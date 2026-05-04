Dự báo nguy cơ mưa đá sẽ tiếp tục xuất hiện thời gian tới và dấu hiệu nhận biết
Đỗ Phong
04/05/2026, 19:04
Trong năm 2026, nắng nóng được dự báo nhiều và gay gắt hơn so với trung bình, mưa và bão ít hơn nhưng hiện tượng dông, lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa và hiện tượng mưa lớn cục bộ có thể xuất hiện nhiều. Theo đánh giá sơ bộ, hiện tượng mưa đá xuất hiện tập trung nhiều trên cả miền núi, trung du và đồng bằng giai đoạn đầu tháng 5/2026 là điều hiếm gặp...
Nhận định này được chuyên gia khí tượng thủy văn nhấn mạnh chiều
ngày 4/5/2026 khi đánh giá về diễn biến mưa đá trong thời gian qua ở Bắc Bộ,
khu vực Bắc Trung Bộ và dự báo xu thế thiên tai, nguy cơ mưa đá trong thời gian tới.
MƯA ĐÁ XUẤT HIỆN TẬP TRUNG NHIỀU TRÊN CẢ MIỀN NÚI, TRUNG DU
VÀ ĐỒNG BẰNG LÀ ĐIỀU HIẾM GẶP
Trong các ngày 02-04/5/2026 dông, lốc, sét và đặc biệt là
mưa đá đã gây thiệt hại nặng tại nhiều địa phương trên khu vực Bắc Bộ và Bắc
Trung Bộ, đặc biệt khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.
Theo số liệu ghi nhận được
cũng như cập nhật báo cáo từ các địa phương cho thấy chỉ tính riêng trong chiều
tối và đêm ngày 02/5 dông, lốc, mưa đá đã xảy ra tại các tỉnh Điện Biên, Lai
Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên và thủ đô Hà Nội. Chiều tối và
đêm 03/5 có thêm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đã ghi nhận xảy ra dông lốc,
sét và mưa đá.
Ngoài dông, lốc, mưa đá cũng trong khoảng thời gian từ chiều
tối 02/5 đến sáng nay 04/5, trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã xảy
ra mưa dông diện rộng, cục bộ đã có những điểm mưa to đến rất to như: trạm Tân
Pheo (Phú Thọ) 171 mm, Lâm Thao (Phú Thọ) 168 mm, Kỳ Giang (Hà Tĩnh) 156 mm,…
Đánh giá về hiện tượng mưa dông, mưa đá những ngày qua, ông
Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy
văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng thông
thường mưa dông, lốc sét xuất hiện trong khoảng thời gian giao mùa (tháng 4 và
tháng 5 và giai đoạn tháng 9-10) trên khu vực các tỉnh miền Bắc không phải là bất
thường và không hiếm gặp.
Tuy nhiên, “với giai đoạn đầu tháng 5/2026, theo đánh giá sơ
bộ, hiện tượng mưa đá xuất hiện tập trung nhiều trên cả khu vực miền núi, trung
du và đồng bằng là một điều hiếm gặp”, ông Hưởng nhận xét.
Phân tích nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, ông Hưởng cho
rằng mưa đá kích thước lớn, có hạt đá cỡ quả trứng gà hoặc bóng tennis xảy ra
trong những ngày gần đây tại các tỉnh như Phú Thọ và Thái Nguyên có thể là do
trong những ngày qua, khu vực này liên tục duy trì trạng thái nóng ẩm, có nắng
ban ngày, làm tích lũy năng lượng đối lưu trong khí quyển; trên cao tồn tại
rãnh thấp trong đới gió tây mạnh ở độ cao khoảng 5000m.
Cùng thời điểm đó, ở phía Bắc có bộ phận không khí lạnh yếu
dịch chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ. Vào thời gian buổi
chiều, do nhiệt độ tăng cao, khối không khí nóng ẩm bị đẩy bốc lên mạnh, hình
thành các đám mây dông phát triển rất nhanh theo chiều thẳng đứng.
“Chính trong môi trường có độ bất ổn định lớn này, dòng khí
đi lên rất mạnh để giữ các khối băng trong các đám mây dông lâu hơn và khiến
chúng ngày càng lớn trước khi rơi xuống; các hạt đá này nếu tan hết thành nước
trước khi tới mặt đất sẽ tạo thành các trận mưa bình thường, nếu không kịp tan
hết thì sẽ tạo thành các trận mưa đá”, ông Hưởng lý giải.
