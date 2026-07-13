Dự báo nợ xấu tăng trở lại từ quý 2/2026 do lãi suất cao
TTùng Thư
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Mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao trong nửa đầu năm 2026 sẽ tạo áp lực lớn hơn đối với nhóm khách hàng vay vốn theo lãi suất thả nổi, đặc biệt là các doanh nghiệp và cá nhân có năng lực tài chính yếu. Điều này làm gia tăng nguy cơ phát sinh nợ xấu mới, khiến áp lực lên chất lượng tài sản của hệ thống ngân hàng có thể quay trở lại từ quý II/2026…
Cơ cấu nguồn vốn của các ngân hàng thương mại mất cân đối lớn do
tín dụng thường xuyên tăng trưởng cao hơn huy động 3,8% trong suốt giai đoạn
2021 đến nay và chưa xuất hiện tín hiệu cải thiện rõ rệt (theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước). Trong bối cảnh dư địa nới lỏng chính sách
tiền tệ bị thu hẹp do áp lực lạm phát và tỷ giá, cạnh tranh huy động vốn giữa
các ngân hàng thương mại ngày càng gay gắt, đẩy mặt bằng lãi suất huy động tăng
khoảng 2–2,5 điểm phần trăm so với cuối năm 2025.
LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG NEO CAO, ÁP LỰC HUY ĐỘNG VỐN VẪN LỚN
Diễn biến trên được phản ánh rõ trên thị
trường liên ngân hàng. Trong tháng 6/2026, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục
biến động mạnh. Mặc dù lãi suất qua đêm (O/N) giảm dần về cuối tháng, lãi suất
ở các kỳ hạn dài hơn vẫn duy trì ở mức cao; bình quân lãi suất kỳ hạn 2 tuần và
1 tháng tăng lần lượt khoảng 0,9 điểm phần trăm và 0,7 điểm phần trăm so với
tháng trước. Điều này cho thấy nhu cầu vốn kỳ hạn dài của các ngân hàng vẫn ở
mức cao khi tăng trưởng tín dụng bước vào giai đoạn tăng tốc.
Mặc dù mặt bằng lãi suất niêm yết phổ biến đối với tiền gửi
từ 6 tháng trở lên chỉ ở mức 6,2-7%/năm, khảo sát của phóng viên tại ngày 6/7 cho thấy nhiều
ngân hàng vẫn áp dụng lãi suất thỏa thuận hoặc cộng thêm ưu đãi từ 0,8-2,5 điểm
phần trăm. Nhờ đó, khách hàng đáp ứng các điều kiện như gửi tiền lần đầu, gửi
theo chương trình hoặc mở thẻ tín dụng có thể nhận lãi suất thực tế lên tới
8,5-8,9%/năm đối với kỳ hạn 6 tháng.
Chi
phí huy động tăng mạnh làm giảm dư địa hạ lãi suất cho vay, qua đó tạo áp lực lớn
hơn đối với các khách hàng sử dụng lãi suất thả nổi và có năng lực tài chính yếu.
Bên cạnh đó, những
bất ổn liên quan đến căng thẳng địa chính trị toàn cầu vẫn là yếu tố cần được
theo dõi chặt chẽ do có thể ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và khả năng trả
nợ của khách hàng.
Việc Chính phủ đẩy
mạnh công tác giải phóng mặt bằng nhằm thúc đẩy triển khai các dự án hạ tầng và
bất động sản trọng điểm có thể tạo ra áp lực nhất định đối với một số ngân hàng
có tỷ trọng lớn các khoản vay được bảo đảm bằng bất động sản, do phát sinh nhu cầu
đánh giá lại tài sản bảo đảm hoặc gia tăng trích lập dự phòng trong một số
trường hợp.
Những yếu tố trên có thể khiến nợ xấu mới gia tăng từ quý
II/2026, đặc biệt ở các lĩnh vực nhạy cảm với biến động lãi suất.
Giới phân tích dự báo lãi suất đã tạo đỉnh trong tháng 6, tiếp tục neo cao trong
quý III và kỳ vọng hạ nhiệt từ quý IV/2026 nhờ 3 yếu tố chính.
CHI PHÍ VỐN CAO KHIẾN LÃI SUẤT CHO VAY GIẢM CHẬM HƠN KỲ VỌNG
Thứ nhất, theo kịch bản cơ sở mà nhiều tổ chức nghiên cứu đưa ra, giá dầu Brent
trong nửa cuối năm 2026 có thể dao động ổn định quanh 70 - 75 USD/thùng. Cùng với việc tỷ giá USD/VND duy trì ổn định (tỷ giá liên
ngân hàng mới tăng khoảng 8 điểm cơ bản từ đầu năm), Ngân hàng Nhà nướcvẫn có dư địa để hỗ trợ
thanh khoản cho hệ thống.
Thứ hai, giải ngân
đầu tư công được kỳ vọng tăng tốc trong những tháng cuối năm nhằm hoàn thành
mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10%, qua đó đưa lượng vốn lớn từ ngân sách nhà
nước quay trở lại hệ thống ngân hàng.
Thứ ba, các điều
chỉnh trong cơ chế điều hành của Ngân hàng
Nhà nước nhằm giảm áp lực huy động và hạ nhiệt mặt bằng lãi suất được kỳ vọng sẽ
phát huy hiệu quả từ quý III/2026. Đồng thời, khả năng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành các chính sách hỗ
trợ tăng trưởng trong nửa cuối năm sẽ góp phần cải thiện thanh khoản hệ thống.
Trong 5 tháng đầu năm 2026, các tổ chức tín dụng
đã xử lý 90,15 nghìn tỷ đồng nợ xấu, giảm 24,3% so với cùng kỳ năm trước, cho
thấy quá trình xử lý nợ xấu vẫn gặp nhiều khó khăn.
(Báo cáo sơ kết hoạt động ngân
hàng 6 tháng đầu năm của Ngân hàng Nhà nước)
Lãi suất cho vay
trong nửa cuối năm 2026 được dự báo sẽ diễn biến cùng xu hướng với lãi suất huy
động nhưng có độ trễ nhất định do các ngân hàng cần thời gian hấp thụ chi phí
vốn tăng cao trong giai đoạn trước.
Tuy nhiên, xu hướng
giảm sẽ mang tính chọn lọc, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như xuất khẩu,
sản xuất công nghiệp, hạ tầng và các ngành đóng vai trò động lực tăng trưởng,
trong khi lãi suất đối với các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao như bất động sản có thể giảm chậm hơn.
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