường và không hiếm gặp.

Tuy nhiên, “với giai đoạn đầu tháng 5/2026, theo đánh giá sơ bộ, hiện tượng mưa đá xuất hiện tập trung nhiều trên cả khu vực miền núi, trung du và đồng bằng là một điều hiếm gặp”, ông Hưởng nhận xét.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, ông Hưởng cho rằng mưa đá kích thước lớn, có hạt đá cỡ quả trứng gà hoặc bóng tennis xảy ra trong những ngày gần đây tại các tỉnh như Phú Thọ và Thái Nguyên có thể là do trong những ngày qua, khu vực này liên tục duy trì trạng thái nóng ẩm, có nắng ban ngày, làm tích lũy năng lượng đối lưu trong khí quyển; trên cao tồn tại rãnh thấp trong đới gió tây mạnh ở độ cao khoảng 5000m.

Cùng thời điểm đó, ở phía Bắc có bộ phận không khí lạnh yếu dịch chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ. Vào thời gian buổi chiều, do nhiệt độ tăng cao, khối không khí nóng ẩm bị đẩy bốc lên mạnh, hình thành các đám mây dông phát triển rất nhanh theo chiều thẳng đứng.

“Chính trong môi trường có độ bất ổn định lớn này, dòng khí đi lên rất mạnh để giữ các khối băng trong các đám mây dông lâu hơn và khiến chúng ngày càng lớn trước khi rơi xuống; các hạt đá này nếu tan hết thành nước trước khi tới mặt đất sẽ tạo thành các trận mưa bình thường, nếu không kịp tan hết thì sẽ tạo thành các trận mưa đá”, ông Hưởng lý giải.

DỰ BÁO VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT KHI XẢY RA MƯA ĐÁ

Đưa ra dự báo xu thế thiên tai và mưa đá trong thời gian tới, chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết khả năng rất cao xuất hiện El Niño (80–90%) từ giữa năm 2026, có thể đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm (20–25%) và kéo dài sang năm 2027.

Trong năm nay, nắng nóng được dự báo nhiều và gay gắt hơn so với trung bình, mưa và bão thì ít hơn nhưng hiện tượng dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa và hiện tượng mưa lớn cục bộ cũng có thể xuất hiện nhiều. Mưa lớn cục bộ, cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đô thị, đặc biệt tại khu vực miền núi và địa hình dốc.

Ông Hưởng dự báo “gần khoảng ngày 8-9/5 (khoảng thứ 6-7 tuần này) lại có thêm một đợt không khí lạnh mới tác động, nên miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa dông và lại phải đối mặt với nguy cơ tố, lốc; mưa đá và gió giật mạnh”.

Mưa đá tại xã Thành An, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Hoa

Ngoài ra, khoảng ngày 5-7/5/2026, trên khu vực phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông diện rộng. Thời gian mưa tập trung trong khoảng từ chiều đến tối. Trong mưa dông cần cảnh giác với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chia sẻ về dấu hiệu nhận biết khi xảy ra mưa đá, ông Hưởng cho biết mưa đá là hiện tượng có quy mô rất nhỏ thường đi kèm với các trận dông mạnh trong giai đoạn chuyển mùa.

Mưa đá thường đi kèm những dấu hiệu khá đặc trưng mà người dân có thể chủ động nhận biết, như bầu trời xuất hiện mây dông phát triển mạnh, không khí chuyển từ oi nóng sang mát lạnh rất nhanh, gió giật mạnh, mưa rào lớn kèm theo sấm sét. Khi xuất hiện các dấu hiệu này, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh ở ngoài trời hoặc dưới các cây lớn.
Ông Nguyễn Văn Hưởng

Để ứng phó khi xuất hiện dông, lốc, sét và mưa đá, chuyên gia khí tượng thủy văn lưu ý người dân cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo. Trong giai đoạn chuyển mùa (tháng 4-5 và tháng 10-11), khi quan sát thấy bầu trời tối sầm, các đám mây dông mạnh phát triển, đó là khi có nguy cơ xảy ra dông, lốc và mưa đá, người dân hạn chế ra ngoài đường, tìm nơi trú ẩn an toàn chờ qua cơn dông mới tiếp tục di chuyển, tránh đứng dưới cây to, cột điện, biển quảng cáo hoặc các công trình tạm.

Đặc biệt, khi có mưa đá, người dân nên trú trong nhà, đóng kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích.

Đối với gió giật mạnh, cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ. Ngoài ra, tắt các thiết bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét đánh.

Cập nhật các cảnh báo thời tiết bất thường và nguy hiểm trên điện thoại di động

Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Tình trạng hỗn loạn khí hậu đang viết lại các quy luật thời tiết

Việt Nam mới bù đắp được 30% thiệt hại do thiên tai

Những yêu cầu mới trong kiểm kê khí nhà kính, xác định "dấu chân carbon"

Việt Nam đã chính thức triển khai thí điểm phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính cho giai đoạn 2025-2026 với 110 cơ sở trọng điểm thuộc lĩnh vực nhiệt điện, sắt thép và xi măng. Đây không chỉ là bước thử nghiệm kỹ thuật khắt khe mà còn là thông điệp mạnh mẽ về việc định hình lại phương thức sản xuất và quản trị phát thải tại các doanh nghiệp có lượng phát thải khí nhà kính lớn...

Xung đột Trung Đông thúc đẩy tham vọng điện hạt nhân ở Đông Nam Á

Cuộc xung đột tại Iran đang làm gia tăng những lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu, đồng thời có thể trở thành cú hích quan trọng thúc đẩy các quốc gia Đông Nam Á đẩy nhanh kế hoạch phát triển điện hạt nhân nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt từ Trung Đông…

Việt Nam – Nhật Bản ký loạt văn kiện, mở rộng hợp tác từ hạ tầng đến chuyển đổi số

Ngày 2/5, sau hội đàm, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, hai bên trao 6 văn kiện hợp tác, bao trùm nông thôn, hạ tầng, các-bon thấp, công nghệ và không gian.

Vì sao thế giới khó "cai" nhiên liệu hóa thạch?

Dù hơn 190 quốc gia đã nhất trí tại COP28 về việc chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch nhưng thực tế cho thấy tiến trình này đang diễn ra chậm chạp hơn kỳ vọng. Những ràng buộc về kinh tế, lợi ích chính trị, sức ép từ các nhóm vận động hành lang và bài toán tài chính toàn cầu đang khiến mục tiêu “chia tay dầu mỏ” trở nên đầy thách thức...

Giải "cơn khát" năng lượng các trung tâm dữ liệu

Sự bùng nổ của công nghệ điện toán đám mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo (AI) đòi hỏi hạ tầng dữ liệu mở rộng và sự hình thành các trung tâm dữ liệu siêu lớn. Điều này dẫn đến yêu cầu mới về năng lượng điện tiêu thụ và làm mát cho các trung tâm dữ liệu. Năng lượng đang trở thành yếu tố quan trọng nhất cho phát triển các trung tâm dữ liệu hiện nay...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
eMagazine

Đòn bẩy "vốn mồi" và tư duy "chấp nhận rủi ro"

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

