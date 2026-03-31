Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến vào dự thảo
Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với
cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Nghị định này quy định mức lương
cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng
đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp
công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã
hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở xã, phường, đặc khu (cấp xã) và lực lượng vũ
trang.
Theo đó, tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất
điều chỉnh mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2026.
Cùng với đó, rà soát, sửa đổi quy định đối
với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc
thù ở Trung ương.
Cụ thể, đối với các cơ quan, đơn vị đang
được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương: Thực hiện bảo
lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2026 của cán bộ, công chức,
viên chức với tiền lương từ ngày 1/7/2026
sau khi sửa đổi, hoặc
bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.
Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc
bãi bỏ các cơ chế này,
thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức
lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1/7/2026, bảo
đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6/2026 (không bao gồm phần tiền
lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng
ngạch, nâng bậc).
Trường hợp tính theo nguyên tắc
trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1/7/2026 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định
chung, thì thực hiện chế
độ tiền lương theo quy định chung.
Về chế độ tiền thưởng, dự thảo đề xuất giữ
nguyên chính sách tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP. Song có sửa
đổi, hoàn thiện quy định về xử lý số dư quỹ tiền thưởng cuối năm. Việc này để đảm bảo nguyên
tắc quỹ tiền thưởng năm nào gắn với việc thưởng thành tích năm đó, và tránh phát sinh các cách
hiểu khác nhau trong thực hiện.
Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định
số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/20245 điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng/tháng
lên 2.340.000 đồng/tháng (tăng 30%); bổ sung 10% quỹ tiền thưởng từ ngày 1/7/2024.
Bộ Nội vụ cho rằng việc điều chỉnh với các mức
nêu trên là một nỗ lực lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Tuy
nhiên, mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng chỉ bằng 56,12% mức lương tối thiểu
vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp, nên các mức lương khác trong hệ thống
bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng thấp, dẫn đến đời sống của cán
bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.
Ngoài ra, thực hiện chủ trương sắp
xếp đơn vị hành chính các cấp và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa
phương 2 cấp; thực hiện quy định của các pháp luật liên quan mới được sửa đổi
như: Luật Cán bộ, công chức năm 2025; Luật Viên chức năm 2025,... một số nhóm đối
tượng áp dụng tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP không còn phù hợp.
Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ cho rằng việc
xây dựng Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng/tháng
lên 2.530.000 đồng/tháng (tăng 8%) đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực
lượng vũ trang là cần thiết, tạo động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống
của người hưởng lương, phụ cấp và
nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.