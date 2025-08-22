Chủ Nhật, 24/08/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Dù đã xóa lỗ lũy kế, HAG vẫn bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Hà Anh

22/08/2025, 09:14

Trong báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét, nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.767 tỷ đồng.

Sơ đồ giá cổ phiếu HAG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu HAG trên TradingView.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (mã HAG-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 đã kiểm toán.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 3.707 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024 (2.762 tỷ đồng); Sau khi trừ chi phí, HAGL báo lãi sau thuế đạt 879,7 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ (500 tỷ).

Kết quả thuận lợi giúp doanh nghiệp này chính thức xóa lỗ lũy kế từ âm 422,66 tỷ đồng lên lãi hơn 409 tỷ đồng.

Theo giải trình từ HAG, lợi nhuận tương ứng tăng hơn 379,5 tỷ đồng là do lợi nhuận gộp tăng 470,6 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh trái cây tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Lỗ từ hoạt động tài chính tăng 82,3 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là do tăng dự phòng đầu tư vào Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai; đồng thời, chi phi lãi vay cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, lỗ khác tăng hơn 6 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu trong năm 2025 Tập đoàn đã thanh lý một vài tài sản không hiệu quả.

Đáng chú ý, trong Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã được soát xét, nợ ngắn hạn của Tập đoàn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 2.767 tỷ đồng và các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 đã soát xét, Tập đoàn đã lập kế hoạch kinh doanh cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thanh lý tài sản, thu hồi các khoản cho vay từ các đối tác, dòng tiền hoạt dộng kinh doanh tạo ra từ các dự án kinh doanh chính đang triển khai, nguồn thu khác từ hoạt động tài chính liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, các khoản vay từ các ngân hàng thương mại theo các thỏa thuận tín dụng hiện tại, cùng với việc được phê duyệt hoãn thanh toán theo phương án tái cơ cấu nợ với các bên cho vay.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về việc điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng trái phiếu và hợp đồng vay liên quan. Đồng thời, Tập đoàn đang tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án hoán đổi một phần khoản vay và khoản phải trả các bên khác thành vốn cổ phần. 

Trong năm 2025, hoạt động kinh doanh từ xuất khẩu chuối, sầu riêng tiếp tục mang lại dòng tiền lớn cho Tập đoàn và đựa trên cơ sở này, Ban Tổng giám đốc của Tập đoàn vẫn tiến hành lập báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2025 trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Mới đây, căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Hội đồng Quản trị HAG đã thông qua điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2025 với doanh thu thuần đạt 7.100 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.550 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị HAG thông qua phương án đầu tư trông cà phê Ababica với quy mô dự kiến là 2.000 ha tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Champasak (Lào) có tổng vốn đầu tư dự kiến là 2.002 tỷ đồng

Thông qua phương án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu dâu tằm và sản xuất kén tằm với quy mô 2.000 ha tại Gia Lai tại tỉnh Strungtreng (Campuchia) và tỉnh Attapeu và tỉnh Champasak (Lào) với tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.343 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị HAG thông qua kế hoạch sẽ phát hành 210 triệu cổ phần, tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá là 2.100 tỷ đồng để hoán đổi khoản nợ phải trả giá trị 2.520 tỷ đồng.

Thời gian gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông từ ngày 24/7/2025. Từ ngày 10/08/2025 đến 17h ngày 22/8/2025 sau khi Công ty công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét trên trang thông tin điện tử của Công ty thì cổ đông tiến hành biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về cho Công ty. Thời hạn nhận phiếu ý kiến trước 17h ngày 22/8/2025.

Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày hết hạn nhận Phiếu lấy ý kiến sẽ tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.

Theo đó, danh sách chủ nợ của HAGL gồm 1 công ty và 5 cá nhân, bao gồm: CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (600,6 tỷ đồng), Nguyễn Thị Đào (399 tỷ đồng), Phan Công Danh (50,4 tỷ đồng), Nguyễn Anh Thảo (50,4 tỷ đồng), Hồ Phúc Trường (499,8 tỷ đồng), Nguyễn Đức Trung (499,8 tỷ đồng). Sau phát hành, nhóm chủ nợ này sẽ nắm giữ 16,63% cổ phần HAGL.

Con trai Chủ tịch HAG đăng ký mua 27 cổ phiếu HAG

Con trai Chủ tịch HAG đăng ký mua 27 cổ phiếu HAG

HAG bị phạt vì không công bố thông tin liên quan trái phiếu

HAG bị phạt vì không công bố thông tin liên quan trái phiếu

6 tháng, HAG báo lãi 870 tỷ đồng, chính thức xóa lỗ lũy kế

6 tháng, HAG báo lãi 870 tỷ đồng, chính thức xóa lỗ lũy kế

Từ khóa:

HAG nợ ngắn hạn của HAG đã vượt quá tài sản ngắn hạn xóa lỗ lũy kế

Đọc thêm

Con trai Chủ tịch HAG mua xong 27 triệu cổ phiếu

Con trai Chủ tịch HAG mua xong 27 triệu cổ phiếu

Đây là lần đầu tiên con trai ông Đức đăng ký mua vào cổ phiếu HAG, còn con gái ông Đức là bà Đoàn Hoàng Anh đang nắm giữ 13 triệu cổ phiếu HAG, chiếm 1,23% vốn.

HFIC tiếp tục đăng ký bán hết quyền mua cổ phiếu HCM

HFIC tiếp tục đăng ký bán hết quyền mua cổ phiếu HCM

HFIC thông báo đã bán 5.370.200 quyền mua, tương đương gần 2,7 triệu cổ phiếu HCM và thu về gần 37 tỷ đồng (giá 6.875 đồng/quyền mua) vào ngày 22/8.

Khơi thông thị trường trái phiếu tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế tư nhân

Khơi thông thị trường trái phiếu tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế tư nhân

Với nhu cầu vốn khổng lồ cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên tăng trưởng mới , vai trò của thị trường vốn, đặc biệt là thị trường trái phiếu doanh nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Dù sở hữu tiềm năng lớn, thị trường này vẫn đối mặt với nhiều điểm nghẽn…

GIL "treo thưởng" 20% cho những người tham gia vụ kiện 280 triệu USD

GIL "treo thưởng" 20% cho những người tham gia vụ kiện 280 triệu USD

Lãnh đạo công ty cho biết sẽ dành 20% phần còn lại để khen thưởng các cá nhân trực tiếp tham gia và hỗ trợ vụ kiện, sau khi trừ đi chi phí tố tụng và các khoản thiệt hại.

Cổ phiếu PTM của hãng phân phối xe MG chính thức chào sàn, tăng kịch trần 40%

Cổ phiếu PTM của hãng phân phối xe MG chính thức chào sàn, tăng kịch trần 40%

Cổ phiếu PTM nhanh chóng tăng hết biên độ 40% lên mức giá 28.000 đồng, tương đương giá trị vốn hóa gần 900 tỷ đồng trong phiên VN-Indx rực lửa.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

eMagazine

AI tái định hình ngành công nghiệp chip

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

Thế giới

Sự thay đổi về thị phần ô tô điện toàn cầu sau hơn 5 năm

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

1

Đột phá trong quản lý lao động nước ngoài

Dân sinh

2

Hải Phòng “bắt mạch” giải ngân vốn đầu tư công chậm hơn mục tiêu

Đầu tư

3

Bộ Xây dựng ra công điện yêu cầu chủ động ứng phó bão số 5

Đầu tư

4

Ninh Bình công khai 83 doanh nghiệp nợ thuế hơn 835 tỷ đồng

Tài chính

5

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM diện tích 17.000m2 đi vào vận hành

Start-up