DỰ BÁO VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT KHI XẢY RA MƯA ĐÁ
Đưa ra dự báo xu thế thiên tai và mưa đá trong thời gian tới,
chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết khả năng rất cao xuất hiện El Niño
(80–90%) từ giữa năm 2026, có thể đạt cường độ rất mạnh vào cuối năm (20–25%)
và kéo dài sang năm 2027.
Trong năm nay, nắng nóng được dự báo nhiều và gay gắt
hơn so với trung bình, mưa và bão thì ít hơn nhưng hiện tượng dông, lốc, mưa đá
trong giai đoạn chuyển mùa và hiện tượng mưa lớn cục bộ cũng có thể xuất hiện
nhiều. Mưa lớn cục bộ, cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt
lở đất và ngập úng đô thị, đặc biệt tại khu vực miền núi và địa hình dốc.
Ông Hưởng dự báo “gần khoảng ngày 8-9/5 (khoảng thứ 6-7 tuần này) lại có thêm
một đợt không khí lạnh mới tác động, nên miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa dông và lại
phải đối mặt với nguy cơ tố, lốc; mưa đá và gió giật mạnh”.
Ngoài ra, khoảng ngày 5-7/5/2026, trên khu vực phía Nam cao
nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông diện rộng.
Thời gian mưa tập trung trong khoảng từ chiều đến tối. Trong mưa dông cần cảnh
giác với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Chia sẻ về dấu hiệu nhận biết khi xảy ra mưa đá, ông Hưởng
cho biết mưa đá là hiện tượng có quy mô rất nhỏ thường đi kèm với các trận dông
mạnh trong giai đoạn chuyển mùa.
Để ứng phó khi xuất hiện dông, lốc, sét và mưa đá, chuyên
gia khí tượng thủy văn lưu ý người dân cần thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản
tin cảnh báo. Trong giai đoạn chuyển mùa (tháng 4-5 và tháng 10-11), khi quan
sát thấy bầu trời tối sầm, các đám mây dông mạnh phát triển, đó là khi có nguy
cơ xảy ra dông, lốc và mưa đá, người dân hạn chế ra ngoài đường, tìm nơi trú ẩn
an toàn chờ qua cơn dông mới tiếp tục di chuyển, tránh đứng dưới cây to, cột điện,
biển quảng cáo hoặc các công trình tạm.
Đặc biệt, khi có mưa đá, người dân nên trú trong nhà, đóng
kín cửa, tránh xa cửa kính để hạn chế bị vỡ gây thương tích.
Đối với gió giật mạnh, cần gia cố mái nhà, chằng chống vật dụng
dễ bị gió cuốn, không ở gần khu vực có nguy cơ sập đổ. Ngoài ra, tắt các thiết
bị điện khi có sét, hạn chế sử dụng điện thoại ngoài trời để giảm rủi ro bị sét
đánh.
Những yêu cầu mới trong kiểm kê khí nhà kính, xác định "dấu chân carbon”
Những yêu cầu mới trong kiểm kê khí nhà kính, xác định "dấu chân carbon"
Cuộc xung đột tại Iran đang làm gia tăng những lo ngại về an ninh năng lượng toàn cầu, đồng thời có thể trở thành cú hích quan trọng thúc đẩy các quốc gia Đông Nam Á đẩy nhanh kế hoạch phát triển điện hạt nhân nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt từ Trung Đông…
Ngày 2/5, sau hội đàm, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, hai bên trao 6 văn kiện hợp tác, bao trùm nông thôn, hạ tầng, các-bon thấp, công nghệ và không gian.
Dù hơn 190 quốc gia đã nhất trí tại COP28 về việc chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch nhưng thực tế cho thấy tiến trình này đang diễn ra chậm chạp hơn kỳ vọng. Những ràng buộc về kinh tế, lợi ích chính trị, sức ép từ các nhóm vận động hành lang và bài toán tài chính toàn cầu đang khiến mục tiêu "chia tay dầu mỏ" trở nên đầy thách thức...
Sự bùng nổ của công nghệ điện toán đám mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo (AI) đòi hỏi hạ tầng dữ liệu mở rộng và sự hình thành các trung tâm dữ liệu siêu lớn. Điều này dẫn đến yêu cầu mới về năng lượng điện tiêu thụ và làm mát cho các trung tâm dữ liệu. Năng lượng đang trở thành yếu tố quan trọng nhất cho phát triển các trung tâm dữ liệu hiện nay...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: