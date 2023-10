Du khách giảm 50%, Kiên Giang tìm cách “cứu” du lịch Phú Quốc

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, Phú Quốc hiện vắng khách du lịch. Đặc biệt dịp lễ 2/9 vừa qua, Phú Quốc đón khoảng 62.544 lượt khách, giảm 26,5% so với cùng kỳ 2022, trong đó chỉ có 5.700 lượt khách quốc tế. Ông Huỳnh Quang Hưng, chủ tịch UBND TP Phú Quốc, thông tin hiện du khách đến Phú Quốc bằng đường hàng không chiếm khoảng 60%, đường tàu khoảng 40%, tuy nhiên các chuyến bay, chuyến tàu hiện đều vắng khách.

Trước tình trạng này, chiều 14/10, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành đã chủ trì buổi làm việc với các doanh nghiệp, Hiệp Hội Đầu tư phát triển du lịch Phú Quốc, các hãng hàng không về cơ chế vé máy bay và giải pháp kích cầu du lịch trong thời gian tới.

DOANH NGHIỆP VÀ HÃNG HÀNG KHÔNG LÊN TIẾNG

Theo bà Lê Thị Hải Châu, Tổng thư ký Hội Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc, thời gian qua, du lịch Phú Quốc gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp thua lỗ. Cụ thể, dịp lễ 2/9, Phú Quốc chỉ đón hơn 19.000 lượt khách lưu trú, giảm gần 40% so với cùng kỳ và công suất phòng chỉ đạt khoảng 27%. Một trong những nguyên nhân chính tác động đến nguồn khách du lịch Phú Quốc giảm là do chi phí vé máy bay tăng cao so thời điểm cùng kỳ và các năm trước.

Hoạt động du lịch Phú Quốc chủ yếu phụ thuộc vào đường bay từ các địa phương khác đến. Trong khi đó, chi phí vé máy bay tăng cao, rào cản lớn ảnh hưởng đến việc lựa chọn của du khách khi tham quan, du lịch tại Phú Quốc. Bà Châu kiến nghị các hãng hàng không cần bình ổn giá vé máy bay, còn doanh nghiệp sẽ có chính sách giá dịch vụ, phòng lưu trú phù hợp để khách đến Phú Quốc vui chơi thoải mái.

Năm 2023, du lịch Phú Quốc gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp thua lỗ.

Về phía doanh nghiệp, bà Lâm Thị Diễm Trâm, giám đốc Công ty TNHH du lịch và sự kiện đảo ngọc Phú Quốc, chia sẻ du lịch Phú Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn, lượng khách giảm 40 - 50% so với mọi năm. Để thu hút khách du lịch đến Phú Quốc, đơn vị của bà Trâm đã tung ra 10 sản phẩm hấp dẫn thu hút khách gồm: gói du lịch 4 ngày 3 đêm ở Phú Quốc, du khách sẽ được tặng tour đi bốn đảo Nam An Thới (phường An Thới) tham quan, trải nghiệm, chụp ảnh và lặn ngắm san hô; khách ở Vinpearl Phú Quốc bảy đêm sẽ được giảm một đêm...

Bước sang năm thứ 6 kinh doanh lữ hành tại Phú Quốc (Kiên Giang), ông Phạm Quang Hậu, CEO Rooty Trip, thừa nhận chưa bao giờ đảo Ngọc ít khách như hiện tại. Khung giờ 8 - 9h sáng, đường phố vẫn vắng tanh. Hệ thống cáp treo Hòn Thơm cũng ngừng phục vụ cho đến tháng 11. Tất nhiên, do Phú Quốc đang trong mùa mưa, lại là giai đoạn thấp điểm, nhưng mọi năm dịp này vẫn có khách (khoảng 2.000 người), thì năm nay lượng khách giảm khoảng một nửa.

Thời điểm hiện tại, theo đại diện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tại Phú Quốc, chưa đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 mà giá vé máy bay đã cao ngất ngưởng khiến cho du khách e dè khi lựa chọn Phú Quốc làm điểm dừng chân trong dịp Tết. Đây là một nỗi ám ảnh rất lớn của những người làm du lịch, khó đoán trước tình hình để đưa ra phương án kinh doanh hợp lý.

Ông Nguyễn Bác Toán, giám đốc thương mại Công ty cổ phần Hàng không Vietjet, cho hay năm 2022, du lịch Phú Quốc đã thật sự bùng nổ, mỗi ngày Vietjet có khoảng 40 chuyến bay đưa khách đến Phú Quốc. Đỉnh điểm và các ngày lễ, Tết, Phú Quốc có khoảng 150 chuyến bay đưa khách đến Phú Quốc, trong đó có hãng bay Vietjet. Tuy nhiên đầu năm 2023 đến nay, du lịch Phú Quốc hiện chậm hơn Đà Nẵng, Nha Trang. "Hiện có khoảng 26 chuyến bay đưa khách đến Phú Quốc. Cắt giảm chuyến bay là điều không mong muốn, vì đơn vị cũng chịu thua lỗ như các doanh nghiệp làm du lịch địa phương", ông Toán nói.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành thừa nhận chưa bao giờ Đảo Ngọc ít khách như hiện tại.

Theo ông Toán, đường bay nội địa của Vietjet từ Phú Quốc hiện có chín điểm bay gồm: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Hải Phòng... và các đường bay quốc tế. Dự kiến tháng 12/2023, đơn vị khai trương thêm đường bay Phú Quốc - Đài Bắc (Đài Loan). Hiện đơn vị cũng như các hãng hàng không khác sẵn sàng cùng doanh nghiệp lữ hành hợp tác để kích cầu du lịch Phú Quốc. Nhưng Phú Quốc cần có gói giá dịch vụ du lịch cụ thể, giá cả phù hợp để thu hút khách đến chơi nhiều hơn trong thời gian tới. Đặc biệt, địa phương cần có chương trình sự kiện thu hút khách quốc tế đến Phú Quốc.

CAM KẾT CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch của Phú Quốc, trong những năm qua, thành phố Phú Quốc đã được Trung ương, tỉnh Kiên Giang tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm trên đảo, từ đó một số công trình, dự án lớn đã được hoàn thành đưa vào sử dụng Để phục vụ cho phát triển du lịch, hiện nay, Phú Quốc đang tiếp tục triển khai các Dự án như: Dự án Cảng Hành khách quốc tế Dương Đông; Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc giai đoạn 2, một số tuyến đường nhánh và đường trục trung tâm giai đoạn 3 trong khu du lịch phức hợp Bãi Trường…

Tuy nhiên, thông tin từ Hội thảo khoa học “Giải pháp thu hút đầu tư và phát triển bền vững du lịch thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang” diễn ra cuối tháng 9 vừa qua cho thấy, việc đầu tư quá ồ ạt và thiếu quy hoạch đang khiến Phú Quốc mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có, các cảnh quan thiên nhiên dần mất đi và thay vào đó là những tác động tiêu cực của con người. Ngoài ra, nhận thức về phát triển du lịch của một số bộ phận dân cư địa phương còn hạn chế, sự phối hợp liên ngành chưa hiệu quả; nguồn nhân lực du lịch và hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị chưa đáp ứng nhu cầu phát triển...

So với các điểm đến khác tại Việt Nam, Phú Quốc có những lợi thế vượt trội nhưng chưa được phát huy hiệu quả.

Tất cả những điều trên sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững du lịch tại thành phố đảo Phú Quốc. Nhân dịp này, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cam kết: "Về vấn an toàn thực phẩm, môi trường, an ninh trật tự, địa phương sẽ có trách nhiệm kiểm tra, xử lý để du khách yên tâm khi đến vui chơi", ông Hưng nói. Đồng thời, liên quan đến giá vé máy bay, địa phương đề nghị các hãng hàng không cần tính toán để có giá vé hợp lý, hài hòa lợi ích chung.

Kết luận buổi làm việc, ông Lâm Minh Thành, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu Trung tâm Xúc tiến thương mại và du lịch tỉnh, Sở Du lịch Kiên Giang chủ trì làm cầu nối với các hãng hàng không, lữ hành... để có giải pháp cụ thể, thống nhất rồi có những ký kết ban đầu để kích cầu du lịch.

Bên cạnh đó, địa phương cần lắng nghe doanh nghiệp đề xuất gì để có sự phối hợp xúc tiến hiệu quả, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm du lịch Phú Quốc."Địa phương cố gắng làm sao tổ chức nhiều sự kiện lớn của đất nước, quốc tế tại Phú Quốc để thu hút khách. Phú Quốc có đủ điều kiện tổ chức vấn đề này. Tới đây, Kiên Giang tham mưu các bộ ngành liên quan, mở rộng nhiều đường bay quốc tế, xúc tiến thị trường, duy trì khách đến Phú Quốc nhiều hơn", ông Thành nhấn mạnh.