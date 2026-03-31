Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7/2026

Thu Hằng

31/03/2026, 09:07

Mức lương cơ sở dự kiến tăng thêm 8%, tương ứng tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Ảnh minh họa.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với người hưởng lương, phụ cấp và chế độ tiền thưởng áp dụng đối với người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở xã, phường, đặc khu (cấp xã) và lực lượng vũ trang.

Theo đó, tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2026.

Cùng với đó, rà soát, sửa đổi quy định đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương.

Cụ thể, đối với các cơ quan, đơn vị đang được áp dụng các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương: Thực hiện bảo lưu phần chênh lệch giữa tiền lương và thu nhập tăng thêm tháng 6/2026 của cán bộ, công chức, viên chức với tiền lương từ ngày 1/7/2026 sau khi sửa đổi, hoặc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù.

Trong thời gian chưa sửa đổi hoặc bãi bỏ các cơ chế này, thì thực hiện mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 2.530.000 đồng/tháng theo cơ chế đặc thù từ ngày 1/7/2026, bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 6/2026 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc).

Trường hợp tính theo nguyên tắc trên, nếu mức tiền lương và thu nhập tăng thêm từ ngày 1/7/2026 theo cơ chế đặc thù thấp hơn mức tiền lương theo quy định chung, thì thực hiện chế độ tiền lương theo quy định chung.

Về chế độ tiền thưởng, dự thảo đề xuất giữ nguyên chính sách tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP. Song có sửa đổi, hoàn thiện quy định về xử lý số dư quỹ tiền thưởng cuối năm. Việc này để đảm bảo nguyên tắc quỹ tiền thưởng năm nào gắn với việc thưởng thành tích năm đó, và tránh phát sinh các cách hiểu khác nhau trong thực hiện.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/20245 điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng/tháng lên 2.340.000 đồng/tháng (tăng 30%); bổ sung 10% quỹ tiền thưởng từ ngày 1/7/2024.

Bộ Nội vụ cho rằng việc điều chỉnh với các mức nêu trên là một nỗ lực lớn của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ. Tuy nhiên, mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng chỉ bằng 56,12% mức lương tối thiểu vùng bình quân của khu vực doanh nghiệp, nên các mức lương khác trong hệ thống bảng lương của cán bộ, công chức, viên chức cũng thấp, dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Ngoài ra, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện quy định của các pháp luật liên quan mới được sửa đổi như: Luật Cán bộ, công chức năm 2025; Luật Viên chức năm 2025,... một số nhóm đối tượng áp dụng tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP không còn phù hợp.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ cho rằng việc xây dựng Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng (tăng 8%) đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là cần thiết, tạo động lực làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống của người hưởng lương, phụ cấp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Hoàn thành Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở trong tháng 5/2026

17:35, 23/03/2026

Dự kiến những đối tượng được điều chỉnh lương cơ sở từ 1/7/2026

10:38, 11/03/2026

Nhiều khoản thu khác của người lao động sẽ được tăng cùng lương cơ sở

16:09, 10/03/2026

Đọc thêm

Hàng loạt đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô đặc biệt lớn bị triệt phá

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tiếp bóc gỡ nhiều đường dây lừa đảo đặc biệt lớn liên quan đến các dự án tiền ảo, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho người dân. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao, dựng lên những mô hình đầu tư tinh vi với vỏ bọc hào nhoáng nhằm đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của nhà đầu tư...

Vốn nhân khẩu vùng biên: Chìa khóa cho kinh tế cửa khẩu bền vững

Ngày 19/03/2026, tỉnh Quảng Trị khởi công đồng loạt 11 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Tổng mức đầu tư cho các dự án lên tới 2.339,43 tỷ đồng. Các dự án này không chỉ nâng cấp hạ tầng giáo dục mà còn là bước đi chiến lược nhằm tăng cường vốn nhân khẩu học tại các xã biên giới, góp phần phát triển kinh tế biên mậu và logistics vùng Đakrông.

Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung triển khai 9 nghị quyết chiến lược

Tại hội nghị, bà Hà Thị Nga đề nghị Đảng ủy Cơ quan cần tập trung cao độ triển khai 9 nghị quyết chiến lược; đồng thời lãnh đạo các ban tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ tháng 4, lương hưu tại TP.HCM sẽ chuyển khoản vào ngày đầu tháng

Kể từ kỳ chi trả tháng 4/2026 trở đi, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của người hưởng tại TP.HCM sẽ được chuyển khoản trực tiếp cho người hưởng từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Như vậy trong tháng 4 tới, người hưởng sẽ nhận tiền từ ngày 1/4...

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học mới

Giá vàng trong nước và thế giới

